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Общество Сегодня, 17:1356
Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason

Сон — это лучший способ расслабиться и отдохнуть от дневного напряжения. Для полноценного ночного отдыха необходимо минимум 8 часов, причем он не должен прерываться. Чтобы сон принес максимальную пользу, нужно обеспечить себе комфортные условия, правильно подобрав кровать, матрас, подушку, постельное белье и т. д.

Купить качественные постельные принадлежности и другие вещи для полноценного ночного отдыха можно онлайн на сайте компании Матрасон. Здесь вы найдете большой выбор мебели для спальни (в том числе детской), ортопедические матрасы и подушки, топеры, одеяла и т. д.

 

Плюсы кровати для сна

Не все люди задумываются о приобретении кровати, довольствуясь раскладным креслом или диваном. А между тем сон на специально созданной для этого мебели значительно отличается от отдыха даже на самом комфортном диване. Кроме физических причин, например, максимального расслабления и очевидной пользы для позвоночника, существуют и эстетические — именно кровать способна стать центральным местом спальни, создавая в ней особый уют.

Кроме классических моделей, можно выбрать оригинальную: в форме овала или круга, сердца, ракушки и т. д. Детям особенно нравятся такие необычные варианты.

Выбирая двуспальную кровать, вы можете лично убедиться, что она намного удобнее и просторнее любого дивана: на ней не должно быть тесно, даже если вы со своим супругом/ой лежа раздвинете локти. При выборе одиночной модели для взрослого человека предпочтительно взять полуторную, а односпальный вариант больше подойдет подростку.

Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason

Достоинства ортопедических матрасов

Конечно, не все могут позволить себе большую и комфортную кровать, причем чаще всего из-за нехватки места в квартире. В этом случае исправить неудобство дивана или раскладного кресла поможет матрас.

Ортопедические модели, которые представлены в каталоге matrason.ua, не только сгладят неровности спального места:

  • это профилактика различных ортопедических заболеваний (искривление позвоночника, отложение солей, остеохондроз и т. д.);
  • отличный отдых и восстановление за ночь, так как вы точно не проснетесь из-за неудобного положения, затекшей конечности и др. (матрас принимает форму вашего тела, обеспечивая ему правильное положение и максимально разгружая позвоночник);
  • помощь при лечении некоторых заболеваний: бессонницы, артрита (и других проблем с суставами), головной боли, повышенного АД и т. д.;
  • идеальный вариант для аллергиков и астматиков, так как не накапливают пыль, делаются из безопасных гипоаллергенных и дышащих материалов.

Эти и другие изделия для продолжительного и комфортного сна предлагает онлайн-магазин Matrason. Купить качественные вещи по невысокой цене можно в любое время, просто заказав доставку на дом на сайте или позвонив по указанным телефонам. Возможна беспроцентная рассрочка.

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