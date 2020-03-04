 

Олимпийские игры 2020 планируют перенести из-за коронавируса на 2 года

Общество / Спорт Сегодня, 15:5440
Олимпийские игры 2020 планируют перенести из-за коронавируса на 2 года

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена.

 

Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью американской газете Wall Street Journal член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси.

По мнению Такахаси, финансовые издержки после отмены Олимпиады или проведения ее без зрителей будут слишком велики. "Я не считаю возможной отмену Игр, это могла бы быть отсрочка. У Международного олимпийского комитета (МОК) были бы неприятности в случае отмены", - подчеркнул функционер, обратив внимание на количество средств, заплаченных американскими телекомпаниями за право транслировать соревнования летней Олимпиады в Токио. Такахаси считает, что оптимальным вариантом станет двухлетняя отсрочка.

Перенос летней Олимпиады в Токио может привести к повторным квалификационным турнирам. Два года задержки будут также означать, что в 2022 году сначала состоятся зимние Игры в Пекине, потом летние Игры в Японии, а завершит все чемпионат мира по футболу в Катаре. "Нам придется начать серьезно думать об этом с апреля", - сказал Такахаси.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Олимпиада, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
Из-за коронавируса отменена презентация нового Айфона
Из-за коронавируса отменена презентация нового Айфона
Олимпийские игры 2020 планируют перенести из-за коронавируса на 2 года
Олимпийские игры 2020 планируют перенести из-за коронавируса на 2 года
Академия бизнес-администрирования и экономического управления приглашает желающих получить степень МВА в Украине
Академия бизнес-администрирования и экономического управления приглашает желающих получить степень МВА в Украине
Как заработать на электрозаправке
Как заработать на электрозаправке
Гороскоп на сегодня (11.03.20)
Гороскоп на сегодня (11.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 11 Марта
Какие сегодня праздники, события - 11 Марта
Гороскоп на сегодня (10.03.20)
Гороскоп на сегодня (10.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 10 Марта
Какие сегодня праздники, события - 10 Марта
Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных
Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных
Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason
Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason
Гороскоп на сегодня (09.03.20)
Гороскоп на сегодня (09.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 9 Марта
Какие сегодня праздники, события - 9 Марта
Олимпийские игры 2020 планируют перенести из-за коронавируса на 2 года
Олимпийские игры 2020 планируют перенести из-за коронавируса на 2 года
Футбольный матч с Украиной может пройти без зрителей - коронавирус в Польше
Футбольный матч с Украиной может пройти без зрителей - коронавирус в Польше
Свой первый титул в сезоне 2020 года завоевала Свитолина
Свой первый титул в сезоне 2020 года завоевала Свитолина
В третий круг Australian Open пробилась Свитолина
В третий круг Australian Open пробилась Свитолина
В 1/4 финала турнира WTA в Шэньчжэне пробилась украинская теннисистка
В 1/4 финала турнира WTA в Шэньчжэне пробилась украинская теннисистка
Была названа дата следующего боя Усика
Была названа дата следующего боя Усика
Сборная Украины завершила отборочный цикл Евро-2020 без поражений
Сборная Украины завершила отборочный цикл Евро-2020 без поражений
Месси полностью восстановился после травмы
Месси полностью восстановился после травмы
Михайличенко во второй раз возглавил "Динамо"
Михайличенко во второй раз возглавил "Динамо"
Хацкевича уволили с поста главного тренера "Динамо"
Хацкевича уволили с поста главного тренера "Динамо"
"Динамо" не смогло обыграть "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов
"Динамо" не смогло обыграть "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов
ЧС з міні-футболу обрано провести в Україні
ЧС з міні-футболу обрано провести в Україні

Новости по теме

Коронавирус стремительно мутирует. Уже выявлено 149 мутаций
Коронавирус стремительно мутирует. Уже выявлено 149 мутаций
4-мар-2020, 14:31
Количество смертей в мире от коронавируса приближается к 3 тысячам
Количество смертей в мире от коронавируса приближается к 3 тысячам
1-мар-2020, 11:54
Отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса не исключает МОК
Отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса не исключает МОК
25-фев-2020, 20:15
За пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса
За пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса
2-фев-2020, 10:19
Вспышку коронавируса ВОЗ признала международной угрозой
Вспышку коронавируса ВОЗ признала международной угрозой
30-янв-2020, 23:18

Последние новости

18:21
События
Под Ужгородом обнаружили чудовищную находку
18:19
Общество / События
Из-за коронавируса отменена презентация нового Айфона
17:49
Политика
В Совете безопасности и обороны Украины начали называть вещи своими именами. Боевые действия на Донбассе - внутренним конфликтом
16:54
События
Принц Гарри заявил, что у Трампа руки в крови
16:32
Политика
Дмитрий Разумков заявил, что свое общение на русском языке в повседневной жизни считает принципиальной позицией
16:18
События
Куда не стоит ехать чтобы спрятаться от эпидемии коронавируса. (Список государств)
15:54
Общество / Спорт
Олимпийские игры 2020 планируют перенести из-за коронавируса на 2 года
15:00
События
Канцлер Германии Меркель считает, что 70% населения будут заражено COVID - 2019
14:48
События
170 из 219 пунктов въезда в Украину закроют из-за коронавируса
14:25
События
Расследование дела Гандзюк ускорит экстрадиция Левина - офис генпрокурора
13:59
События
Карантин в Украине из-за коронавируса: в Минздраве рассказали о возможных ограничениях
13:56
События
Окончательное решение об экстрадиции Левина вынес суд в Болгарии
13:46
События
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В УКРАИНЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН
13:00
Политика
Зеленский уволил главу Киевской ОГА и назначил нового
11:49
События
Путин дал разрешение на использование "Бука" - заявил адвокат потерпевших по делу МН17
11:41
Политика
О желании США держать Украину под контролем на деньги России заявил Путин
11:33
События
Массовые обыски у крымских татар проводят в Крыму
10:43
События
О начале экономического кризиса в стране объявила Эстония
09:30
Экономика
На 10% выросла цена на нефть
08:45
События
У замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус

Новости ТОП-7

Всемирная организация здравоохранения развеяла мифы о коронавирусе4494
Американская туристка посчитала подаренные ей 8 марта цветы сексуальным домогательством3702
Украинца с симптомами коронавируса Россия выдворила в ОРДЛО3390
Какой позор! Украинские туристки нацарапали на фреске Рафаэля в Ватикане свои имена!1060
Следствие назвало возможную цель боевиков - суд в Гааге по МН17839
Нового заместителя Авакова, который в будущем сможет возглавить МВД предложит "Слуга Народа"443
Путин дал разрешение на использование "Бука" - заявил адвокат потерпевших по делу МН17420

Досуг

Академия бизнес-администрирования и экономического управления приглашает желающих получить степень МВА в Украине
Академия бизнес-администрирования и экономического управления приглашает желающих получить степень МВА в Украине
Диплом МВА британского университета можно получить в Киеве
Сегодня, 15:4546
Как заработать на электрозаправке
Как заработать на электрозаправке
Давайте рассмотрим основные аспекты и преимущества открытия данного вида бизнеса
Сегодня, 14:5264
Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок
Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок
Ипотека на Украине более 10 лет находилась в состоянии стагнации
6-мар-2020, 19:38273
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон
6-мар-2020, 16:08468
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений
5-мар-2020, 20:32203
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
В современном мире камеры видеонаблюдения – важнейший, а главное нужный и эффективный элемент безопасности
5-мар-2020, 16:11223

События

Под Ужгородом обнаружили чудовищную находку
Под Ужгородом обнаружили чудовищную находку
Жуткую находку обнаружили на Ужгородщине
Сегодня, 18:2117
Из-за коронавируса отменена презентация нового Айфона
Из-за коронавируса отменена презентация нового Айфона
Издание указывает, что на отмену мероприятия повлияло два фактора...
Сегодня, 18:1917
Принц Гарри заявил, что у Трампа руки в крови
Принц Гарри заявил, что у Трампа руки в крови
На записи человек с голосом, похожим на Гарри, общается о проблемах экологии, своего ухода от королевской семьи, отношении к премьеру Великобритании Борису Джонсону
Сегодня, 16:5436
Куда не стоит ехать чтобы спрятаться от эпидемии коронавируса. (Список государств)
Куда не стоит ехать чтобы спрятаться от эпидемии коронавируса. (Список государств)
Коронавирусная инфекция зафиксирована более чем в 100 странах мира
Сегодня, 16:18100
Канцлер Германии Меркель считает, что 70% населения будут заражено COVID - 2019
Канцлер Германии Меркель считает, что 70% населения будут заражено COVID - 2019
Канцлер Германии при этом не уточнила, о каком временном периоде идет речь и о какой стране
Сегодня, 15:0049
170 из 219 пунктов въезда в Украину закроют из-за коронавируса
170 из 219 пунктов въезда в Украину закроют из-за коронавируса
В связи с распространением смертельно опасного коронавируса в Украине уменьшили количество пунктов въезда в страну и выезда из нее
Сегодня, 14:48356
7 Днів