Коронавирус стремительно мутирует. Уже выявлено 149 мутаций

Китайские исследователи обнаружили два подтипа коронавируса нового типа, один из которых заразнее другого. Об этом пишет газета "Бэйцзин жибао" со ссылкой на Академию наук Китая.

Исследователи изучили 103 образца коронавируса нового типа и обнаружили, что за последнее время в нем появились уже 149 мутаций. Также вирус развился в два подтипа – типа S и L. Эти подтипы ученые нашли в 101 образце, из них 30% относятся к S-типу, 70% – к L-типу. Специалисты отмечают, что второй более заразен, чем первый.

Коронавирус типа S в большей мере соответствует вирусу обнаруженному у летучих мышей. Ученые пришли к выводу, что этот тип представляет собой более "старую" версию коронавируса.

Тип L был распространен в Ухане на раннем этапе вспышки коронавируса, но после первой недели января он стал встречаться гораздо реже.

О новом коронавирусе

Сейчас власти Китая подтвердили более 92 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 3,2 тыс. инфицированных умерли, выздоровели около 51 тыс. человек. За пределами КНР заболевание было выявлено в 76 странах, включая Россию.

Вспышку заболевания зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском город Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.