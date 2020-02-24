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Общество Сегодня, 21:4292
Самая красивая женщина в мире ради фото скинула с себя полотенце
Белла Хадид, которая недавно блистала на Неделе моды в Милане, решила восстановить свои силы и отправилась в спа-центр Dior Institute в Париже. Но модель не только занялась своим здоровьем, но и в очередной раз взволновала поклонников пикантными снимками.
Белла разместила в "Инстаграме" несколько откровенных кадров, на одном из которых позировала в полотенце у зеркала. Влажная кожа и едва прикрытый бюст поднимали градус накала. Но девушка пошла ещё дальше и сделала селфи топлес, сидя в кровати и заслонив голую грудь рукой.
Пользователей так впечатлила жаркая фотосессия, что за несколько часов модели поставили более миллиона лайков. Красоту Беллы оценила даже коллега Эмили Ратаковски, которая тоже поставила под фото заветное сердечко. Но, пока фанаты делали комплименты изящной фигуре и впечатляющим формам Хадид, нашлись и те, кто намекнул американке, что она стала слишком часто позировать без одежды.
Белла Хадид — американская модель, которая попала в эту индустрию в 16 лет. По словам девушки, сначала она не считала себя красивой и уверенность в себе пришла к ней со временем, пишет Daily Mail. Недавно Белла появилась на Неделе моды в Милане, откуда ей пришлось улететь раньше из-за распространения в Италии коронавируса.
 
 
Самая красивая женщина в мире ради фото скинула с себя полотенце
Самая красивая женщина в мире ради фото скинула с себя полотенце
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Теги: news, новости, Украина, Модель, обнаженка, Белла_Хадид, 7dniv, 7dnivinfo  
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