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Общество Сегодня, 16:0744
Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном

Хотите забыть о пачке карточек и начать расплачиваться телефоном? Тогда надо выбирать устройство, поддерживающее бесконтактную оплату. Сегодня можно купить недорогой смартфон с поддержкой этой технологии и с удобством платить в магазинах.

Doogee S40

Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном

Смартфон с защищенным от ударов корпусом и отличающийся влагостойкостью. У аппарата неплохой 5,5-дюймовый экран. Гаджет оснащен производительным чипом MTK MT6739, ОЗУ у него – 2 гигабайта. Есть камера с двумя объективами – 8+5 Мп. В общем, особой производительностью смартфон не отличается, но тем, кто покупает мобильный ради NFC – прекрасно подойдет. Стоит отметить и приятные козыри – высокую автономность благодаря батарее на 4650 мАч, а также защищенность по стандарту IP68.

Honor 8A

Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном

Смартфон с дисплеем практически без рамок и стильным корпусом. Имеет броский дизайн, большой дисплей с шестидюймовой диагональю, а также неплохое разрешение для такого экрана – 1560x720.

Оперативной памяти – 2 гигабайта, гаджет оснащен производительным процессором MTK Helio P35. Камера здесь с одним объективом – 16 Мп, но снимки делает вполне сносные. Батареи емкостью 3020 мАч точно хватит на сутки активного пользования. Купить такой можно на сайте магазина ttt.ua.

Redmi Note 8T

Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном

Мобильный аппарат радует техническими характеристиками. Процессор Qualcomm Snapdragon 665 имеет неплохую производительность, здесь 3 гигабайта ОЗУ – а это больше, чем у конкурентов в этом ценовом сегменте. Целых четыре основных объектива, так что снимает смартфон для бюджетного аппарата отлично. Диагональ дисплея у устройства 6,3 дюйма. Смартфон с двух сторон защищен надежным стеклом Gorilla Glass 5. С автономностью тоже никаких проблем нет – ее обеспечивает батарейка на 4000 мАч, ее точно хватит на пару дней.

Motorola Moto G8 Plus

Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном

Этот мобильный пользователи незаслуженно обходят стороной. На деле же аппарат неплох. Он оснащен IPS-дисплеем, стоит чип Snapdragon 665. Из интересных плюсов стоит отметить 48 Мп камеру, поддерживающую автофокус и емкую батарею на 4000 мАч, обеспечивающую пару дней активной работы.

Samsung Galaxy A50

Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном

Одно из главных достоинств этого добротного телефона от Samsung – AMOLED-дисплей. Поклонникам корейского бренда стоит брать обязательно – соотношение цены и качества на неплохом уровне. Galaxy A50 оснащен чипом Exynos 9610, батареей на 4000 мАч, которая гарантирует высокую автономность. Из минусов стоит отметить только камеру – при плохом освещении она делает нечеткие фотографии. Если же фотосъемка для вас не на первом месте – можете смело брать.

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Теги: news, новости, Украина, смартфоны, 7dniv, 7dnivinfo  
Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном
Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном
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