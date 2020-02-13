Во Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня. Парень ловил рыбу и отдавал ей за секс.

В Каменко-Бузском районе Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня.

Известно, что инцидент произошел в одном из сел района. 13-летняя девушка и 14-летний парень - оба из бедных семей.

Учителя и социальные службы узнали о беременности девочки когда та была на 8 месяце беременности.

Мать ребенка отказалась писать заявление в полицию, мол, - это ее дочь виновата, потому что "легла с ним".

В школе, где учатся несовершеннолетние будущие родители рассказали, что 13-летняя школьница - очень хорошая девочка, она неплохо учится и хорошо себя ведет. Зато парень - даже не умеет писать. Его мать в прошлом году привлекали к ответственности за смерть 1-летнего ребенка.

Сама девочка рассказала, что ее к половым отношениям никто не заставлял, мол "парень даже ловил рыбу и отдавал ей за секс".