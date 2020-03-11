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Общество / Жизнь Сегодня, 09:1216
Гороскоп на сегодня (13.03.20)

Овен
На этот день смело планируйте дела, которые вы откладывали до лучших времен. Не позволяйте чувствам возобладать над разумом, иначе можете незаслуженно обидеть тех, кто находится рядом с вами.

 

Телец
Данное время подходит для отдыха и развлечений. Если вы что-то давно хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, не откладывайте на потом. День благоприятный для новых отношений. Если в поле вашего зрения попал симпатичный человек, не отказывайтесь от знакомства.

 

Близнецы
Сосредоточьтесь на проблемах, с которыми можете справиться, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от людей, которые вам не по душе, не планируйте с ними совместных дел. Сейчас к вам могут тянуться те, чьи помыслы не слишком хороши.

 

Рак
Не все ваши идеи будут находить поддержку у окружающих. Это может вызвать обиду и раздражение. Но в ближайшее время у вас появятся новые перспективы, касающиеся профессиональной деятельности. И хоть ясности еще не будет, но нужно начать собирать информацию.

 

Лев
Сейчас вы не способны объективно оценивать ситуацию как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Поэтому повремените с принятием судьбоносных решений. Ко всему, что вам предложат или пообещают, отнеситесь с недоверием.

 

Дева
Вы можете начать дела, которые давно задумали. Деловые переговоры, подписание документов - все должно пройти на высоком уровне. День может оказаться многообещающим в вопросах, касающихся любви. Не исключены новые знакомства.

 

Весы
День больше располагает к неспешному выполнению повседневных обязанностей. Не планируйте слишком много дел - чрезмерные физические нагрузки сейчас противопоказаны. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе в компании приятных людей.

 

Скорпион
Вы будете завалены различными делами, и осилить все окажется задачей не из легких. Но именно сейчас самое время обратиться к окружающим за помощью. Вряд ли вы получите отказ. Не принимайте участия в авантюрах, это может дорого вам обойтись. Остерегайтесь людей, которые слишком хотят с вами подружиться.

 

Стрелец
День не несет никакой отрицательной информации. Можно планировать любые мероприятия. Но будьте сдержанны и корректны при общении с окружающими людьми. Вы можете обидеть человека и даже не осознать этого. Не отказывайтесь от помощи, которую вам предложат в этот день.

 

Козерог
В этот день вы способны справиться с любой задачей, поэтому запланируйте как можно больше различных дел. Свои силы вы будете черпать во взаимоотношениях с любимым человеком. На благородные поступки вас может вдохновить новое знакомство.

 

Водолей
Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не готовы для работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда не денется. Сейчас не слишком удачное время для развития любовных отношений, так как возможны ссоры, обманы и другие неприятности.

 

Рыбы
Данный период располагает к завершению дел. Будет трудно сосредоточиться на работе, особенно если она однообразная. Окружающие могут попросить у вас помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе.

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