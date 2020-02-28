Гороскоп на сегодня (03.03.20)

Овен

He лучшее время для укрепления благосостояния, наоборот, возможна утечка средств, утрата некоторых возможностей в делах и карьере. Надо переждать хотя бы несколько дней и не предпринимать слишком большой активности, направленной на обогащение. Чем тише вы себя ведете, тем благосклоннее к вам будут люди, от которых зависят ваши доходы. Финансовый успех возможен в медицине, эзотерике, деятельности, связанной с секретностью.

Телец

Почти весь день для вас будет пассивным, склоняющим к расслабленности и мечтательности. Вы можете снизить внешнюю активность и полностью погрузиться в чувства и эмоциональные переживания. Они будут связаны с новыми или старыми любовными отношениями, а также с воспитанием детей, общением с ними. Вы сами можете стать немного ребёнком и позволить себе отвлечься от суеты и скучных обязанностей на что-то более приятное, хотя, может, и не всегда полезное.

Близнецы

На работе вас очень ценят и прислушиваются к вам, ведь именно от вас исходит подавляющее количество оригинальных и новаторских идей. Энергия, направленная в рабочее русло, будет помогать развитию вашей личности. Во второй половине дня постарайтесь терпимее относиться к окружающим и не вступать в конфронтацию с коллегами. Вечером рекомендуется углубить знания в вашем роде деятельности, обратить внимание на профессиональную литературу, потому что сейчас обучение будет даваться особенно легко и впоследствии даст свои плоды.

Рак

Может что-то сильно поменяться в вашей жизни из-за случайностей или непознанных вами закономерностей. Но если попытаетесь понять, почему какие-то вещи постоянно с вами происходят, у вас появится возможность управлять событиями своей жизни и не бояться роковых случайностей. Сегодня возможны озарения, позволяющие взглянуть на окружающую вас жизнь под непривычным углом. Это неплохое время для эзотерических практик, разгадывания тайн.

Лев

В целом неплохое время для вас, особенно если вы обладаете эмоционально-психической устойчивостью, умением приспосабливаться к разным ситуациям и разным людям. В противном случае неприятные известия или стрессовые ситуации могут плохо повлиять на здоровье, особенно на состояние сосудистой системы и общую работоспособность. Болезни могут проявляться неожиданно.

Дева

Ваше материальное положение больше, чем обычно, зависит от внешних обстоятельств. С одной стороны, внезапные озарения, возникшие благодаря случайностям, могут вывести вас на новый уровень в профессиональной, а значит, и материальной сфере. Но не исключены и ситуации, когда ваши денежные планы и надежды рушатся из-за того, что кто-то поменял свои планы и нарушил договоренности. Будьте бдительны и не полагайтесь ни на кого полностью.

Весы

В этот период вы больше склонны принимать любовь, а не отдавать ее. Вам захочется, чтобы вас чаще развлекали и сильнее заботились о вас, чтобы вам ярко демонстрировали свои чувства. Еще у вас может проявиться тяга к таинственности, особенно в личных отношениях, вы можете активно изображать из себя человека-загадку, а можете и просто скрывать свои любовные романы от окружающих. Возможно, вам придется утаивать свои проблемы в любви и семейных отношениях, которые могут проявиться.

Скорпион

Вы очень ответственны и исполнительны — можете работать с раннего утра и до поздней ночи, кропотливо выполняя свою работу. Экономия в данный период положительно отразится на вашем материальном благосостоянии в дальнейшем. Возможно участие в различных общественно-политических организациях, интерес к проблемам общества и участие в их разрешении. Однако в конце дня может проявиться леность и рассеянность в делах — старайтесь не давать обещаний, которые не сможете выполнить.

Стрелец

В это время вы можете ставить перед собой серьезные цели, требующие большого терпения и планомерных действий. Но сила обстоятельств может быть такой, что сила желаний и вашей воли не сможет им противостоять. Стремясь обрести независимое положение, вы рискуете попасть в зависимость, чрезмерное самомнение часто наказуемо. Смирившись с тем, что вы не всемогущи, вы можете внезапно получить помощь, откуда и не ожидали.

Козерог

Неплохой период, вы можете не быть слишком энергичными, но возрастет выносливость и дисциплина, которая позволит вам вести более здоровый образ жизни. Это подходящее время для проведения ранее запланированных оздоровительных процедур, диет, лечебных курсов. В этот период особенно нужно сбалансированное питание, так как может сказаться недостаток витаминов в организме. В зоне риска также кроветворная и костная системы, могут быть травмы костей и болезни зубов.

Водолей

Повышение уровня доходов зависит от вашего авторитета, как в профессиональной сфере, так и вне ее. Планеты дают возможности для поиска поддержки со стороны влиятельных людей, начальства. Настойчивость в достижении цели и стремление к прогрессу позволит вам достичь желаемых материальных благ. Материальная удача больше сопутствует тем, кто состоит на службе, но возможен успех и в бизнесе.

Рыбы

Любовь для вас будет не главной темой дня, от личной жизни могут отвлекать серьезные практические цели либо интенсивное дружеское общение. Лучший вариант, если ваш любимый человек является для вас еще и лучшим другом, тогда многие ваши мечты и надежды могут сбыться благодаря совместным стараниям. Приятные сюрпризы вероятны в конце дня.



