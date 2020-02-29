Лучшие мировые производители оборудования для комплектации спортзалов

Можно довольно долго вести споры относительно того, какое оборудование или какой производитель сегодня является топовым в сегменте комплектации профессионального тренажерного зала или фитнес центра. В действительности во всем мире сторонники здорового и активного образа жизни используют самые разнообразные спортивные тренажеры, которые отличаются своей функциональностью ценой и назначением.

На самом деле на современном рынке можно встретить десятки как давно знакомых брендов, так и довольно новых торговых марок. При этом существует так называемая «элитная каста» компаний, которые по праву считаются «законодателями» в этой сфере и направлении.

Именно этим компаниям принадлежат инновационные разработки, которые воплощаются в самых современных образцах оборудования. Это элитное по всем параметрам спортивное снаряжение, которое многими экспертами считается «мерилом» того, каким должно быть настоящее качественное, безопасное, надежное и функциональное оборудование.

Сейчас речь пойдет всего о пяти брендах, объем продаж которых составляет основную часть спортивного рынка. Мы представляем вашему вниманию настоящих «монстров» в производстве профессионального оборудования – торговые марки Life Fitness, Hammer Strength, Precor, Technogym, Star Trac.

Life Fitness

Производитель Life Fitness – одна из самых первых компаний на рынке фитнеса. Этот бренд является своеобразным «пионером» фитнес-технологий, воплощенных в современных тренажерах. Именно компания Лайф Фитнес представила первый в мире тренажер, оснащенный электронным управлением.

Речь идет о знаменитом кардио велотренажере Lifecycle GX, который был представлен в далеком 1968 году. Это оборудование, по признанию многих экспертов и профессиональных спортсменов, опередило свое время и на долгие годы стало эталонным.

Производитель огромное внимание уделяет вопросам инноваций – это позволяет иногда во многом находить нетрадиционные подходы в создании новейшего оборудования. Компания одна из немногих имеет огромное количество наград в сегменте фитнес-индустрии. При этом ко многим образцам оборудования с полной уверенностью можно применить ярлык «Изготовлено впервые в индустрии».

Life Fitness считается законодателем мод как в производстве коммерческого оборудования для профессиональных тренажерных залов, так и в изготовлении фитнес-тренажеров для частного использования. Главный офис компании расположен в США (город Роузмонт, штат Иллинойс). Основная фабрика по производству тренажеров считается крупнейшим предприятием подобной направленности в мире.

Объем реализации продукции составляет примерно 980 млн USD каждый год, а общее количество персонала превышает десять тысяч специалистов. Компания уделяет серьезное внимание своему будущему, что выражается в скупке акций многих конкурентов на рынке. Только за последние несколько лет производитель стал совладельцем таких брендов, как Cybex, SciFit и Indoor Cycling Group (ICG).

Торговая марка Hammer Strength – наверное, лучшие силовые тренажеры в мире

Производитель Hammer Strength многими экспертами рынка считается лучшим в мире среди всех компаний, занятых в сегменте мощного тяжелоатлетического оборудования. Каждый тренажер под этим брендом создается в тесной кооперации инженеров, профессиональных спортсменов, специалистов по биомеханике, врачей.

Спортивное оборудование этой торговой марки отличается своей уникальностью – оно впервые в мире поддерживает использование независимых движений верхних и нижних конечностей атлетов по нелинейным траекториям. Такие инновации стали «открытием» в свое время и получили признания многих атлетов в мире, которые занимаются бодибилдингом.

Бренд сложно назвать «одним из старейших» в мире, ведь первые образцы оборудования появились на рынке только в конце 80-х годов прошлого века. Их создателем стал Гари Джонс – дипломированный специалист и довольно известный в прошлом бодибилдер.

Гари довольно скептически относился ко многим образцам существующих в то время тренажеров, утверждая, что они малоэффективны и непродуктивны. Он довольно долго продумывал собственную концепцию, результатом этого стало сотрудничество с компанией Cincinnati Bengals. Именно в ее цехах были созданы первые в мире тренажеры, которые учитывали биомеханику и возможности человеческого тела.

Сегодня компания Hammer Strength выпускает свыше восьми десятков разновидностей тренажеров для профессиональных залов. По этому показателю бренд является одним из ведущих в мире. Многие специалисты и профессиональные спортсмены считают наличие или отсутствие тренажеров Hammer Strength в зале своеобразным «показателем» качества тренировок.

Напоследок, хотелось бы отметить, что оборудование этого производителя входит в обязательный комплект залов и центров подготовки армии и флота США. Также эти тренажеры являются основой для тренировочных баз профессиональных команд НБА, NHL и NFL.

Technogym

Компания Техноджим была основана в начале 80-х годов известным в своей отрасли специалистом Нерио Алессандри. Сегодня она поставляет профессиональное спортивное оборудование в десятки тысяч коммерческих залов, фитнес клубов, гостиниц и отелей, SPA-центров.

Оборудование бренда на ежедневной основе используют свыше 15 миллионов сторонников здорового образа жизни. Оно входит в комплектацию 50000 фитнес-центров по всему миру, а также примерно 20000 частных спортивных залов.

Компания Technogym «знаменита» производством своих уникальных по многим параметрам кардиотренажеров. Она успешно конкурирует на рынке производства силовых тренажеров, которые выбирают из-за таких параметров, как проверенное и доказанное качество, максимальная прочность и надежность, долговечность, высокая эффективность и полная безопасность в использовании.

Почему вам стоит выбрать именно этот итальянский бренд? Может быть потому, что именно Technogym с 2000 года является официальным поставщиком оборудования на всех без исключения Олимпийских и Параолимпийских Играх. Кроме того, компания выиграла тендеры на поставку тренажеров для XV Азиатских игр 2006 года, Панамериканских игр 2007 года. Чемпионат мира по футболу 2010-го – это соревнование также проводилось под эгидой компании Technogym.

Оборудование бренда используется в центрах подготовки команд Формулы 1, его используют на базах таких известнейших спортивных клубов, как Милан, Интернационал, Барселона, Ювентус, Лацио и Арсенал.

Precor

Производитель Прекор (США) начал активную работу на международном рынке в последние пару десятков лет и добился серьезных успехов в этом направлении, став одним из топовых игроков. Сегодня компания занимается разработкой и производством высокоэффективных комплексных решений для комплектации коммерческих центров и частных домашних залов.

Оборудование под брендом Precor не нуждается в дополнительном представлении и рекламе среди владельцев профессиональных залов, фитнес центров и коммерческих клубов. Это один из лучших в своей категории продуктов с максимальной эффективностью, надежностью и долговечностью.

Тренажеры Прекор можно с уверенностью отнести к премиум сегменту оборудования – их выбирают владельцы коммерческих залов по всему миру. В настоящее время компания поставляет оборудование в более чем 90 стран, причем это количество растет с каждым годом.

Производитель является «пионером» во многих направлениях, разрабатывая и патентуя собственные уникальные продукты и технологии еще с 1980 года. К известным разработкам и продуктам компании можно отнести такие решения, как EFX®Elliptical, AdaptiveMotionTrainer®, AMT® и Preva®Networked Fitness.

Несколько лет назад производитель начал сотрудничать с известнейшим брендом Spinning. Эта компания является мировым лидером по производству профессиональных велосипедов для соревнований на велотреках.

Star Trac

Компания Стар Трак на сегодня, по мнению многих специалистов, считается одним из наиболее динамично развиваемых брендов в мире. Производитель «родом» из США, количество сотрудников по меркам предыдущих конкурентов довольно невелико – около пятисот человек. При этом компания имеет филиалы в десятках странах по всему миру.

Оборудование от бренда StarTrac считается надежным, высокоэффективным, универсальным и эргономичным. Специалисты компании довольно серьезно относятся к пожеланиям и потребностям своих основных потребителей – это привело к появлению таких «индивидуальных нововведений», как, например, персональный вентилятор, порты для подключения смартфонов Apple®, возможности прохождения интерактивного персонального видеокурса для эффективных занятий.

Компания известна, прежде всего, в сегменте производства профессиональных беговых дорожек. На рынке они появились в конце 80-х, а уже через пару лет стали эталоном качества, задавая тон и успешно конкурируя с более известными производителями.

Первые образцы силовых тренажеров появились в линейке компании только в 2004 году, что не помешало производителю всего за десять лет выйти в лидеры в данном направлении. Сегодня ассортимент компании насчитывает десятки разновидностей профессиональных кардио и силовых тренажеров.