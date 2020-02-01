Какие сегодня праздники, события - 6 Марта

Национальные

Гана — День независимости (с 1975 года).

Гуам — День Магеллана.

Монголия — День монгольской печати.

Профессиональные

Россия — «Международный день зубного врача»

Религиозные

Католицизм

память Хродеганга, епископа Меца;

память святой Колетт;

память Фридолина Зекингенского;

память святых монахинь Кинебурги, Кинесвиды и Тиббы;

память Маркиана из Тортоны;

память святого Олегара.

Православие

память Козельщанской иконы Божией Матери (1881);

память святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского (ок. 337—346);

память Иоанна Схоластика, патриарха Константинопольского (577);

память преподобного Захарии, патриарха Иерусалимского (ок. 632—633);

память преподобного Тимофея в Симво́лех (795);

память святителя Георгия, епископа Амастридского (ок. 802—825);

память священномучеников Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григория Хлебунова, пресвитеров (1930);

память священномучеников Константина Пятикрестовского, пресвитера, Павла Широкогорова, диакона (1938);

память мученицы Ольги Кошелевой (1939).

Именины

Католические: Кинебурга, Кинесвида, Колетт, Маркиан, Тибба, Фридолин, Хродеганг.

Православные: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Евстафий, Захария, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей

До XIX века

12 год до н. э. —Император Август провозглашается Великим понтификом.

632 — Последняя проповедь Мухаммеда.

845 — В Самарре казнены 42 аморейских мученика.

961 — Завоевание Хандака византийским императором Никифором Вторым, конец Критского эмирата.

1204 — Осада Шато-Гайяра заканчивается поражением короля Англии Иоанна Безземельного; французский король Филипп II Август с этого момента контролирует практически всю Нормандию.

1323 – Подписание Парижского договора[en], по которому граф Людовик I из Фландрии отказался от фламандских претензий на графство Зеландия и признал графа Голландии Вильгельма I графом Зеландии. Вильгельм, в свою очередь, согласился отказаться от всех претензий к Фландрии.

1454 — Тринадцатилетняя война: делегаты Прусского союза клянутся в верности польскому королю Казимиру IV, который согласен направить свои силы на содействие в борьбе Пруссии за независимость от тевтонских рыцарей.

1521 — Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам.

1617 — Француз Луи Эбер первым получил право на ведение фермерского хозяйства в Квебеке (Новая Франция).

1661 — Первым президентом Королевского общества (Британской академии наук) избран сэр Роберт Морей.

1665 — В Лондоне выходит первый в мире научный журнал («Философские труды Королевского общества»).

1749 — Британское правительство одобрило план заселения Новой Скотии.

1762 — Императором Петром III подписан манифест об уничтожении Тайной канцелярии.

1788 — Прибытие Первого флота на остров Норфолк; основание первых поселений для осуждённых.

1790 — Джон Линвуд, зубной врач из Вашингтона и личный зубной врач Джорджа Вашингтона, изобрёл стоматологический бор.[источник не указан 2192 дня]

XIX век

1810 — Иллинойс стал первым американским штатом, введшим обязательную вакцинацию.

1820 — Миссурийский компромисс: соглашение между членами Конгресса США, в соответствии с которым штат Миссури был принят в Союз как рабовладельческий, а штат Мэн — как свободный.

1834 — В Канаде город Йорк переименован в Торонто.

1836 — Техасская революция: битва при Аламо — После тринадцатидневной осады мексиканской армией из 3000 солдат 187 добровольцев из Техаса, в том числе пограничники Дэви Крокетт и полковник Джим Боуи, защищающие Аламо, убиты и форт захвачен.

1853 — В Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата».

1857 — Верховный суд США постановил, что рабы являются имуществом, а не гражданами.

1869 — Дмитрий Менделеев представляет периодическую систему Русскому химическому обществу.

1882 — Сербия провозглашена королевством.

1899 — Немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.

1900 — В Сан-Франциско нашли мёртвого китайца — начало первой в США эпидемии бубонной чумы.

XX век

1902 — Избрание М. Горького в почётные академики Императорской Академии наук по Разряду изящной словесности. Отмена этого избрания правительством (март). Протесты В. Г. Короленко и А. П. Чехова (апрель).

1902 — Основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид).

1913

В Урге вышла первая в истории Монголии газета — «Новое зерцало».

300-летие дома Романовых.

1917

Манифест о восстановлении автономии Финляндии.

В Петрограде начался разгром булочных и молочных лавок.

1918 — Центральная Рада провозгласила административную реформу Украины, поделив её на 32 земли.

1919 — Принята первая конституция Украинской ССР.

1924 — В Ватикане установлен первый радиоприёмник.

1925 — Вышел первый номер газеты «Пионерская правда».

1930 — В Спрингфилде начала продаваться первая замороженная пища (англ.)русск. под маркой «Clarence Birdseye».

1935 — В Эстонии, после государственного переворота Пятса и генерала Лайдонера запрещены все политические партии.

1938 — В Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям.

1943 — Бой в проливе Блэкетт.

1945

Началась Балатонская оборонительная операция советских войск и Дравская оборонительная операция Первой болгарской армии против немецких войск в Венгрии.

Американские войска вошли в Кёльн.

1951 — Холодная война: в Нью-Йорке начался процесс над Юлиусом и Этель Розенбергами.

1957 — Провозглашена независимость Ганы.

1964 — Чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял мусульманство и взял другое имя — Мухаммед Али.

1967 — Дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политического убежища в посольстве США в Дели.

1970 — В Англии вышел последний сингл Битлз «Let It Be».

1970 — Установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Ботсваной.

1975

Состоялся первый полёт ближнемагистрального пассажирского самолёта Як-42.

Подписание Алжирского соглашения — двустороннего международного соглашения между Ираном и Ираком, урегулировавшего территориальные споры между двумя странами.

1980 — Впервые членом Французской академии избрана женщина — писательница Маргерит Юрсенар.

1985 — Американский боксёр Майк Тайсон начал профессиональную карьеру, нокаутировав Гектора Мерседеса.

1986 — Автоматическая межпланетная станция «Вега-1», полёт которой осуществлялся в рамках международного проекта «Венера — комета Галлея», выполнила программу исследований кометы Галлея.

1988 — Конфликт в Северной Ирландии: Особой воздушной службой (SAS) проведена Операция «Флавий», в результате которой были застрелены три члена Временной Ирландской республиканской армии (IRA) — Шон Сэвидж, Дэниэл Маккен и Майред Фаррелл.

1990 — Съезд народных депутатов СССР признал существование всех форм собственности. Земля по-прежнему не признана частной собственностью.

1990 — В Афганистане правительство президента Мухаммеда Наджибуллы подавило попытку государственного переворота.

1992

Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов (1990—1992) под давлением вооружённой оппозиции подписал отречение от должности.

В Киргизии вступило в силу Соглашение о создании Содружества Независимых Государств.

1997 — Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт.

XXI век

2008 — МИД РФ сняло запрет на торгово-экономические и транспортные связи c тогда ещё непризнанной республики Абхазия, установленный в 1996 году.