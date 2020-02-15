Девушка, получившая подарок природы роскошную грудь 11-го размера, стала звездой Mirror и The Sun

Эту девушку действительно сложно не заметить. Ведь она — обладательница роскошной груди 11-го размера. При этом, по словам модели, это не результат работы пластических хирургов, а подарок природы, пишет Mirror. Уже в 15 лет Анастасия носила четвёртый размер, однако стеснялась своего бюста. Впрочем, со временем чувство неловкости сменилось принятием и любовью к себе.

Сейчас девушка ведёт странички в "Инстаграме", где размещает эффектные откровенные фото, которые привлекли около миллиона поклонников. Бертье признаётся, что внимание мужчин ей льстит, но иногда оно переходит всякие границы. В надежде связаться с обладательницей пышных форм некоторые фанаты пишут её друзьям и семье. Однажды один из подписчиков даже угрожал свести счёты с жизнью, если его любовь не ответит на сообщения. Однако, по словам Анастасии, чаще всего поклонники вызывают только положительные эмоции.

Однако минусы в жизни обладательницы такого природного дара тоже есть. Девушке сложно найти подходящую одежду — её приходится перешивать после покупки. Также брюнетку мучают боли в спине, однако это не мешает заниматься спортом и вести активный образ жизни.