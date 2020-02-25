Какие сегодня праздники, события - 3 Марта

Международные
Всемирный день писателя.
Всемирный день слуха.
Национальные
Болгария — День освобождения от османского ига.
Грузия — День матери.
Киргизия — День Флага.
Литва — День Казюкаса (Святого Казимира).
Япония — Хинамацури — день девочек.
Религиозные
Католицизм
память святой Кунигунды Люксембургской;
память святой Кэтрин Марии Дрексель.
Православие
память святителя Агапита исповедника, епископа Синадского (IV);
память святителя Флавиана исповедника, патриарха Цареградского (ок. 449—459);
память святителя святителя Льва I Великого, Папы Римского (461);
память преподобного Космы Яхромского (1492);
память преподобного Владимира (Терентьева), исповедника (1933).
Именины
Католические: Екатерина, Кунигунда, Мария.
Православные: Агапит, Агриппа, Анна, Василий, Виктор, Владимир, Дамас, Дорофей, Косма, Лев, Лукий, Павел, Паригорий, Пиулий, Феодул, Флавиан, Шио.
До XIX века
1067 — Минск впервые упоминается в летописях в связи с битвой на реке Немиге.
1575 — Император Моголов Акбар I Великий разгромил бенгальцев в Битве при Тукарое (англ.)русск..
1613 — 16-летний Михаил Фёдорович был выбран Земским собором на царствование и стал родоначальником династии Романовых.
1639 — колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь мецената Джона Гарварда.
1776 — В ходе Войны за независимость США закончился Рейд в Нассау. От него ведёт свою историю Корпус морской пехоты США.
1799 — после многомесячной осады Черноморский флот, совместно с турецкими силами овладел крепостью Корфу.
XIX век
1802 — в венской газете объявлено об издании 12-й, 13-й и 14-й сонат Бетховена; последняя из них («quasi una Fantasia» op. 27) была потом названа Рельштабом «лунной».
1804 — Указ императора Александра I о запрещении в Российской империи продажи крестьян без земли, о разрешении им вступать в брак без согласия помещика и ограничении наказаний с его стороны.
1813 — Британия заплатила Швеции за отказ той от союза с Наполеоном.
1820 — В США принят Миссурийский компромисс, по которому в Штаты одновременно позволялось принять рабовладельческий штат Миссури и свободный от рабства штат Мэн.
1831 — из-за фатальных ошибок допущенных генералом Кавером русские были разгромлены восставшими поляками в бою под Курувом.
1837 — США признали независимость республики Техас.
1845 — Флорида стала 27-м штатом США.
1861 — император Российской империи Александр II манифестом «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» отменил в России крепостное право.
1863
Конгресс США принял постановление о насильственном переселении всех индейцев из штата Канзас в резервации.
Основана Национальная академия наук США.
Конгресс Соединённых Штатов принял закон о всеобщей воинской повинности.
1864 — Русский император Александр II издал указ о наделении землёй польских крестьян, начало аграрной реформы в Польше.
1865 — на реке Колорадо, (США) создана резервация для индейцев.
1866 — в Киеве открыта публичная библиотека (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины).
1875
Премьера в Париже оперы «Кармен» Жоржа Бизе, завершившаяся провалом.
В Монреале, на катке «Виктория» состоялся первый официальный матч по хоккею с шайбой.
1876 — Кокандское ханство присоединилось к России под названием Ферганская область.
1878 — между Россией и Турцией подписан Сан-Стефанский мирный договор. В составе Османской империи образовано автономное княжество Великая Болгария, находящееся под влиянием России.
1894 — в парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза.
XX век
1905 — император Николай II пообещал провести церковную и другие реформу, а также созвать совещательную думу.
1911 — произошёл крупнейший обвал объёмом 2,2 млрд м³ на реке Мургаб, в результате которого образовались естественная плотина и Сарезское озеро.
1913 — накануне инаугурации президента США в Вашингтоне прошло шествие 5000 женщин, требующих предоставления всем гражданам страны равного права голоса.
1915 — в США состоялась премьера фильма «Рождение нации» по роману Томаса Диксона «Человек клана» (режиссёр Дэвид Гриффит).
1917 — 3—4 марта в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР).
1918
Правительство Советской России заключило в Брест-Литовске сепаратный мир c Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией.
В газете «Знамя труда» напечатана поэма Александра Блока «Двенадцать».
1919 — из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта.
1920 — в Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом журналиста).
1921
Канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг совместно с коллегами открыл гормон инсулин, за что получил в 1923 году Нобелевскую премию.
Гонконгский пароход «Hong Moh» (зарегистрированный в Сингапуре) разломился пополам, напоровшись на подводные скалы у Гвандонга, куда был направлен после того, как убившие капитана бандиты открыли кингстоны. Из 1100—1200 человек было спасено 294.
1923
В продажу поступил первый в мире новостной еженедельник — «Time».
Труппа будущего театра имени Моссовета официально получила статус театра.
1924
Турецкая Национальная ассамблея упразднила Османскую династию, отменила халифат и другие религиозные органы власти и учредила комиссариат по светским учебным заведениям.
Германия подписала с Турцией Договор о дружбе.
1931 — Стихи поэта Фрэнсиса Скотта Ки «Звёздно-полосатый флаг», написанные в 1812(4?) году, приняты Конгрессом США как текст гимна США.
1933 — В Потсдаме Гитлер провозгласил образование Третьего рейха.
1937 — На Пленуме ЦК партии Иосиф Сталин обосновал теоретический тезис: по мере укрепления основ социализма классовая борьба обостряется.
1942 — Авианалёт японцев на Брум
1944
Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов Ушакова I и II степени и Нахимова I и II степени и медалей Ушакова и Нахимова.
В Париже дебютировал на сцене певец Ив Монтан.
Американский президент Ф. Рузвельт заявил, что итальянский флот будет поделён поровну между США, Англией и СССР.
1945 — Открылась Львовская областная картинная галерея.
1947 — Вступил в действие первый агрегат восстановленной Днепровской ГЭС.
1955 — Элвис Пресли впервые появился на телевидении.
1958 — основан город-спутник (ныне район) Москвы Зеленоград.
1961 — В Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры отец Алексий (будущий патриарх Алексий II) постригся в монашество.
1965 — Британской колонии Бечуаналенд (современная Ботсвана) предоставлено самоуправление. Серетсе Кхама занял пост премьер-министра.
1974 — катастрофа DC-10 под Парижем, взлетевшего с аэродрома Орли, погибли 346 человек.
1980 — подписана Международная конвенция о физической защите ядерного материала (вступила в силу 1 ноября 1987 года).
1987 — в Москве прошла презентация журнала «Бурда» на русском языке.
1991 — на референдуме 74 % населения Латвии проголосовало за независимость от СССР, на референдуме в Эстонии — более 78 %.
1992 — крушение пассажирского поезда в Подсосенке близ города Нелидово. В результате происшествия погибли 43 человека, 108 были ранены.
1994 — Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
1995 — создан Международный фонд спасения Аральского моря.
1997 — введена в действие рейтинговая система Rambler’s Top100.
1998 — глава компании «Microsoft» Билл Гейтс допрошен в Конгрессе США по поводу обвинений в монополизации компьютерного рынка.
XXI век
2005 — Стив Фоссетт на самолёте «Scaled Composites Virgin Atlantic GlobalFlyer» совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелёт вокруг Земли.
2011 — компания «Миракс Групп» заявила о прекращении существования своего бренда.