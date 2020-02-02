Какие сегодня праздники, события - 27 Февраля

Международные

Международный день неправительственных организаций

Международный день белого медведя

Национальные

Доминиканская Республика — День провозглашения независимости.

Иран — День исламского воспитания

Сахарская Арабская Демократическая Республика — День независимости.

Профессиональные

Россия — День Сил специальных операций.

Религиозные

Католицизм

память святой Онорины;

память Габриэля делл’Аддолората.

Православие

память равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, Моравского, учителя Словенского (869);

память преподобного Марона, пустынника Сирийского (ок. IV—V в.);

память преподобного Авксентия Вифинского, отшельника, пресвитера (ок. 470);

память святителя Авраамия, епископа Каррийского (V в.);

память преподобного Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1090);

память 12 греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (XI в.);

перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора (1578);

память священномученика Онисима (Пылаева), епископа Тульского (1937);

память священномученика Трифона Радонежского, диакона (1938);

память священномученика Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и Симеона (1918).

Именины

Католические: Габриэль, Онорина.

Православные: Авксентий, Авраамий, Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Марон, Михаил, Онисим, Рафаил, Трифон, Фёдор, Филимон.

До XIX века

380 — провозглашен эдикт императора Феодосия I Великого, объявляющий христианство государственной религией именно в форме Никейского исповедания.

425 — основан университет в Константинополе.

1472 — властями Сиенской республики основан Monte dei Paschi di Siena — старейший банк в мире, существующий до сих пор.

1536 — осада крепости Себеж литовской армией закончилась безрезультатно.

1598 — по решению Земского собора избран на царство Борис Годунов.

1617 — Русско-шведская война 1614—1617 завершена заключением Столбовского мира, по которому Новгород был возвращён России.

1693 — в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин (The Ladies' Mercury).

1781 — Екатерина II издаёт указ о создании в Санкт-Петербурге «городских школ», первых публичных школ в Российской империи.

XIX век

1813 — подписан Калишский союзный трактат между Россией и Пруссией против Наполеона.

1825 — опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».

1844 — Доминиканская Республика получила независимость от Гаити

1882 — в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.

1883 — запатентован автомат для скручивания сигар.

1897 — получен искусственный подсластитель сахарин.

1900 — в Германии создан футбольный клуб «Бавария Мюнхен».

XX век

1915 — сибирские стрелковые дивизии разбили немцев под Праснышем, отбросив их в Восточную Пруссию.

1919 — в Вильнюсе провозглашено образование Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики («Литбел»).

1932 — Джеймс Чедвик открывает нейтрон.

1933 — Поджог рейхстага голландским фанатиком-коммунистом Маринусом ван дер Люббе.

1964 — спущен на воду мезоскаф «Огюст Пикар», первый в мире туристический подводный аппарат, совершивший 1100 погружений в Женевское озеро.

1965 — первый полёт транспортного самолёта Ан-22 («Антей»).

1989 — в столице Венесуэлы Каракасе начинаются волнения, вызванные неолиберальными реформами правительства.

1999 — британский хит-парад возглавила Бритни Спирс со своим первым синглом «Baby one more time» (две недели на вершине).

XXI век

2004 — токийский окружной суд вынес смертный приговор главе секты «Аум Синрикё» Сёко Асахаре.

2010 — мощное землетрясение в Чили; погибло более восьмисот человек.