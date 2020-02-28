 

Гороскоп на сегодня (03.03.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 09:4837
Гороскоп на сегодня (03.03.20)
Овен
He лучшее время для укрепления благосостояния, наоборот, возможна утечка средств, утрата некоторых возможностей в делах и карьере. Надо переждать хотя бы несколько дней и не предпринимать слишком большой активности, направленной на обогащение. Чем тише вы себя ведете, тем благосклоннее к вам будут люди, от которых зависят ваши доходы. Финансовый успех возможен в медицине, эзотерике, деятельности, связанной с секретностью.
Телец
Почти весь день для вас будет пассивным, склоняющим к расслабленности и мечтательности. Вы можете снизить внешнюю активность и полностью погрузиться в чувства и эмоциональные переживания. Они будут связаны с новыми или старыми любовными отношениями, а также с воспитанием детей, общением с ними. Вы сами можете стать немного ребёнком и позволить себе отвлечься от суеты и скучных обязанностей на что-то более приятное, хотя, может, и не всегда полезное. 
Близнецы
На работе вас очень ценят и прислушиваются к вам, ведь именно от вас исходит подавляющее количество оригинальных и новаторских идей. Энергия, направленная в рабочее русло, будет помогать развитию вашей личности. Во второй половине дня постарайтесь терпимее относиться к окружающим и не вступать в конфронтацию с коллегами. Вечером рекомендуется углубить знания в вашем роде деятельности, обратить внимание на профессиональную литературу, потому что сейчас обучение будет даваться особенно легко и впоследствии даст свои плоды.
Рак
Может что-то сильно поменяться в вашей жизни из-за случайностей или непознанных вами закономерностей. Но если попытаетесь понять, почему какие-то вещи постоянно с вами происходят, у вас появится возможность управлять событиями своей жизни и не бояться роковых случайностей. Сегодня возможны озарения, позволяющие взглянуть на окружающую вас жизнь под непривычным углом. Это неплохое время для эзотерических практик, разгадывания тайн.
Лев
В целом неплохое время для вас, особенно если вы обладаете эмоционально-психической устойчивостью, умением приспосабливаться к разным ситуациям и разным людям. В противном случае неприятные известия или стрессовые ситуации могут плохо повлиять на здоровье, особенно на состояние сосудистой системы и общую работоспособность. Болезни могут проявляться неожиданно.
Дева
Ваше материальное положение больше, чем обычно, зависит от внешних обстоятельств. С одной стороны, внезапные озарения, возникшие благодаря случайностям, могут вывести вас на новый уровень в профессиональной, а значит, и материальной сфере. Но не исключены и ситуации, когда ваши денежные планы и надежды рушатся из-за того, что кто-то поменял свои планы и нарушил договоренности. Будьте бдительны и не полагайтесь ни на кого полностью.
Весы
В этот период вы больше склонны принимать любовь, а не отдавать ее. Вам захочется, чтобы вас чаще развлекали и сильнее заботились о вас, чтобы вам ярко демонстрировали свои чувства. Еще у вас может проявиться тяга к таинственности, особенно в личных отношениях, вы можете активно изображать из себя человека-загадку, а можете и просто скрывать свои любовные романы от окружающих. Возможно, вам придется утаивать свои проблемы в любви и семейных отношениях, которые могут проявиться.
Скорпион
Вы очень ответственны и исполнительны — можете работать с раннего утра и до поздней ночи, кропотливо выполняя свою работу. Экономия в данный период положительно отразится на вашем материальном благосостоянии в дальнейшем. Возможно участие в различных общественно-политических организациях, интерес к проблемам общества и участие в их разрешении. Однако в конце дня может проявиться леность и рассеянность в делах — старайтесь не давать обещаний, которые не сможете выполнить.
Стрелец
В это время вы можете ставить перед собой серьезные цели, требующие большого терпения и планомерных действий. Но сила обстоятельств может быть такой, что сила желаний и вашей воли не сможет им противостоять. Стремясь обрести независимое положение, вы рискуете попасть в зависимость, чрезмерное самомнение часто наказуемо. Смирившись с тем, что вы не всемогущи, вы можете внезапно получить помощь, откуда и не ожидали.
Козерог
Неплохой период, вы можете не быть слишком энергичными, но возрастет выносливость и дисциплина, которая позволит вам вести более здоровый образ жизни. Это подходящее время для проведения ранее запланированных оздоровительных процедур, диет, лечебных курсов. В этот период особенно нужно сбалансированное питание, так как может сказаться недостаток витаминов в организме. В зоне риска также кроветворная и костная системы, могут быть травмы костей и болезни зубов.
Водолей
Повышение уровня доходов зависит от вашего авторитета, как в профессиональной сфере, так и вне ее. Планеты дают возможности для поиска поддержки со стороны влиятельных людей, начальства. Настойчивость в достижении цели и стремление к прогрессу позволит вам достичь желаемых материальных благ. Материальная удача больше сопутствует тем, кто состоит на службе, но возможен успех и в бизнесе.
Рыбы
Любовь для вас будет не главной темой дня, от личной жизни могут отвлекать серьезные практические цели либо интенсивное дружеское общение. Лучший вариант, если ваш любимый человек является для вас еще и лучшим другом, тогда многие ваши мечты и надежды могут сбыться благодаря совместным стараниям. Приятные сюрпризы вероятны в конце дня.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Гороскоп, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (03.03.20)
Гороскоп на сегодня (03.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 3 Марта
Какие сегодня праздники, события - 3 Марта
В Китае за последние сутки 31 человек умер от коронавируса и ещё 125 заболело
В Китае за последние сутки 31 человек умер от коронавируса и ещё 125 заболело
В России уже 6 случае заболевания коронавирусом
В России уже 6 случае заболевания коронавирусом
Коронавирус добрался до Марокко
Коронавирус добрался до Марокко
В Италии уже более 2000 человек заболели коронавирусом
В Италии уже более 2000 человек заболели коронавирусом
Как выжить если вы оказались в районе сильного наводнения
Как выжить если вы оказались в районе сильного наводнения
Ранцы и рюкзаки Kite: комфорт, вместительность и яркий дизайн
Ранцы и рюкзаки Kite: комфорт, вместительность и яркий дизайн
Украину ждёт мощнейший за последние годы паводок. Какие реки в «зоне риска».
Украину ждёт мощнейший за последние годы паводок. Какие реки в «зоне риска».
Великий пост: варианты меню от Киево-Печерской Лавры
Великий пост: варианты меню от Киево-Печерской Лавры
Кольцо ссужается: коронавирус добрался до Чехии
Кольцо ссужается: коронавирус добрался до Чехии
Гороскоп на сегодня (02.03.20)
Гороскоп на сегодня (02.03.20)

Новости по теме

Гороскоп на сегодня (02.03.20)
Гороскоп на сегодня (02.03.20)
Вчера, 12:06
Гороскоп на сегодня (28.02.20)
Гороскоп на сегодня (28.02.20)
28-фев-2020, 10:04
Гороскоп на сегодня (23.01.20)
Гороскоп на сегодня (23.01.20)
23-янв-2020, 09:31
Гороскоп на сегодня (20.01.20)
Гороскоп на сегодня (20.01.20)
20-янв-2020, 10:01
Гороскоп на сегодня (14.01.20)
Гороскоп на сегодня (14.01.20)
14-янв-2020, 10:05

Последние новости

10:06
Политика
Белый дом заблокировал назначение на должность Зама Главы Пентагона чиновницы, которая выступала за предоставление военной помощи Украине
10:04
События
На коронавирус проверили Папу Римского
10:02
Политика
Условие снятия "крымских" санкций против России назвали США
10:01
Политика
Кадровые изменения в правоохранительных органах, обсудит "Слуга Народа" на заседании фракции
09:54
Политика
Горячую линию для субъектов декларирования открыло НАПК
09:53
Политика
Каких обновлений ожидают в правительстве, рассказали в "Слуге народа"
09:51
Политика
Обнародование решений об изменениях в правительстве анонсировал Стефанчук
09:48
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (03.03.20)
09:42
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 3 Марта
09:37
События
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Латвии
09:35
Общество
В Китае за последние сутки 31 человек умер от коронавируса и ещё 125 заболело
09:33
События
Уже 102 случая коронавируса зарегистрировано в США.
09:31
Политика
Австралия официально подтвердила 31-й случай коронавируса.
09:29
События
28 человек умерло от коронавируса в Южной Корее.
09:26
Общество
В России уже 6 случае заболевания коронавирусом
09:23
Общество / События
Коронавирус добрался до Марокко
09:21
События
В Китае впервые обнаружили заболевания коронавирусом у собаки. Теперь в Украину запрещён ввоз домашних животных.
09:19
Общество
В Италии уже более 2000 человек заболели коронавирусом
09:17
Политика
Европарламент перенёс «украинские дни» на неопределённый срок из-за коронавируса.
09:14
События
В Германии из-за коронавируса пропала еда из продуктовых магазинов

Новости ТОП-7

Приватбанк предупредил чтобы клиенты сняли наличные. С 1 Марта 01:00 часов это станет невозможно47089
Новым Главой Погранслужбы Украины станет «паркетный офицер», сливавший агентурную сеть криминалитету?19043
Зеленский решил вытащить из нафталина генерала, обвиняемого в госизмене и сделать его Министром обороны15811
4 Марта парламентом будут уволены Гончарук, Рябошапка и Сытник7499
В среду НЕпотомка победителей Пристайко выдворят из МИД.2714
В Германии вернулись к нормам разработанным СССР. Отказ от вакцинации детей - огромный штраф для родителей.2293
В Украине продавцы картошки настолько зажрались, что продают картошку прямо из Роллс-Ройсов2054

Досуг

Ранцы и рюкзаки Kite: комфорт, вместительность и яркий дизайн
Ранцы и рюкзаки Kite: комфорт, вместительность и яркий дизайн
Торговая марка Kite — немецкий бренд с многолетними традициями качества, свойственными всему немецкому производству.
Вчера, 20:0079
Кроссовки из коллекции Antonio Biaggi: стиль и качество вне конкуренции!
Кроссовки из коллекции Antonio Biaggi: стиль и качество вне конкуренции!
Характеристики и преимущества кроссовок Antonio Biaggi. В чем особенность обуви.
Вчера, 09:0882
Как продать авто и как провести диагностику перед продажей
Как продать авто и как провести диагностику перед продажей
Чтобы продать автомобиль по наиболее выгодной цене, нужно иметь хороший запас времени и нервов. Обращаться к посредникам и
1-мар-2020, 23:35134
Обзор швейных машинок Siruba
Обзор швейных машинок Siruba
Данный бренд уже давно зарекомендовал себя с наилучшей стороны среди профессионалов швейного дела. Компания выпускает большой
1-мар-2020, 23:27122
Интересные идеи для подарков
Интересные идеи для подарков
Подарки бывают разными в плане цены, внешнего вида, назначения, но главное, чтобы они нравились одариваемому. Расскажем, что
1-мар-2020, 15:31149
Тюльпаны - лучший подарок любимой
Тюльпаны - лучший подарок любимой
Приближается праздник весны и по совместительству Международный женский день – 8 марта
1-мар-2020, 15:29123

События

На коронавирус проверили Папу Римского
На коронавирус проверили Папу Римского
У Папы Римского нет коронавируса
Сегодня, 10:0435
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Латвии
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Латвии
Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 подтвержден в Латвии
Сегодня, 09:3743
Уже 102 случая коронавируса зарегистрировано в США.
Уже 102 случая коронавируса зарегистрировано в США.
По данным CNN Health, в США зарегистрировано 54 случая заболевания
Сегодня, 09:3340
28 человек умерло от коронавируса в Южной Корее.
28 человек умерло от коронавируса в Южной Корее.
Число смертей от коронавируса достигло 28 в Южной Корее с 600 вновь подтвержденными случаями, что увеличило общенациональный
Сегодня, 09:2938
Коронавирус добрался до Марокко
Коронавирус добрался до Марокко
Министерство здравоохранения Марокко объявило о том, что зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в этой стране
Сегодня, 09:2341
В Китае впервые обнаружили заболевания коронавирусом у собаки. Теперь в Украину запрещён ввоз домашних животных.
В Китае впервые обнаружили заболевания коронавирусом у собаки. Теперь в Украину запрещён ввоз домашних животных.
Заявила Госпотребслужба
Сегодня, 09:2145
7 Днів