Какие сегодня праздники, события - 8 Марта

Международные

ООН — Международный женский день.

Национальные

Албания — День учителя.

Либерия — День памяти о павших.

Сирия — День революции.

Религиозные

Католицизм

память Иоанна Божьего (1550);

память Филемона-актёра (305).

Православие

память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (167);

обре́тение мощей Матроны Московской (1998);

память преподобного Поликарпа Брянского (XV);

память преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынников Сирийских (V);

память преподобного Александра монаха, основателя обители «Неусыпающих» (ок. 430);

память священномучеников Алексия Никольского, Николая Дмитрова, Михаила Ражкина, пресвитеров, и мученика Сергия Бородавкина (1938).

Именины

Католические: Джон, Урбан, Филемон.

Православные: Александр, Алексей, Антиох, Антонин, Дамиан, Зевин, Иван, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Полихроний, Сергей

До XIX века

1576 — Диего Гарсия де Паласио, член Королевской аудиенсии Гватемалы впервые упомянул об открытии руин древнего города Копан, написав о нём в письме королю Фелипе II.

1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет.

1658 — подписан Роскилльский мир, завершивший Датско-шведскую войну передачей Швеции огромных территорий.

1702 — Анна Стюарт становится королевой Англии, Шотландии и Ирландии.

1722 — По указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые систематические наблюдения за погодой в Российской империи.

1736 — Надир-шах сверг последнего представителя династии Сефевидов и основал новую династию Афшаридов, короновавшись шахом Ирана.

1759 — Парламент Парижа осудил «Энциклопедию» Дени Дидро.

1778 — Утверждён герб Черни, вместе с остальными гербами Тульского наместничества.

XIX век

1802 — в ходе Войны второй коалиции в битве при Абукире британские войска под командованием Ральфа Эберкромби высадились в Египте с целью положить конец Египетской экспедиции Наполеона.

1809 — Вышла в свет первая книга «Басен» И. А. Крылова.

1873 — В Северо-Западных Территориях Канады запретили продажу спиртного.

1887 — Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.

1888 — В России, в ходе полигонных испытаний император Александр III произвел выстрелы из пулемёта Максим, после чего это оружие поступило на вооружение российской армии.

1900 — Организовано объединение «Мир искусства», куда вошли А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих, Е. Е. Лансере и др.

XX век

1904 — Изменения в германском законе 1872 года, направленном против иезуитов, позволили отдельным членам этого ордена вернуться в страну.

1910 — решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта был объявлен Международным Женским Днём.

1910 — В Англии Королевский аэроклуб выдал первое удостоверение пилота Чарльзу Муру-Брабазону, а во Франции Элиза Дерош (или де Лярош) стала первой женщиной, удостоившейся подобной чести. Англичанин потом стал лордом, а француженка баронессой.

1914 — Вышел в свет первый номер журнала «Работница».

1917 — 23 февраля по старому стилю или 8 марта по новому стилю в Петрограде прошли женские демонстрации суфражисток с лозунгами «Хлеба и мира!», на следующий день к забастовке подключились рабочие Путиловского завода, начались стычки с полицией. Начало Февральской революции.

1923 — Образовано Общество Друзей Воздушного Флота (ОДВФ).

1924

Установлены дипломатические отношения между СССР и Грецией.

В Нью-Йорке основана компания Pan American Airways.

1929 — В Ленинграде в Малом оперном театре прошли торжественное собрание и концерт, посвящённые Международному женскому дню. На концерте впервые выступил оркестр «театрализованного джаза» Леонида Утёсова.

1930

В Индии началась кампания гражданского неподчинения под руководством Махатмы Ганди.

В Ленинграде создан Геологический институт АН СССР.

1940 — Город Пермь в связи с предстоящим 50-летием председателя СНК СССР Вячеслава Михайловича Молотова переименован в его честь. В 1957 году городу возвращено исконное имя, которое он получил ещё в 1781 году.

1941 — Основан Лётно-исследовательский институт (ЛИИ им. М. М. Громова). Первым начальником института назначен Герой Советского Союза М. М. Громов.

1944 — Согласно Постановлению № ГОКО-5309сс от 5 марта 1944 г. начата массовая депортация балкарцев.

1945

Установлены дипломатические отношения между СССР и Доминиканской Республикой.

В Цюрихе произошла первая тайная встреча Аллена Даллеса и Карла Вольфа в рамках операции «Санрайз».

1946 — Собор Украинской грекокатолической церкви во Львове принял решение о ликвидации унии с Ватиканом и об объединении с Русской православной церковью.

1948 — В США при рассмотрении дела «Макколем против Министерства образования» Верховный суд принял решение о том, что выделение времени для молитвы в начале школьного дня противоречит конституции.

1950 — СССР объявил о наличии атомной бомбы.

1952 — Врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат «искусственное сердце». В течение 80 минут он поддерживал жизнь 41-летнего Питера Дьюринга, пока бригада из 9 докторов, 5 медсестёр и 2 техников, остановив работу сердца пациента, пыталась выяснить причины его недуга.

1953 — Газета «Правда» впервые опубликовала лозунг «Народ и партия едины».

1962 — Дебют группы «The Beatles» на радио BBC с Питом Бестом за барабанами. Они исполнили песню Роя Орбисона «Dream Baby».

1963 — Никита Хрущёв выступил с речью в Свердловском зале Кремля «Высокое призвание литературы и искусства»: «Нашему народу, — сказал лидер страны, — нужно боевое революционное искусство». Был сделан ряд выпадов против Эренбурга, Евтушенко, Эрнста Неизвестного, творчество которого он назвал «тошнотворной стряпнёй». Много Хрущёв говорил и о музыке, признался, что лично ему нравится песня «Рушничок». Ну а джаз — это музыка, от которой «тошнит, возникают колики в желудке».

1963 — Китай аннулировал Айгунский договор с Россией от 1858 года, требуя от СССР земли назад.

1963 — Никита Хрущёв заявил, что в СССР нет проблемы «отцов и детей».

1965 — Вьетнамская война: в Южном Вьетнаме высаживаются первые наземные войска США.

1965 — Международный женский день 8 марта стал нерабочим днём.

1968 — в Тихом океане во время боевого патрулирования затонула советская дизельная подводная лодка К-129. По разным данным, погибли от 98 до 105 моряков.

1973 — На референдуме в Северной Ирландии 591820 человек (59 процентов участвующих в голосовании) высказались за сохранение этой части страны в составе Великобритании, тогда как 6463 участника проголосовали за объединение Северной Ирландии с Ирландской Республикой.

1973 — Епископы православной церкви на Кипре лишили архиепископа Макариоса духовного сана.

1983 — Отвергнув предложение комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США о замораживании ядерного оружия вместе с СССР, президент Рональд Рейган на национальном съезде евангелистов назвал Советский Союз средоточием зла в современном мире, подлинной «империей зла», утверждая что мира можно добиться только с помощью силы. Прошло несколько дней, и он предложил программу «звёздных войн».

1988 — Семья Овечкиных из Иркутска захватывает авиалайнер и пытается бежать из СССР; штурм самолёта приводит к человеческим жертвам.

1988 — В США начали бастовать сценаристы телесериалов, требуя повышения оплаты своего труда. Под угрозой оказался выпуск даже таких популярных мыльных опер, как «Династия» и «Даллас».

1993 — Дебют на MTV мультипликационных героев Бивиса и Баттхеда.

1995 — В Великобритании компания «Глаксо» получила контроль над компанией «Уэллком фаундейшн» и создала крупнейшую в мире фармацевтическую фирму.

1997 — Виталий Кличко выиграл бой против Келвина «Concrete» Джонса в Кёльне (Германия), нокаутировав его за 12 секунд до конца первого раунда.

XXI век

2014 — исчезновение самолёта Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines