Сковородки "Биол": почему они точно понравятся каждой хозяйке

На украинском рынке компания "Биол" зарекомендовала себя в качестве одного из самых авторитетных производителей посуды, в частности, сковородок. Максимально обширный их ассортимент представляет покупателям интернет-магазин "Мир Посуды", сочетая в своем каталоге демократичные расценки и отличный сервис.

Конкурентные преимущества сковородок "Биол"

Высококачественные сковородки биол будут уместны на любой кухне. Наличие надежного антипригарного покрытия позволяет на них жарить и тушить любые продукты, а за счет съемных ручек посуду также можно использовать в духовых шкафах. К основным достоинствам сковородок украинского производителя также можно отнести:

высокую износоустойчивость;

химическую инертность;

продолжительный срок службы;

привлекательный дизайн.

За счет того, что посуда производится в пределах Украины, производителю удается уже более 18 лет удерживать расценки в доступном для покупателей диапазоне. И что самое важное: происходит это совсем не в ущерб качеству самых изделий. Для всех своих линеек литой посуды компания "Биол" использует сертифицированные алюминий и чугун, которые перед запуском в производство проходят многоступенчатое тестирование на предмет своей надежности. Не менее прихотливо бренд относится и к контролю качества уже готовых изделий.



До начала реализации вся посуда тщательно тестируется, проверяется на прочность и износоустойчивость в экстремальных температурных условиях. Поэтому на кухне даже при самом интенсивном режиме эксплуатации сковородки "Биол" неизменно показывают себя с самой лучшей стороны.

Отличительные особенности отечественных сковородок

С момента начала своей работы бренд "Биол" ориентируется на охват максимально обширной покупательской аудитории. К своей цели компания шла, наделяя свои алюминиевые и чугунные сковородки рядом отличительных черт. Первая из них – это уникальное антипригарное покрытие Greblon C2+, сочетающее в себе рекордную долговечность и абсолютную безопасность для здоровья. Благодаря ему еда на сковородке никогда не подгорает, даже если в процессе готовки масло используется в минимальном количестве.



Особое внимание производитель уделяет и удобству эксплуатации своей посуды. Поэтому все сковородки бренда "Биол" оснащены эргономичными ручками из бакелита. Для удобства перемещения многие модели также имеют еще одну, дополнительную ручку.