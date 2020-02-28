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Общество / Жизнь Сегодня, 09:0366
Какие сегодня праздники, события - 7 Марта
Религиозные
Католицизм
память святых Фелицитаты и Перпетуи (203);
память святого отшельника Павла Препростого (IV);
память святого игумена Дейфера (VI);
память Терезы Маргариты.
Православие
обретение мощей мучеников, иже во Евгении (395—423);
мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных (ок. 305);
преподобных Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских (V);
преподобного Афанасия Павлопетрийского исповедника (821).
память священномучеников Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского пресвитеров, Иоанна Касторского диакона и мученика Иоанна Перебаскина (1918);
память священномучеников Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровского, Иоанна Парусникова, Сергия Белокурова, Павла Смирнова пресвитеров, преподобномучеников Сергия (Букашкина) и Антипы (Кириллова) иеромонахов, преподобномученицы Параскевы Макаровой послушницы, мучеников Стефана Франтова и Николая Некрасова, мучениц Елисаветы Тимохиной, Ирины Смирновой и Варвары Лосевой (1938);
память мученика Андрея Гневышева (1941);
память преподобномученика Филарета (Пряхина), игумена (1942).
Именины
Католические: Маргарита, Перпетуя, Тереза, Фелицитата.
Православные: Агарнасе, Андрей, Антипа, Анфуса, Афанасий, Бакар, Бардзим, Вавила, Варадат, Варвара, Ваче, Виктор, Владимир, Гурам, Дача, Джуаншер, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Лимний, Маврикий, Михаил, Николай, Параскева, Парсман, Разумник, Рамаз, Сергей, Синет, Степан, Телесоф, Тит, Фалассий, Фёдор, Филарет, Филипп, Фотин
До XVIII века
321 — по указу римского императора Константина I Великого воскресенье объявлено выходным днём.
1530 — папа римский отказал английскому королю Генриху VIII в праве на развод, что подтолкнуло короля к созданию англиканской церкви.
1573 — Иван Фёдоров основал во Львове типографию.
1573 — Константинопольским договором Венеция признала суверенитет Турции над Кипром.
1609 — подавлен заговор русских бояр с целью свергнуть с престола Василия Шуйского.
1657 — французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки.
XVIII век
1714 — подписан Раштаттский мирный договор.
1757 — в Петербурге учреждена первая в Российской империи акционерная компания — «Российская в Константинополе…».
1768 — по договору России и Речи Посполитой на её территории уравнены в правах православные и католики.
XIX век
1824 — 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим.
1876 — Александр Белл запатентовал телефон.
1891 — установлены дипломатические отношения между Россией и Великим Герцогством Люксембург.
1900 — в ходе Второй англо-бурской войны произошёл бой при Поплар-Гров.
XX век
1912
Первый беспосадочный перелёт из Парижа в Лондон совершил Анри Сейме.
Добравшись из Антарктиды в австралийский Хобарт, норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен сообщил о покорении Южного полюса.
1917 — российский император Николай II выехал из Петрограда в Могилёв, в Ставку Верховного главнокомандующего, будучи уверенным, что ситуация в столице стабильна.
1920 — сирийский национальный конгресс провозгласил независимость Сирии.
1924 — обращение ЦК РКП(б) о проведении денежной реформы в СССР (переход к твёрдой валюте).
1926 — установлена радиотелефонная связь между Лондоном и Нью-Йорком.
1933 — в Атлантик-Сити Чарльзом Дарроу изобретена игра «Монополия».
1939 — в ходе гражданской войны, береговой артиллерией было потоплено испанское судно «Castillo de Olite» (англ.); 1476 человек погибли, 342 получили ранения.
1946 — в Восточной Германии основан Союз свободной немецкой молодёжи, первым председателем которого стал Эрих Хонеккер.
1957 — первый полёт пассажирского турбовинтового самолёта Ан-10.
1960 — в Тихом океане американцами подобраны четыре советских солдата, дрейфовавших в Тихом океане на неуправляемой барже без запасов воды и продовольствия 49 дней.
1960 — в СССР сформирована первая группа космонавтов из двадцати военных лётчиков.
1963 — на встрече с советской интеллигенцией глава СССР Никита Хрущёв предложил поэту Андрею Вознесенскому эмигрировать из страны.
1965
Катастрофа Ли-2 на Араданском хребте (Красноярский край). Погиб 31 человек.
Впервые в Канаде в римских католических церквях совершены богослужения на английском языке.
1966 — президент Франции Шарль Де Голль объявил о намерении Франции выйти из военной организации НАТО.
1967 — постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.
1981 — первый концерт группы «Зоопарк» на открытии Ленинградского рок-клуба.
1982 — Андрей Тарковский выехал на Запад.
1984 — польские студенты устроили сидячую забастовку в колледже Станислава Сташека в Метне, требуя вновь установить распятия в аудиториях.
1986 — правительство Южной Африки отменило чрезвычайное положение, введённое в июле 1985 года.
1987 — впервые на ЦТ появилась передача «До и после полуночи» Владимира Молчанова. Гостем передачи был Андрей Миронов.
1989 — в связи со скандалом вокруг новой книги Салмана Рушди Иран разорвал дипломатические отношения с Великобританией.
1992 — состоялся премьерный показ аниме-сериала «Сейлор Мун».
1995 — в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в Санкт-Петербурге были торжественно перезахоронены останки великого князя Кирилла Владимировича и его жены Виктории Фёдоровны, умерших во Франции в конце 30-х годов.
1997 — журнал «Nature» сообщил, что учёные из Рослинского института в Эдинбурге (Шотландия) воспроизвели ягнёнка без участия половых клеток барана. На свет появилась клонированная овца Долли.
XXI век
2004 — папа Иоанн Павел II подписал декрет о канонизации 12 новых святых Католической Церкви. Среди новых католических святых — четверо итальянцев, в том числе Даниэле Комбони (1831—1881), основатель ордена миссионеров. Церемония его канонизации назначена на 5 октября текущего года. Ещё одна новая святая — монахиня Вирджиния Чентурионе Брачелли (1587—1651), дочь венецианского дожа. Ей было посвящено богослужение в соборе святого Петра 18 мая. За почти четверть века своего пребывания на папском престоле Иоанн Павел II провозгласил 1311 новых блаженных и 476 святых Католической Церкви.
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