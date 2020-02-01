Какие сегодня праздники, события - 6 Марта

Национальные
Гана — День независимости (с 1975 года).
Гуам — День Магеллана.
Монголия — День монгольской печати.
Профессиональные
Россия — «Международный день зубного врача»
Религиозные
Католицизм
память Хродеганга, епископа Меца;
память святой Колетт;
память Фридолина Зекингенского;
память святых монахинь Кинебурги, Кинесвиды и Тиббы;
память Маркиана из Тортоны;
память святого Олегара.
Православие
память Козельщанской иконы Божией Матери (1881);
память святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского (ок. 337—346);
память Иоанна Схоластика, патриарха Константинопольского (577);
память преподобного Захарии, патриарха Иерусалимского (ок. 632—633);
память преподобного Тимофея в Симво́лех (795);
память святителя Георгия, епископа Амастридского (ок. 802—825);
память священномучеников Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григория Хлебунова, пресвитеров (1930);
память священномучеников Константина Пятикрестовского, пресвитера, Павла Широкогорова, диакона (1938);
память мученицы Ольги Кошелевой (1939).
Именины
Католические: Кинебурга, Кинесвида, Колетт, Маркиан, Тибба, Фридолин, Хродеганг.
Православные: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Евстафий, Захария, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей
До XIX века
12 год до н. э. —Император Август провозглашается Великим понтификом.
632 — Последняя проповедь Мухаммеда.
845 — В Самарре казнены 42 аморейских мученика.
961 — Завоевание Хандака византийским императором Никифором Вторым, конец Критского эмирата.
1204 — Осада Шато-Гайяра заканчивается поражением короля Англии Иоанна Безземельного; французский король Филипп II Август с этого момента контролирует практически всю Нормандию.
1323 – Подписание Парижского договора[en], по которому граф Людовик I из Фландрии отказался от фламандских претензий на графство Зеландия и признал графа Голландии Вильгельма I графом Зеландии. Вильгельм, в свою очередь, согласился отказаться от всех претензий к Фландрии.
1454 — Тринадцатилетняя война: делегаты Прусского союза клянутся в верности польскому королю Казимиру IV, который согласен направить свои силы на содействие в борьбе Пруссии за независимость от тевтонских рыцарей.
1521 — Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам.
1617 — Француз Луи Эбер первым получил право на ведение фермерского хозяйства в Квебеке (Новая Франция).
1661 — Первым президентом Королевского общества (Британской академии наук) избран сэр Роберт Морей.
1665 — В Лондоне выходит первый в мире научный журнал («Философские труды Королевского общества»).
1749 — Британское правительство одобрило план заселения Новой Скотии.
1762 — Императором Петром III подписан манифест об уничтожении Тайной канцелярии.
1788 — Прибытие Первого флота на остров Норфолк; основание первых поселений для осуждённых.
1790 — Джон Линвуд, зубной врач из Вашингтона и личный зубной врач Джорджа Вашингтона, изобрёл стоматологический бор.[источник не указан 2192 дня]
XIX век
1810 — Иллинойс стал первым американским штатом, введшим обязательную вакцинацию.
1820 — Миссурийский компромисс: соглашение между членами Конгресса США, в соответствии с которым штат Миссури был принят в Союз как рабовладельческий, а штат Мэн — как свободный.
1834 — В Канаде город Йорк переименован в Торонто.
1836 — Техасская революция: битва при Аламо — После тринадцатидневной осады мексиканской армией из 3000 солдат 187 добровольцев из Техаса, в том числе пограничники Дэви Крокетт и полковник Джим Боуи, защищающие Аламо, убиты и форт захвачен.
1853 — В Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата».
1857 — Верховный суд США постановил, что рабы являются имуществом, а не гражданами.
1869 — Дмитрий Менделеев представляет периодическую систему Русскому химическому обществу.
1882 — Сербия провозглашена королевством.
1899 — Немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.
1900 — В Сан-Франциско нашли мёртвого китайца — начало первой в США эпидемии бубонной чумы.
XX век
1902 — Избрание М. Горького в почётные академики Императорской Академии наук по Разряду изящной словесности. Отмена этого избрания правительством (март). Протесты В. Г. Короленко и А. П. Чехова (апрель).
1902 — Основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид).
1913
В Урге вышла первая в истории Монголии газета — «Новое зерцало».
300-летие дома Романовых.
1917
Манифест о восстановлении автономии Финляндии.
В Петрограде начался разгром булочных и молочных лавок.
1918 — Центральная Рада провозгласила административную реформу Украины, поделив её на 32 земли.
1919 — Принята первая конституция Украинской ССР.
1924 — В Ватикане установлен первый радиоприёмник.
1925 — Вышел первый номер газеты «Пионерская правда».
1930 — В Спрингфилде начала продаваться первая замороженная пища (англ.)русск. под маркой «Clarence Birdseye».
1935 — В Эстонии, после государственного переворота Пятса и генерала Лайдонера запрещены все политические партии.
1938 — В Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям.
1943 — Бой в проливе Блэкетт.
1945
Началась Балатонская оборонительная операция советских войск и Дравская оборонительная операция Первой болгарской армии против немецких войск в Венгрии.
Американские войска вошли в Кёльн.
1951 — Холодная война: в Нью-Йорке начался процесс над Юлиусом и Этель Розенбергами.
1957 — Провозглашена независимость Ганы.
1964 — Чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял мусульманство и взял другое имя — Мухаммед Али.
1967 — Дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политического убежища в посольстве США в Дели.
1970 — В Англии вышел последний сингл Битлз «Let It Be».
1970 — Установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Ботсваной.
1975
Состоялся первый полёт ближнемагистрального пассажирского самолёта Як-42.
Подписание Алжирского соглашения — двустороннего международного соглашения между Ираном и Ираком, урегулировавшего территориальные споры между двумя странами.
1980 — Впервые членом Французской академии избрана женщина — писательница Маргерит Юрсенар.
1985 — Американский боксёр Майк Тайсон начал профессиональную карьеру, нокаутировав Гектора Мерседеса.
1986 — Автоматическая межпланетная станция «Вега-1», полёт которой осуществлялся в рамках международного проекта «Венера — комета Галлея», выполнила программу исследований кометы Галлея.
1988 — Конфликт в Северной Ирландии: Особой воздушной службой (SAS) проведена Операция «Флавий», в результате которой были застрелены три члена Временной Ирландской республиканской армии (IRA) — Шон Сэвидж, Дэниэл Маккен и Майред Фаррелл.
1990 — Съезд народных депутатов СССР признал существование всех форм собственности. Земля по-прежнему не признана частной собственностью.
1990 — В Афганистане правительство президента Мухаммеда Наджибуллы подавило попытку государственного переворота.
1992
Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов (1990—1992) под давлением вооружённой оппозиции подписал отречение от должности.
В Киргизии вступило в силу Соглашение о создании Содружества Независимых Государств.
1997 — Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт.
XXI век
2008 — МИД РФ сняло запрет на торгово-экономические и транспортные связи c тогда ещё непризнанной республики Абхазия, установленный в 1996 году.
2010 — Финансовый кризис 2008 года в Исландии: парламент назначил всенародный референдум по принятию законопроекта о выплате вкладчикам компенсации. 90 % исландцев проголосовали против выплаты компенсации.