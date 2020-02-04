 

В Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Общество Сегодня, 10:340
В Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщил министр, заразился не гражданин Эстонии, но он живет в стране на постоянной основе.
Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил, что в стране зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает ERR.
"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - рассказал Кийк.
Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован.
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