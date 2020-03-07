В Иране коронавирус обнаружен у двух министров и первого вице-президента

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, а также два министра правительства получили заболевания, вызванные коронавирусом.

Об этом сообщает в среду агентство Fars, которое опубликовало список высокопоставленных иранских чиновников с этим заболеванием.

В частности речь идет о министре туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгаре Мунесане и министре торговли, промышленности и шахт Резе Рахмани. В списке также упоминается член администрации руководителя и духовного лидера Ирана Мохаммад Джавад Иравани.

Кроме того, перечислены имена восьми действующих или избранных депутатов Меджлиса (парламента) Ирана. При этом двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующих член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 9 тыс. человек, зарегистрированы по меньшей мере 354 летальных исхода.