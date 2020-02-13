 

Во Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня. Парень ловил рыбу и отдавал ей за секс.

Общество Сегодня, 22:0448
Во Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня. Парень ловил рыбу и отдавал ей за секс.
В Каменко-Бузском районе Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня.
 Известно, что инцидент произошел в одном из сел района.  13-летняя девушка и 14-летний парень - оба из бедных семей.
 Учителя и социальные службы узнали о беременности девочки когда та была на 8 месяце беременности.
 Мать ребенка отказалась писать заявление в полицию, мол, - это ее дочь виновата, потому что "легла с ним".
 В школе, где учатся несовершеннолетние будущие родители рассказали, что 13-летняя школьница - очень хорошая девочка, она неплохо учится и хорошо себя ведет.  Зато парень - даже не умеет писать.  Его мать в прошлом году привлекали к ответственности за смерть 1-летнего ребенка.
 Сама девочка рассказала, что ее к половым отношениям никто не заставлял, мол "парень даже ловил рыбу и отдавал ей за секс".
 Сейчас инцидент расследует полиция.
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Теги: news, новости, Украина, Львовская, область, 7dniv, 7dnivinfo  
Во Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня. Парень ловил рыбу и отдавал ей за секс.
Во Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня. Парень ловил рыбу и отдавал ей за секс.
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