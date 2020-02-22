Гороскоп на сегодня (27.02.20)

Овен

Распределяйте время, и не тратьте силы на решение чужих проблем – всем не угодишь. В этот день Овны почувствуют тягу к приключениям, но звезды советуют притормозить – сначала дела, а уж потом всё остальное. В первой половине дня судьба сведет вас с людьми, которые занимают высокие позиции в обществе – не скромничайте, вы тоже не лыком шиты. Вторая половина дня станет временем творчества – некоторые идеи Овнов, наконец-то, воплотятся в жизнь.

Телец

Будьте предельно внимательны – этот период таит в себе соблазны и искушения. Тельцы получат несколько заманчивых предложений, и сделать правильный выбор будет достаточно сложно. Вы, конечно, можете довериться интуиции, но звезды советуют обратиться за поддержкой к специалистам. Это время подходит для коллективной деятельности, но многое будет зависеть от ваших организаторских способностей.

Близнецы

Доверьтесь интуиции, и этот день пройдет со знаком плюс. Но держитесь подальше от настойчивых сослуживцев, и не выдавайте секретов. В первой половине дня ожидается встреча с незаурядной личностью, но Близнецы не должны стесняться – забудьте о комплексах, и поделитесь своими идеями. Во второй половине дня Близнецам следует обратить внимание на денежную сферу – банкротство вам не грозит, но заключать сомнительные сделки звезды не советуют.

Рак

Звезды прогнозируют период затишья – воспользуйтесь этой паузой, и «зарядите батарейки». Этот период хорош для путешествий и совместных поездок, Раки также могут блеснуть талантами в творческой сфере. Данное время удачно для денежных операций, но будьте осторожнее в общении с новыми деловыми партнерами – кое-кто из них может сыграть не по правилам. Ракам не помешает поддержка друзей и родственников – на себя надейтесь, а советоваться с близкими людьми не забывайте.

Лев

Вы усердно трудились, и награда не за горами – этот период запомнится приятными и позитивными моментами. Львы, работающие в крупных организациях, должны быть аккуратны и внимательны – возможно, некоторые коллеги попытаются вывести вас из игры, и воспользоваться вашими идеями. Сегодня Львы могут рассчитывать на финансовую выгоду, но следите за действиями конкурентов, и не забывайте советоваться с влиятельными знакомыми.

Дева

Звезды предостерегают вас от принятия импульсивных решений – в этот день фортуна покровительствует спокойным и рассудительным знакам зодиака. Сегодня следует уделить внимание своему окружению – неожиданно могут активизироваться конкуренты из прошлого. Карьерные вопросы желательно решать во второй половине дня – Девы сумеют произвести впечатление на деловых партнеров. Финансовые сделки, запланированные на этот день, окажутся удачными, но от серьезных трат лучше воздержаться.

Весы

Отступите от правил, и не пытайтесь всё проконтролировать – в этот период можно отдохнуть и как следует поразвлечься. Весы вряд ли прислушаются к звездным советам – чем больше работы, тем лучше для вас. Но афишировать планы всё-таки не нужно – сегодня в вашем окружении появятся сомнительные личности. Во второй половине дня следует проявлять осторожность в обращении с чужими деньгами – не доверяйте незнакомцам, и не спешите ставить подпись на важных документах.

Скорпион

Этот период благоприятен для творческих натур. Но будьте аккуратны – можно нечаянно стать жертвами рекламы, или столкнутся с завистью некоторых коллег и конкурентов. Вторая половина дня богата на финансовые бонусы – звезды советуют не жадничать, и приобрести несколько лотерейных билетиков. Сделки и контракты, заключенные сегодня, будут удачными и весьма перспективными.

Стрелец

Учитесь абстрагироваться – период богат на запутанные ситуации, и философский настрой не помешает. Серьезных проблем не ожидается, к тому же, Стрельцы могут рассчитывать на поддержку окружающих – влиятельные знакомые на вашей стороне. Во второй половине дня авторитет Стрельцов может пошатнуться, но причин для беспокойства звезды не видят – происки конкурентов закончатся ничем. К финансовым сделкам следует отнестись ответственно – денежная ситуация стабильна, но про источники дохода желательно не распространяться.

Козерог

В этот день Козерогов ждет много интересного, но не торопите события – всему, как говорится, свое время. Это урожайный день на сделки и контракты – Козероги смогут обзавестись полезными связями, и познакомиться с нужными людьми. Вторая половина дня удачна для финансовых операций, вы можете смело обращаться в государственные инстанции – бюрократических задержек не предвидится.

Водолей

Забудьте о самокритике, и попробуйте быть более уверенными и активными. Но в первой половине дня от резких движений звезды советуют воздержаться – от ошибок никто не застрахован. Вторая половина дня подходит для рекламных акций, главное, набрать крепкую и надежную команду, чтобы нечаянно не пересечься с конкурирующими фирмами. Ближе к вечеру будьте готовы к визиту деловых партнеров – вы можете рассчитывать на успех, но держитесь подальше от сплетников и интриганов.

Рыбы