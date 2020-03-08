ФСБ России задержала в Крыму четверых террористов

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Об этом в среду, 11 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, члены организации осуществляли антиконституционную деятельность. Кроме того, они пропагандировали свою идеологию местным мусульманам и агитировали их присоединиться. Во время обысков у террористов была изъята запрещенная литература, а также средства связи и электронные носители информации.