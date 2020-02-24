Народные приметы о погоде

В век высоких технологий всё реже приходится обращаться к народным приметам. Взять хотя бы прогноз погоды. Например на сайте 048.ua есть раздел одесская погода. Прогноз на ближайшие 7-10 дней доступен из любой точки земного шара. Современное прогнозирование погоды весьма точно. Но что делать, если интернета нет под рукой? Далёкие предки, которые жили в полной гармонии с природой, скорее всего могли составлять прогноз погоды с гораздо большей точностью. Делали они это, наблюдая за животными, насекомыми, растениями и явлениями природы. О чём и свидетельствуют многочисленные дошедшие до наших дней народные приметы.

Народные приметы на хорошую погоду

Предстоящая хорошая погода вызывает активизацию жизнедеятельности всех насекомых. Пауки на закате начинают активно плести сети, а поля оглашает звонкий активный скрежет кузнечиков. Над головой целые полчища танцующих комариков. Всё указывает на предстоящую хорошую погоду. Добавить к этому ярко-красный закат – и в том, что завтра будет отличная погода, никаких сомнений.

Пчёлы в хорошую погоду рано утром разлетаются в разные стороны в поисках пыльцы, а в муравейниках наблюдается оживлённое движение. Муравьи активно курсируют вокруг муравейника и все входы открыты. Жаворонки оглашают окрестности многоголосым щебетанием.

Народные приметы на плохую погоду

Гром среди ясного неба в первой половине дня предвещает ливневый дождь к вечеру. Данная примета верная и легко можно убедиться в её справедливости. Иногда, в ясный день, когда на небе лишь редкие белые облака и ничего не предвещает дождя, периодически слышатся далёкие раскаты грома. Значит, где-то далеко идёт дождь, который к вечеру будет здесь. Перистые облака «в барашках» также предвещают скорый дождь и ветер.

Заподозрить приближающееся усиление ветра можно ещё рано утром, заметив ярко-красный восход.

Домашние животные своим поведением всегда намекают на перемену погоды. Курица-наседка пытается спрятать под себя молодых птенцов, скрывая их от надвигающегося ненастья и похолодания. Нередко можно заметить также, что при приближении холодов куры подолгу стоят на одной ноге. Собаки и кошки, катающиеся по земле, – верный признак приближающегося дождя.

Реагируют на предстоящее ухудшение погоды и насекомые. Перед дождём пчёлы внезапно становятся злыми и норовят кого-нибудь ужалить, а муравьи прячутся в муравейники и закрывают входы. Уличные пауки перестают плести паутину и прячутся так, что их не найдёшь, а домашние – неподвижно сидят в углу.

Насекомые над водой, – к дождю. То же самое предвещают и низко летающие ласточки, а также выпрыгивающие из воды рыбы. И те и другие охотятся на насекомых.

Молчание кузнечиков сигнализирует о перемене погоды в худшую сторону. А вот птицы, напротив, перед ухудшением погоды никак не хотят молчать. Вороны начинают активно каркать, а чайки собираются на берегу и устраивают настоящий галдёж.

Растения также не остаются в стороне. Кувшинки, имеющие особенность каждый вечер закрываться и уходить под воду, не всплывают на следующее утро и не открываются, если ожидается ненастная погода.

Данный перечень является далеко не полным. Копилка народной мудрости содержит тысячи разных примет, и прогноз погоды по народным поверьям – это лишь подтверждение безграничной наблюдательности наших предков.