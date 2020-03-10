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Общество / Жизнь Сегодня, 09:0729
Какие сегодня праздники, события - 13 Марта

Национальные
Гренада — День революции.
Канада — Гражданский праздник.
США, Иллинойс — День Плутона.
Таиланд — День слона.

 

Религиозные
Католицизм
память Евфрасии Константинопольской;
память Геральда (англ.), епископа Мейо;
память Леандра Севильского;
память святой Летиции;
память Никифора I Константинопольского;
память святого Родерика;
память Авива Гермополисского.

 

Православие
память преподобного Василия Декаполита, исповедника (ок. 750);
память священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского (1772);
память преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, иеромонаха (435);
память блаженного Николая Саллоса, Христа ради юродивого, Псковского (1576);
память священномученика Протерия, Патриарха Александрийского (457);
память священномученика Нестора, епископа (Пергийского) Магиддийского (ок. 250);
память преподобных жён Марины и Киры (ок. 450);
память преподобного Иоанна, наречённого Варсонофием, епископа Дамасского (V);
память преподобномученика Феоктириста (Феостирикта) Медикийского (VIII);
празднование в честь Девпетерувской иконы Божией Матери (1392).
Примечание: В невисокосные годы соответствует 28 февраля старого стиля. Дни памяти Иоанна Кассиана Римлянина, Иоанна (Варсонофия), епископа Дамасского и мученика Феоктириста, а также празднование в честь Девпетерувской иконы Божией Матери соответствуют 29 февраля старого стиля, но их празднование переносится.

 

Именины
Католические: Авив, Джеральд, Евфрасия, Леандр, Летиция, Никифор, Родерик.
Православные: Арсений, Варсонофий, Василий, Иван, Кассиан, Кира, Марина, Нестор, Николай, Протерий, Феоктирист.

 

До XIX века
1656 — В Новом Амстердаме (ныне Нью-Йорк) евреям запрещено строить синагоги.
1669 — Подписаны Глуховские статьи — договор о правах украинского казачества, заключённый между Москвой и казацкой старшиной.
1781 — Английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран. Правда, первоначально он принял её за комету. Когда выяснилось, что это неизвестная ранее планета, он получил медаль Королевского общества и должность придворного астронома. Сам Гершель назвал планету в честь своего высокого покровителя короля Георга III «Звездой Георга», короткое время она носила имя первооткрывателя, пока немецкий астроном Иоганн Боде не придумал для неё название Уран.

 

XIX век
1852 — нью-йоркская газета «NY Lantern Weekly» опубликовала первое изображение дядюшки Сэма.
1869 — химик Д. И. Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы.
1881 — Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким.

 

XX век
1904 — освящена бронзовая статуя Христа на чилийско-аргентинской границе.
1916 — Манитоба стала первой канадской провинцией, принявшей «сухой закон».
1917 — в Петрограде вышел первый номер газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» (теперь «Известия»).
1917 — своим бывшим лакеем арестован министр финансов России Пётр Барк, инициатор запрета продажи водки в России на период первой мировой войны.
1920 — Мурманск освобожден Красной Армией от белогвардейцев и американо-английских интервентов.
1921 — Монголия (прежде Внешняя Монголия) объявила независимость от Китая.
1925 — штат Теннесси запретил преподавание эволюции.
1930 — закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.
1930 — американский астроном Клайд Томбо объявил в докладе об открытии им 18 февраля девятой планеты Солнечной системы. Доклад был приурочен к 75-летию основателя и первого директора крупнейшей частной обсерватории в США, Персиваля Лоуэлла, который многие годы потратил на поиски предсказанной им девятой планеты. На следующий день 14 марта Венеция Бёрни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда, предложит имя для новой планеты, и в мае будет опубликовано официальное имя — Плутон.
1938 — русский язык введён как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР.
1938 — завершился проходивший со 2 марта процесс по делу об «Антисоветском правотроцкистском блоке». Главными обвиняемыми были Н. И. Бухарин и А. И. Рыков. Они, а также нарком финансов Г. Ф. Гринько, руководители узбекской компартии Икрамов и Ходжаев, бывший глава правительства Советской Украины Раковский, нарком земледелия Чернов и другие (всего 17 человек) были приговорены к смертной казни. Впоследствии все осуждённые, кроме Генриха Ягоды, были реабилитированы.
1938 — исполняющий обязанности президента Австрии Артур Зейсс-Инкварт подписал закон о присоединении Австрии к нацистской Германии.
1940 — советские войска занимают Выборг. Завершение Советско-финской войны (1939—1940).
1944 — освобождение Херсона от немецкой оккупации, был освобождён войсками 49 гвардейской стрелковой дивизии под командованием полковника В. Ф. Маргелова и 295 стрелковой дивизии под командованием полковника В. П. Дорофеева.
1947 — правительство Великобритании объявило о запрете проведения спортивных состязаний посреди недели в целях повышения производительности труда.
1954 — создан Комитет государственной безопасности СССР.
1954 — Индокитайская война: начало осады Дьенбьенфу.
1961:
79-летний Пабло Пикассо женился на 37-летней модели Жаклин Рок.
Произошла Куренёвская трагедия в Киеве.
1967 — в Конго заочно приговорён к смерти по обвинению в государственной измене бывший лидер сепаратистов Моиз Чомбе.
1970 — глава КГБ Ю. Андропов отдал приказ уничтожить останки Гитлера и Гёббельса, тайно захороненные в военном городке Магдебурга.
1974 — в Париже открыт аэропорт имени Шарля де Голля.
1979 — вступает в действие Европейская валютная система.
1988:
В «Советской России» опубликовано письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами».
Открыт самый длинный подводный тоннель Сэйкан (53,85 км, Хонсю — Хоккайдо).
1989 — была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), более известная как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский учёный Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN), передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный «Информационный менеджмент: некоторые предложения», в котором были заложены основные принципы WWW.
1992 — создан Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России «Центроспас».
1996 — массовое убийство в начальной школе Данблейна в Великобритании.

 

XXI век
2004:
состоялись первые соревнования роботов DARPA Grand Challenge.
оперный тенор Лучано Паваротти на сцене «Metropolitan Opera» простился со зрителями.
2013 — Избран 266-й Папа Римский Франциск.
2014 — Роскомнадзор провёл первую массированную досудебную блокировку сайтов.

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Теги: news, новости, Украина, События, Праздники, Весна, 7dniv, 7dnivinfo  
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