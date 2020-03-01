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Общество / Жизнь Сегодня, 09:3741
Гороскоп на сегодня (08.03.20)

Овен
Гороскоп на сегодня советует посвятить свободное время любимому занятию или хобби. Самое плодотворное время - до обеда. Нежелательно уезжать далеко от дома. Откажитесь от праздных разговоров и посещения светских мероприятий. Авантюры категорически противопоказаны - тщательно продумывайте каждый свой шаг. Берегите желудок - не ешьте жирную пищу.

 

Телец
Не делайте сегодня то, что делать не хочется. Не мотивируйте себя словами «надо» и «должен». Этот день идеально подходит для занятий творчеством. Проведите время в компании друзей или родных. Удачными окажутся любые коммерческие дела, финансовые операции. Можно совершать крупные покупки.

 

Близнецы
В этот день Близнецам нежелательно начинать новые дела и вообще заниматься какими-то важными вопросами. Избегайте стрессовых ситуаций. Помните, что ваше настроение зависит только от вас. Не соблазняйтесь на участие в авантюрах - рискуете сильно пожалеть об этом. Не перенагружайте организм, соблюдайте умеренность во всем.

 

Рак
Постарайтесь окружить себя тишиной и покоем. Ракам сегодня необходимо восстановить потраченные силы. По возможности старайтесь не перенапрягаться. Если вы находитесь кем-то в ссоре, выступите инициатором примирения. Этот день подходит для общения с представителями старшего поколения и детьми.

 

Лев
Вас ждет приятный сюрприз - существенное пополнение бюджета. Пришло время исполнения желаний! Настроение в этот период будет не рабочее, поэтому даже не пытайтесь браться за серьезные задания. Проведите время с пользой для себя: займитесь любимым делом, общайтесь с друзьями.

 

Дева
Девам необходимо сохранять эмоциональное равновесие, не позволять себе быть раздражительными и агрессивными, не вступать в конфликты. Если почувствуете, что плохое настроение настигло вас, лучше уединитесь, проведите медитацию или примите расслабляющую ванну. Следите не только за тем, что вы говорите, но и как.

 

Весы

Ждите накала страстей во взаимоотношениях с родственниками. Пик непримиримых разногласий придется на этот период, потом можно будет говорить о перемирии. Рекомендуется внимательнее отнестись к своему здоровью. Сегодня можно подхватить простуду, так что будьте начеку!

 

Скорпион
Энергетически насыщенный день для Скорпионов. Звезды станут благоприятствовать тем, кто точно знает, чего хочет, и умеет грамотно планировать свои действия. Возникающие проблемы старайтесь решать сразу же, не откладывая их на завтра. Этот период хорошо подходит для того, чтобы просить прощения и налаживать отношения.

 

Стрелец
Сегодня хорошо начинать диету. У Стрельцов велика опасность поддаться наваждению и обману, поэтому отложите все важные дела, какими бы значимыми они вам ни казались. Посвятите этот день заботе о собственном здоровье и здоровье членов вашей семьи: отправьтесь на природу, займитесь спортом, больше ходите пешком.

 

Козерог
Перемены со знаком плюс ожидаются в скором времени в вашей жизни. В связи с этим хорошее настроение и самочувствие гарантированы. Единственное, что может потревожить вас - это проблемы с детьми. Для того чтобы их решить, вам нужно стать не мамой-наставником, а мамой-другом.
Водолей
Не давайте обещаний, если не уверены, что сможете их выполнить. Избегайте хаотичности в поступках, не позволяйте эмоциям управлять вами. Все, что вы сделаете сегодня, должно быть значительно и весомо. Вечером уделите время медитации. Проведите анализ прошлого и постарайтесь извлечь из него уроки.

 

Рыбы
Звезды советуют: перестаньте держаться за прошлые обиды. Начните жить сегодняшним днем, ставьте новые цели. Вашим внешним видом в этот период будут восхищаться многие представители противоположного пола. Воспользуйтесь этим для начала новых отношений, которые могут стать вашей судьбой.

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