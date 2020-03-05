Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном

Хотите забыть о пачке карточек и начать расплачиваться телефоном? Тогда надо выбирать устройство, поддерживающее бесконтактную оплату. Сегодня можно купить недорогой смартфон с поддержкой этой технологии и с удобством платить в магазинах.

Doogee S40

Смартфон с защищенным от ударов корпусом и отличающийся влагостойкостью. У аппарата неплохой 5,5-дюймовый экран. Гаджет оснащен производительным чипом MTK MT6739, ОЗУ у него – 2 гигабайта. Есть камера с двумя объективами – 8+5 Мп. В общем, особой производительностью смартфон не отличается, но тем, кто покупает мобильный ради NFC – прекрасно подойдет. Стоит отметить и приятные козыри – высокую автономность благодаря батарее на 4650 мАч, а также защищенность по стандарту IP68.

Honor 8A

Смартфон с дисплеем практически без рамок и стильным корпусом. Имеет броский дизайн, большой дисплей с шестидюймовой диагональю, а также неплохое разрешение для такого экрана – 1560x720.

Оперативной памяти – 2 гигабайта, гаджет оснащен производительным процессором MTK Helio P35. Камера здесь с одним объективом – 16 Мп, но снимки делает вполне сносные. Батареи емкостью 3020 мАч точно хватит на сутки активного пользования. Купить такой можно на сайте магазина ttt.ua.

Redmi Note 8T

Мобильный аппарат радует техническими характеристиками. Процессор Qualcomm Snapdragon 665 имеет неплохую производительность, здесь 3 гигабайта ОЗУ – а это больше, чем у конкурентов в этом ценовом сегменте. Целых четыре основных объектива, так что снимает смартфон для бюджетного аппарата отлично. Диагональ дисплея у устройства 6,3 дюйма. Смартфон с двух сторон защищен надежным стеклом Gorilla Glass 5. С автономностью тоже никаких проблем нет – ее обеспечивает батарейка на 4000 мАч, ее точно хватит на пару дней.

Motorola Moto G8 Plus

Этот мобильный пользователи незаслуженно обходят стороной. На деле же аппарат неплох. Он оснащен IPS-дисплеем, стоит чип Snapdragon 665. Из интересных плюсов стоит отметить 48 Мп камеру, поддерживающую автофокус и емкую батарею на 4000 мАч, обеспечивающую пару дней активной работы.

Samsung Galaxy A50

Одно из главных достоинств этого добротного телефона от Samsung – AMOLED-дисплей. Поклонникам корейского бренда стоит брать обязательно – соотношение цены и качества на неплохом уровне. Galaxy A50 оснащен чипом Exynos 9610, батареей на 4000 мАч, которая гарантирует высокую автономность. Из минусов стоит отметить только камеру – при плохом освещении она делает нечеткие фотографии. Если же фотосъемка для вас не на первом месте – можете смело брать.