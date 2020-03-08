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Общество / Жизнь Сегодня, 08:3527
Какие сегодня праздники, события - 10 Марта

Национальные
Азербайджан — День национального театра.
Республика Корея — День труда.
Лаос — День учителя.
Мьянма — День начала сухого сезона
Россия — День архивов.

 

Религиозные
Католицизм
память святой Анастасии;
память Химелина Виссенакенского;
память Иоанна Огилви;
память Макария Иерусалимского;
память Папы Римского Симплиция.
Православие
память святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского (806);
память священномученика Александра Виноградова, пресвитера;
преподобномученицы Мстиславы (Фокиной) (1938);
память священномученика Николая Троицкого, пресвитера (1945).

 

Именины
Католические: Анастасия, Джон, Макар, Симплиций, Химелин.
Православные: Александр, Мстислава, Николай, Тарасий.

 

До XIX века
1535 — Испанские мореплаватели открыли в Тихом океане, в 972 километрах к западу от Эквадора, Галапагосские острова.
1710 — Вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием «География, или краткое земного мира описание».
1736 — премьера оперы-балета «Галантная Индия» Ж.-Ф. Рамо, в Третьей редакции: в четырёх выходах с прологом (Париж, Королевская академия музыки).
1755 — в Санкт-Петербурге дана первая в Российской империи опера на русском языке — «Цефал и Прокрис» Франческо Арайи (автор либретто — А. П. Сумароков).
1762 — В Тулузе подвергся колесованию протестант Жан Калас, что послужило поводом для начала кампании Вольтера за религиозную терпимость.
1791 — Запатентован копёр для забивания свай.
1797 — Столица штата Нью-Йорк перенесена из Нью-Йорка в Олбани.
XIX век
1801 — В Британии начата первая перепись населения.
1806 — По указу императора Александра I создан музей Московского Кремля.
1813 — В Германии учреждён военный орден «Железный крест».
1862 — Федеральным правительством США впервые в этой стране выпущены бумажные деньги.
1876 — Спустя три дня после получения патента на изобретённый им телефон Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате.
1878 — В Женеве выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Григорьевича Шевченко.
1893 — Берег Слоновой Кости стал французской колонией.
XX век
1900 — в ходе Второй англо-бурской войны произошло Дрейфонтейнское сражение.
1904 — Гибель эскадренного миноносца «Стерегущий».
1905 — В Лондоне основан футбольный клуб «Челси».
1906 — В Британии открыта линия Бейкерлоо Лондонского метрополитена.
1910 — В Китае запрещено рабство.
1910 — Первые ночные полёты совершил француз Эмиль Обрэн на моноплане «Блерио». Оба его полёта протяжённостью 20 км начались и закончились на аэродроме Виллалугано в Буэнос-Айресе (Аргентина).
1914 — Английская суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее мясной тяпкой изрубила картину Веласкеса с изображением Венеры.
1918 — Ввиду германской угрозы Съезд Советов принял постановление временно перенести столицу из Петрограда в Москву.
1918 — Большевистское правительство Украины переехало из Полтавы в Екатеринослав.
1920 — Совет ольстерских националистов проголосовал за принятие правительственного закона об Ирландии, в соответствии с которым страна должна была быть разделена на две части — Северную и Южную — с собственными парламентами.
1924 — Установлены дипломатические отношения между СССР и Норвегией.
1939 — Началось регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве.
1939 — Открыт XVIII съезд ВКП(б), который констатировал победу социализма в СССР и принял решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму».
1943 — Начаты работы по созданию ядерного оружия в СССР.
1945 — Бомбардировка Токио авиацией США. Погибло от 80 до свыше 100 тысяч человек.
1952 — Фульхенсио Батиста совершил Государственный переворот на Кубе и назначил себя в качестве «временного президента».
1959 — Открыта антарктическая научная станция «Лазарев».
1959 — восстание в Тибете. В результате подавления восстания Далай-лама XIV и его сторонники были изгнаны в город Дармсала (Индия).
1960 — Индейцы в Канаде получили право голоса.
1960 — В Великобритании впервые опубликован национальный хит-парад альбомов. Первое место тогда занял Фрэдди Кэннон с пластинкой Explosive Freddy Cannon.
1964 — В районе Магдебурга (ГДР) был сбит американский самолёт-разведчик RB-66.
1967 — Авиация США произвела первый с начала массированных бомбардировок Северного Вьетнама налёт на главные промышленные объекты страны.
1970 — С целью прекратить теологические брожения и стимулировать эмиграцию в Израиль, Кнессет постановил считать евреем не только «рождённого от еврейки», но и всякого нееврея, принявшего иудаизм.
1972 — На Минском радиозаводе (Белоруссия) произошёл взрыв.
1977 — Несколько групп астрономов США, Австралии, Индии, ЮАР открыли кольца Урана.
1982 — Редкий парад планет — все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов (то есть, максимальная разность гелиоцентрических эклиптических долгот планет составила 95 градусов).
1987 — В Ватикане опубликована «Памятка об истоках человеческой жизни и величии деторождения: ответы на некоторые вопросы сегодняшнего дня», в которой осуждены методы экстракорпорального оплодотворения и содержались призывы запретить эксперименты с живыми эмбрионами человека.

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