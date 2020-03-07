В Польше завершился процесс по поджогу союза венгров в Ужгороде

В Кракове завершился процесс в отношении трех поляков, обвиняемых в теракте в Украине - поджоге венгерского центра в Ужгороде в феврале 2018 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Прокурор Мариуш Садло в понедельник в краковском суде заявил, что это был террористический акт, который был частью усилий России с целью углубить конфликт между Украинской и венгерским меньшинством.

Для Михала Прокоповича, члена неонацистской организации "Фаланга" (Falanga), как организатора поджога Венгерского культурного центра в Ужгороде, прокурор требует 4,5 лет заключения.

Совместно с Прокоповичем перед судом предстали непосредственные исполнители заказа: Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк. Оба они связаны с парамилитарными организациями "Стрелок" (Strzelec). Злоумышленников удалось идентифицировать благодаря записи по видеонаблюдению.

Оказалось, что обоих поляков завербовал Прокопович, член прокремлевской партии "Смена" ("Zmiana"), лидера которой, Матеуша Пискорского, польские спецслужбы обвинили в шпионаже на российскую и китайскую разведки. Именно Прокопович дал им телефоны и деньги (за проведение операции они получили по две тысячи злотых).

Прокопович заявил, что поджог заказал немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, в то время сотрудник депутата Бундестага Маркуса Фронмайера из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), известной своими пророссийскими симпатиями.

По данным СМИ, Оксенрайтер неоднократно встречался с российским пропагандистом Александром Дугиным, известным своими ультраправыми взглядами. В частности они сотрудничали в центре Katehon, где председателем наблюдательного совета является российский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает сепаратистов на востоке Украины.