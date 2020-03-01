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Общество Сегодня, 11:3763
Как выбрать хорошие роликовые коньки

Роликовые коньки – это хобби, спорт, возможность быстро передвигаться по городу. В продаже представлен большой выбор роликов разных модификаций для любого стиля катания.

Роликовые коньки для начинающих и опытных

Как именно вы собираетесь кататься на роликах? Рассекать по городскому парку, делать сложные трюки, передвигаться в спокойном темпе или развивать высокую скорость? От стиля катания зависит выбор.

Что можно посоветовать начинающим

Новичкам подойдут фитнес-коньки. Это классические модели, используемые большинством роллеров, они очень просты в освоении и стоят недорого. Ролики специально разработаны для свободного катания (не для трюков), на них можно уверенно передвигаться по ровным дорожкам и асфальтовому полотну.

Особенности:

  • Штатный тормоз (позже, набравшись опыта, его можно снять).
  • Наличие мягкого ботинка.
  • Удлиненная рама для снижения маневренности и улучшения устойчивости.

Фитнес-коньки представлены широким ассортиментом. Делайте выбор в пользу моделей известных производителей. Ориентируйтесь на отдельные характеристики роликов в рамках данного класса.

Для опытных роллеров

Роллеры с опытом хорошо знают, какие роликовые коньки им подойдут. В продаже можно найти узкоспециализированные модели – внедорожные, агрессивные и беговые модели. Есть специальные ролики для исполнения трюков – выполнения прыжков, закручивания тела в узел и т.д.

Если вы планируете приобрести роликовые коньки ultra.by поможет сделать хороший выбор, в каталогах магазина представлены ролики для всех стилей катания: отдых, слалом, фитнес, фристайл и др.

Как выбрать хорошие роликовые коньки

Фрискейт-модели и выбор роликов для ребенка

Если планируете выполнять трюки, можно приобрести модели для фрискейта. Опытные роллеры делают выбор в пользу жестких ботинок, позволяющих хорошо чувствовать конек. Для свободного катания такие модели тоже подходят, но из-за жесткости вы будете чувствовать себя в них не очень комфортно.

Особенности:

  • близкое расположение колес;
  • укороченная рама;
  • отсутствие штатного тормоза.

С катанием на таких моделях справятся уверенные пользователи.

Как выбрать ролики ребенку

Оптимальный выбор – это раздвижные роликовые коньки с регулируемым размером. Специальная технология позволяет увеличивать длину ботинка на несколько размеров, и это удобно в том плане, что родителям не придется каждый раз покупать ребенку новые коньки с учетом его роста.

Детям старшего возраста подойдут модели inline с колесиками, выстроенными в одну линию. На жестких роликах хорошо осваивать катание, более мягкие рекомендуется использовать тогда, когда у юного роллера есть хотя бы базовые умения.

Подробнее с видами и особенностями разных модификаций роликов знакомьтесь на сайте интернет-магазина, здесь же можно сразу приобрести понравившуюся модель.

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