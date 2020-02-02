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Общество / Жизнь Сегодня, 09:4830
Какие сегодня праздники, события - 27 Февраля
Международные
Международный день неправительственных организаций
Международный день белого медведя
Национальные
 Доминиканская Республика — День провозглашения независимости.
 Иран — День исламского воспитания
 Сахарская Арабская Демократическая Республика — День независимости.
Профессиональные
 Россия — День Сил специальных операций.
Религиозные
Католицизм
память святой Онорины;
память Габриэля делл’Аддолората.
Православие
память равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, Моравского, учителя Словенского (869);
память преподобного Марона, пустынника Сирийского (ок. IV—V в.);
память преподобного Авксентия Вифинского, отшельника, пресвитера (ок. 470);
память святителя Авраамия, епископа Каррийского (V в.);
память преподобного Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1090);
память 12 греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (XI в.);
перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора (1578);
память священномученика Онисима (Пылаева), епископа Тульского (1937);
память священномученика Трифона Радонежского, диакона (1938);
память священномученика Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и Симеона (1918).
Именины
Католические: Габриэль, Онорина.
Православные: Авксентий, Авраамий, Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Марон, Михаил, Онисим, Рафаил, Трифон, Фёдор, Филимон.
До XIX века
380 — провозглашен эдикт императора Феодосия I Великого, объявляющий христианство государственной религией именно в форме Никейского исповедания.
425 — основан университет в Константинополе.
1472 — властями Сиенской республики основан Monte dei Paschi di Siena — старейший банк в мире, существующий до сих пор.
1536 — осада крепости Себеж литовской армией закончилась безрезультатно.
1598 — по решению Земского собора избран на царство Борис Годунов.
1617 — Русско-шведская война 1614—1617 завершена заключением Столбовского мира, по которому Новгород был возвращён России.
1693 — в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин (The Ladies' Mercury).
1781 — Екатерина II издаёт указ о создании в Санкт-Петербурге «городских школ», первых публичных школ в Российской империи.
XIX век
1813 — подписан Калишский союзный трактат между Россией и Пруссией против Наполеона.
1825 — опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1844 — Доминиканская Республика получила независимость от Гаити
1882 — в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.
1883 — запатентован автомат для скручивания сигар.
1897 — получен искусственный подсластитель сахарин.
1900 — в Германии создан футбольный клуб «Бавария Мюнхен».
XX век
1915 — сибирские стрелковые дивизии разбили немцев под Праснышем, отбросив их в Восточную Пруссию.
1919 — в Вильнюсе провозглашено образование Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики («Литбел»).
1932 — Джеймс Чедвик открывает нейтрон.
1933 — Поджог рейхстага голландским фанатиком-коммунистом Маринусом ван дер Люббе.
1964 — спущен на воду мезоскаф «Огюст Пикар», первый в мире туристический подводный аппарат, совершивший 1100 погружений в Женевское озеро.
1965 — первый полёт транспортного самолёта Ан-22 («Антей»).
1989 — в столице Венесуэлы Каракасе начинаются волнения, вызванные неолиберальными реформами правительства.
1999 — британский хит-парад возглавила Бритни Спирс со своим первым синглом «Baby one more time» (две недели на вершине).
XXI век
2004 — токийский окружной суд вынес смертный приговор главе секты «Аум Синрикё» Сёко Асахаре.
2010 — мощное землетрясение в Чили; погибло более восьмисот человек.
2011 — создан Национальный переходный совет Ливии.
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