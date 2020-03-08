 

В Италии за сутки умерло 200 больных коронавирусом

Общество Сегодня, 21:26181
В Италии за сутки умерло 200 больных коронавирусом

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 196, достигнув в общей сложности 827.

 

Об этом заявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
По его словам, общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 10 590. "Сегодня у нас на 41 больше вылечившихся, всего их насчитывается 1045. Умерших - 196, однако мы должны уточнить, что это люди с серьезными проблемами со здоровьем", - отметил Боррелли. При этом число заразившихся за сутки превысило 2 тыс. человек. Таким образом, всего с момента начала вспышки заболевания в Италии заразились 12 462 человека.
Боррелли также уточнил, что новые данные по коронавирусу "продолжают тенденцию последних дней". "Мы сразу предупредили, что в силу разных причин о многих заразившихся накануне стало известно сегодня, потому что у нас не было результатов примерно 600 анализов", - пояснил он. Боррелли призвал граждан выходить из дома только при острой необходимости.

Представители руководства северной области Ломбардия, наиболее затронутой распространением коронавируса, заявили, что только в больницах региона умерли 149 человек. Первая локальная вспышка заболевания в Италии была выявлена 21 февраля. На всей территории страны действует режим карантина и запрет на передвижение без весомых причин.
Специалисты пока затрудняются объяснить высокую смертность в Италии. Как указал представитель Высшего института здоровья Джованни Рецца, на основании полученных образцов генетической последовательности коронавируса нового типа у китайских пациентов и итальянцев из Ломбардии удалось убедиться, что "итальянская версия [вируса], хотя претерпела небольшие мутации, не стала более агрессивной".
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

В Италии за сутки умерло 200 больных коронавирусом

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Италия, 7dniv, 7dnivinfo  
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