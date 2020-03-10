 

В США запретили въезд из Европы поскольку Евросоюз не справился с предупреждением пандемии

Общество Сегодня, 09:3032
В США запретили въезд из Европы поскольку Евросоюз не справился с предупреждением пандемии

Президент США Дональд Трамп выступил из Белого дома с обращением к нации по поводу распространения смертельного коронавируса Covid-19 и объявил об экстренных мерах, которые он примет для остановки эпидемии.

 

Так, например, президент США запретил въезд на территорию страны из всех стран Европы, кроме Великобритании. Эти ограничения вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта.
Исключения будут сделаны для американцев, которые пройдут необходимые обследования.
"Эти запреты затронут не только значительные объемы торговли и грузов, но и ряд других вещей... Мы будем обсуждать все, что попадает в Соединенные Штаты из Европы", - сказал Трамп в своем обращении. При этом позднее в своем новом твите он написал, что "30-дневное ограничение поездок из Европы никоим образом не повлияет на торговлю", добавив: "Запрет останавливает людей, а не товары".

 

По мнению президента США, Евросоюз не справился с предупреждением эпидемии, поскольку, в отличие от ССША, вовремя не приостановил сообщение с Китаем.
"Мы предприняли спасительные меры в отношении Китая на ранних стадиях, теперь мы обязаны обеспечить такие же меры касательно Европы. Мы будем действовать без промедления и осуществлять все необходимые шаги, чтобы обеспечить должные охрану здоровья и безопасность наших граждан", - заявил американский президент.
В то же время он отметил, что США следят за ситуацией в Китае и Южной Корее, допустив, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса в этих странах Вашингтон пересмотрит действующие в настоящие время ограничения.

 

Кроме того, Трамп анонсировал финансовую поддержку малым предприятиям и уязвимым слоям населения, а также налоговые послабления в связи с распространением коронавируса по стране.
"Я дал поручение органам, отвечающим за деятельность малого бизнеса, в рамках имеющихся у них возможностей обеспечить предоставление капитала и ликвидности для компаний, пострадавших от коронавируса", - сказал Трамп.
Он заверил, что власти будут предоставлять займы под низкий процент, чтобы позволить компаниям в пострадавших штатах преодолеть временные экономические трудности, вызванные вирусом.
"Я прошу Конгресс увеличить финансирование этой программы на дополнительные $50 млрд", - заявил Трамп.

 

Президент США добавил, что поручит федеральному казначейству приостановить сбор налогов без взимания последующих неустоек с отдельных групп граждан и частных предприятий.
"В результате этих действий ликвидность экономики повысится в объеме $200 млрд", - отметил он.
Кроме того, Трамп призвал Конгресс США "незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату" и выразил надежду, что конгрессмены "отнесутся к этому решительно".
"Скоро я приму чрезвычайные меры беспрецедентного характера по предоставлению финансовых послаблений, которые будут распространяться на трудящихся, которые заболели, находятся под карантином или ухаживают за другими заболевшими. Я попрошу Конгресс принять законодательные меры, чтобы обеспечить эти послабления", - заключил Трамп.
По подсчетам CNN, в США зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 37 человек скончались. Чрезвычайное положение на фоне распространения инфекции ввели уже почти в половине американских штатов, а сенаторы-демократы намеревались просить Трампа распространить действие режима ЧП на всю страну.

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Теги: news, новости, Украина, США, 7dniv, 7dnivinfo, Трамп, коронавирус  
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