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Общество Сегодня, 10:2726
Cписок стран в Европе у которых коронавирус
За последние дни вспышка коронавируса COVID-19 и летальные исходы были зафиксированы в нескольких европейских странах. РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.
Эстония
В среду, 27 февраля, министр социальных дел Танель Кийк заявил о первом заражении коронавирусом в Эстонии. Им оказался мужчина, который не является гражданином страны, но проживает там на постоянной основе. Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана.
Дания
В среду, 27 февраля, первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Дании. Инфицированный был на курорте в Италии.
Норвегия
26 февраля Министерство здравоохранения Норвегии подтвердило первый случай коронавируса в стране. Коронавирус был зафиксирован у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с того времени в изоляции. Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.
Северная Македония
26 февраля подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Северной Македонии. Женщина, которая обратилась за медицинской помощью, приехала из Италии.
Италия
Больше всего от коронавируса в Европе на сегодня пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек. В стране также зафиксировано 12 смертей. Власти страны закрыли на карантин 10 городов в северном регионе Ломбардия.
Германия
Далее по количеству зараженных коронавирусом идет Германия, где зафиксировали 19 случаев. Заражение коронавирусом в стране регистрировали с конца января, на сегодня летальных случаев нет.
Франция
Во Франции зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом, при этом известно уже о двух смертях. Пожилой мужчина скончался в парижской больнице "Сальпетриер" 26 февраля, до этого умер 80-летний гражданин Китая.
Британия
На британских островах сообщают о 13 случаях коронавируса. Сегодня там на карантин закрылись две школы, ученики которых побывали в Италии.
Испания
По последним данным, в Испании заразились 11 человек. При этом случаи фиксируются в Мадриде, Каталонии, на Канарских островах и на Майорке.
Австрия
Первые случаи коронавируса зафиксировали и в Австрии. По данным местных властей, заразились двое граждан Италии, которые проживают в Инсбруке. Коронавирус у них выявили после посещения Ломбардии.
Хорватия
Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Хорватии. Как минимум об одном мужчине известно, что он инфицировался во время поездки в итальянский Милан.
Израиль
За последние дни в Израиле подтвердили второй случай коронавируса. Инфекцию, как и в первом случае, выявили у пассажира круизного лайнера Diamond Princess. Также известно, что на карантине находится посол Израиля в Китае.
Российская Федерация
В конце января коронавирус обнаружили у женщины и мужчины в Российской Федерации. Оба граждане Китая, они госпитализированы в специальные боксы. Люди, которые контактировали с ними, тоже находятся в больницах.
Румыния
На этой неделе сообщалось о первом случае коронавируса в Румынии. Зараженный вернулся в страну еще три недели назад после посещения Италии, он находится на карантине в больнице Бухареста.
Бельгия
В начале февраля обнаружили коронавирус у одного из эвакуированных из китайского Уханя. Анализы других членов эвакуированной группы, которая находилась на карантине, дали отрицательный результат.
Греция
Один случай на сегодня подтвержден в Греции. 38-летняя женщина заболела после посещения северной Италии.
Финляндия
Единственный на сегодня случай был зафиксирован еще в конце января. Сообщалось, что заболела 32-летняя женщина, которая до этого была в Ухане.
Швейцария
Власти Швейцарии 25 февраля подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел 70-летний мужчина, по предварительным данным, заражение произошло, когда он посещал Милан.
Швеция
Коронавирус диагностировали у жительницы города Йенчепинг, которая также побывала в Ухане. Первоначально у нее не было никаких симптомов простуды.
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