В Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщил министр, заразился не гражданин Эстонии, но он живет в стране на постоянной основе.

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил, что в стране зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает ERR.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - рассказал Кийк.