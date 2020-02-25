Cписок стран в Европе у которых коронавирус

За последние дни вспышка коронавируса COVID-19 и летальные исходы были зафиксированы в нескольких европейских странах. РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.

Эстония

В среду, 27 февраля, министр социальных дел Танель Кийк заявил о первом заражении коронавирусом в Эстонии. Им оказался мужчина, который не является гражданином страны, но проживает там на постоянной основе. Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана.

Дания

В среду, 27 февраля, первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Дании. Инфицированный был на курорте в Италии.

Норвегия

26 февраля Министерство здравоохранения Норвегии подтвердило первый случай коронавируса в стране. Коронавирус был зафиксирован у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с того времени в изоляции. Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.

Северная Македония

26 февраля подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Северной Македонии. Женщина, которая обратилась за медицинской помощью, приехала из Италии.

Италия

Больше всего от коронавируса в Европе на сегодня пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек. В стране также зафиксировано 12 смертей. Власти страны закрыли на карантин 10 городов в северном регионе Ломбардия.

Германия

Далее по количеству зараженных коронавирусом идет Германия, где зафиксировали 19 случаев. Заражение коронавирусом в стране регистрировали с конца января, на сегодня летальных случаев нет.

Франция

Во Франции зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом, при этом известно уже о двух смертях. Пожилой мужчина скончался в парижской больнице "Сальпетриер" 26 февраля, до этого умер 80-летний гражданин Китая.

Британия

На британских островах сообщают о 13 случаях коронавируса. Сегодня там на карантин закрылись две школы, ученики которых побывали в Италии.

Испания

По последним данным, в Испании заразились 11 человек. При этом случаи фиксируются в Мадриде, Каталонии, на Канарских островах и на Майорке.

Австрия

Первые случаи коронавируса зафиксировали и в Австрии. По данным местных властей, заразились двое граждан Италии, которые проживают в Инсбруке. Коронавирус у них выявили после посещения Ломбардии.

Хорватия

Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Хорватии. Как минимум об одном мужчине известно, что он инфицировался во время поездки в итальянский Милан.

Израиль

За последние дни в Израиле подтвердили второй случай коронавируса. Инфекцию, как и в первом случае, выявили у пассажира круизного лайнера Diamond Princess. Также известно, что на карантине находится посол Израиля в Китае.

Российская Федерация

В конце января коронавирус обнаружили у женщины и мужчины в Российской Федерации. Оба граждане Китая, они госпитализированы в специальные боксы. Люди, которые контактировали с ними, тоже находятся в больницах.

Румыния

На этой неделе сообщалось о первом случае коронавируса в Румынии. Зараженный вернулся в страну еще три недели назад после посещения Италии, он находится на карантине в больнице Бухареста.

Бельгия

В начале февраля обнаружили коронавирус у одного из эвакуированных из китайского Уханя. Анализы других членов эвакуированной группы, которая находилась на карантине, дали отрицательный результат.

Греция

Один случай на сегодня подтвержден в Греции. 38-летняя женщина заболела после посещения северной Италии.

Финляндия

Единственный на сегодня случай был зафиксирован еще в конце января. Сообщалось, что заболела 32-летняя женщина, которая до этого была в Ухане.

Швейцария

Власти Швейцарии 25 февраля подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел 70-летний мужчина, по предварительным данным, заражение произошло, когда он посещал Милан.

Швеция