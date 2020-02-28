Квартира в рассрочку в Ирпене: выгодно, комфортно, живописно

Живописные природные объекты, удаленность от транспортных магистралей, комфортное расположение объектов инфраструктуры — эти и другие параметры учитывают потенциальные покупатели недвижимости. Основной критерий — территориальное расположение. По этому показателю одним из лидеров Украины стал пригород Киева под названием Ирпень. С 2015 года он позиционируется как «город парков и здоровья». Юго-западную часть занимает сосновый лес. Это курортная зона с санаториями и другими оздоровительными учреждениями. Выгодной покупкой может стать квартира в рассрочку в Ирпене от LinevichGroup — известного застройщика. Перед выбором недвижимости следует ознакомиться с основными преимуществами проживания в красивом киевском пригороде.

Плюсы покупки квартиры в Ирпене

Многоэтажные и клубные дома, таунхаусы в центральной части живописного города составляют основу привлекательной для приобретения недвижимости. Отлично развитая инфраструктура позволяет проживать в Ирпене семьями, с детьми. К другим достоинствам этого пригорода для приобретения квартир в новостройках относятся:

активное развитие медицинской инфраструктуры;

велосипедные дорожки в нескольких парках, фитнес-центры и спортивные клубы;

отличная транспортная доступность — официальные автобусные маршруты, всего полчаса до Киева;

уникальные ботанические и исторические достопримечательности.

Недвижимость от застройщика: преимущества для покупателей

Если вы выбрали живописный пригород Ирпень в качестве постоянного места жительства, следует сосредоточиться на покупке квартиры. В жилых комплексах от надежного застройщика можно приобрести недвижимость со следующими преимуществами:

эталонное качество — применение сертифицированных строительно-отделочных материалов;

сдача в эксплуатацию квартир, готовых к проживанию — с газовым и отопительным оборудованием, межкомнатными дверьми, металлопластиковыми стеклопакетами, постеленным линолеумом, оштукатуренными стенами и потолком;

расположение в зеленой зоне вблизи лесного массива.

Приобрести недвижимость в Ирпене от застройщика можно на выгодных условиях — в рассрочку. Сданные в эксплуатацию дома обслуживаются силами специализированных, прикрепленных к ним организаций. Они следят за чистотой и порядком, обеспечивают круглосуточную безопасность жильцов.