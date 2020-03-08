Какие сегодня праздники, события - 10 Марта

Национальные

Азербайджан — День национального театра.

Республика Корея — День труда.

Лаос — День учителя.

Мьянма — День начала сухого сезона

Россия — День архивов.

Религиозные

Католицизм

память святой Анастасии;

память Химелина Виссенакенского;

память Иоанна Огилви;

память Макария Иерусалимского;

память Папы Римского Симплиция.

Православие

память святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского (806);

память священномученика Александра Виноградова, пресвитера;

преподобномученицы Мстиславы (Фокиной) (1938);

память священномученика Николая Троицкого, пресвитера (1945).

Именины

Католические: Анастасия, Джон, Макар, Симплиций, Химелин.

Православные: Александр, Мстислава, Николай, Тарасий.

До XIX века

1535 — Испанские мореплаватели открыли в Тихом океане, в 972 километрах к западу от Эквадора, Галапагосские острова.

1710 — Вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием «География, или краткое земного мира описание».

1736 — премьера оперы-балета «Галантная Индия» Ж.-Ф. Рамо, в Третьей редакции: в четырёх выходах с прологом (Париж, Королевская академия музыки).

1755 — в Санкт-Петербурге дана первая в Российской империи опера на русском языке — «Цефал и Прокрис» Франческо Арайи (автор либретто — А. П. Сумароков).

1762 — В Тулузе подвергся колесованию протестант Жан Калас, что послужило поводом для начала кампании Вольтера за религиозную терпимость.

1791 — Запатентован копёр для забивания свай.

1797 — Столица штата Нью-Йорк перенесена из Нью-Йорка в Олбани.

XIX век

1801 — В Британии начата первая перепись населения.

1806 — По указу императора Александра I создан музей Московского Кремля.

1813 — В Германии учреждён военный орден «Железный крест».

1862 — Федеральным правительством США впервые в этой стране выпущены бумажные деньги.

1876 — Спустя три дня после получения патента на изобретённый им телефон Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате.

1878 — В Женеве выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Григорьевича Шевченко.

1893 — Берег Слоновой Кости стал французской колонией.

XX век

1900 — в ходе Второй англо-бурской войны произошло Дрейфонтейнское сражение.

1904 — Гибель эскадренного миноносца «Стерегущий».

1905 — В Лондоне основан футбольный клуб «Челси».

1906 — В Британии открыта линия Бейкерлоо Лондонского метрополитена.

1910 — В Китае запрещено рабство.

1910 — Первые ночные полёты совершил француз Эмиль Обрэн на моноплане «Блерио». Оба его полёта протяжённостью 20 км начались и закончились на аэродроме Виллалугано в Буэнос-Айресе (Аргентина).

1914 — Английская суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее мясной тяпкой изрубила картину Веласкеса с изображением Венеры.

1918 — Ввиду германской угрозы Съезд Советов принял постановление временно перенести столицу из Петрограда в Москву.

1918 — Большевистское правительство Украины переехало из Полтавы в Екатеринослав.

1920 — Совет ольстерских националистов проголосовал за принятие правительственного закона об Ирландии, в соответствии с которым страна должна была быть разделена на две части — Северную и Южную — с собственными парламентами.

1924 — Установлены дипломатические отношения между СССР и Норвегией.

1939 — Началось регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве.

1939 — Открыт XVIII съезд ВКП(б), который констатировал победу социализма в СССР и принял решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму».

1943 — Начаты работы по созданию ядерного оружия в СССР.

1945 — Бомбардировка Токио авиацией США. Погибло от 80 до свыше 100 тысяч человек.

1952 — Фульхенсио Батиста совершил Государственный переворот на Кубе и назначил себя в качестве «временного президента».

1959 — Открыта антарктическая научная станция «Лазарев».

1959 — восстание в Тибете. В результате подавления восстания Далай-лама XIV и его сторонники были изгнаны в город Дармсала (Индия).

1960 — Индейцы в Канаде получили право голоса.

1960 — В Великобритании впервые опубликован национальный хит-парад альбомов. Первое место тогда занял Фрэдди Кэннон с пластинкой Explosive Freddy Cannon.

1964 — В районе Магдебурга (ГДР) был сбит американский самолёт-разведчик RB-66.

1967 — Авиация США произвела первый с начала массированных бомбардировок Северного Вьетнама налёт на главные промышленные объекты страны.

1970 — С целью прекратить теологические брожения и стимулировать эмиграцию в Израиль, Кнессет постановил считать евреем не только «рождённого от еврейки», но и всякого нееврея, принявшего иудаизм.

1972 — На Минском радиозаводе (Белоруссия) произошёл взрыв.

1977 — Несколько групп астрономов США, Австралии, Индии, ЮАР открыли кольца Урана.

1982 — Редкий парад планет — все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов (то есть, максимальная разность гелиоцентрических эклиптических долгот планет составила 95 градусов).

1987 — В Ватикане опубликована «Памятка об истоках человеческой жизни и величии деторождения: ответы на некоторые вопросы сегодняшнего дня», в которой осуждены методы экстракорпорального оплодотворения и содержались призывы запретить эксперименты с живыми эмбрионами человека.