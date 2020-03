Какие сегодня праздники, события - 18 Марта

Международные

Марксистское движение День Парижской коммуны.

Национальные

Аруба — день флага и гимна.

Южная Осетия — День памяти жертв трагедии, произошедшей в селе Ередви в 1991 году[источник не указан 269 дней].

Профессиональные

Белоруссия — День Внутренних войск Республики.

Монголия — День военных, Мужской праздник.

Религиозные

Католицизм

память Сальватора Ортского;

память Александра Иерусалимского;

память Кирилла Иерусалимского;

память мученика Эдуарда;

память святого Фридиана.

Православие

память преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского (переходящее празднование в 2018 году);

память мученика Ко́нона Исаврийского, исповедника (I);

память мученика Онисия Усуровского (Исаврийского) (I);

память мученика Конона Мандонского (Памфилийского), градаря́ (огородника) (III);

память мученицы Ираиды;

память мученика Евлогия, иже в Палестине;

память мученика Евлампия Палестинского;

память преподобного Марка Нитрийского (V);

память преподобного Исихия Вифинского (ок. 790);

обре́тение мощей святых благоверных князей Феодора Ростиславича Чёрного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев (1463);

память преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена (1550);

память священномученика Николая Покровского, пресвитера (1919);

память священномученика Иоанна Миротворцева, пресвитера, и преподобномучеников Мардария (Исаева) и Феофана (Графова) (1938);

обре́тение мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского (1996);

празднование иконы Божией Матери «Воспитание».

Именины

Католические: Александр, Кирилл, Сальватор, Фридиан, Эдуард.

Православные: Адриан, Архелай, Георгий, Давид, Евлампий, Евлогий, Иван, Ираида, Исихий, Кирилл, Конон, Константин, Мардарий, Марк, Николай, Онисий, Феофан, Фёдор, Фотий.

До XIX века

37 — началось правление римского императора Калигулы.

1229 — крестоносцами восстанавливается Иерусалимское королевство. В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, германский император Фридрих II (1194—1250) венчал себя короной возрождённого им Иерусалимского королевства, основанного в ходе первого крестового похода 1099 года и упразднённого в 1187-м султаном Салах-ад-дином.

1241 — в битве под Хмельником (вблизи Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголо-татары продолжают завоевание Европы.

1314 — состоялся папский суд над великим магистром Жаком Моле и другими тамплиерами, дожидавшимися этого суда 7 лет. Их осуждают на пожизненное заключение. А великого магистра де Моле и приора Нормандии сжигают на костре.

1325 — основан Теночтитлан, который впоследствии стал столицей ацтекской империи.

1617 — великие послы прислали в Новгород Великий Царскую грамоту с извещением о заключении со шведами Столбовского мира.

1625 — город Либава (ныне Лиепая) получил магдебургское право.

1662 — в Париже появился первый общественный транспорт — восьмиместная карета, названная «омнибус», что означало — «для всех».

1797 — издан высочайший Указ Государя Императора Павла I «О систематизации вышедших ранее законов», призванный положить конец неправосудию и взяточничеству.

XIX век

1805 — Наполеон I объявил себя королём Италии. Начало формирования антифранцузской коалиции из России, Австрии и Англии.

1812 — принятие Кадисской конституции, первой в Испании.

1813 — в США патентуется аппарат для производства угольного газа.

1831 — Верховный суд США постановил, что индейские племена не имеют права обращения в федеральные суды.

1839 — Китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.

1848 — Венгерский сейм принял решение о ликвидации крепостного права на Закарпатской Украине.

1850 — Американские бизнесмены Хенри Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую компанию «American Express».

1856 — Завершается крайне неудачная для России Крымская война с Францией, Великобританией, Турцией.

1867 — Подписание в Санкт-Петербурге конвенции с Японией, по которой Сахалин объявлялся состоящим впредь в совместном владении России и Японии. За русскими и японцами признавалось право селиться и возводить постройки в незанятых местах на территории острова. Провал попытки японского правительства организовать колонизацию Сахалина.

1869 — На заседании Русского химического общества Н. А. Меншуткиным от имени Д. И. Менделеева сделано сообщение об открытии соотношения между свойствами элементов и их атомными весами (получившего впоследствии известность под названием Периодическая система химических элементов).

1871 — Парижская коммуна (18 марта — 28 мая). В этот день центральный комитет Национальной гвардии публикует прокламацию о создании коммуны.

1876 — Подписание дополнительной конвенции к Будапештскому договору между Россией и Австро-Венгрией в случае Русско-Турецкой или Австро-Турецкой войны.

1890 — Вильгельм II вынуждает канцлера Отто фон Бисмарка уйти в отставку.

1891 — Вступила в строй телефонная связь Лондон — Париж.

1892 — Учреждён приз для лучшей хоккейной команды — Кубок Стэнли.

1898 — Немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.

1899 — Американский астроном Пикеринг открыл Фебу, спутник Сатурна.

1900 — основан голландский футбольный клуб «Аякс».

XX век

1902 — В Милане впервые записывается на фонограф итальянский тенор Энрико Карузо.

1906 — Издание Государем Императором Николаем II Высочайшего Манифеста о преобразовании Государственного Совета в верхнюю законодательную палату, с правом вето на решения Государственной Думы.

1907 — Торжественное открытие II Государственной Думы.

1911 — Первое применение дирижаблей в войне: на итальянских дирижаблях Р-1 и Р-3 проведена рекогносцировка турецких позиций вблизи Триполи.

1912 — В Красноярск пришло электричество: заработала первая электростанция, а на улицах и в домах города зажглись первые 262 лампочки.

1913 — Убийство в Фессалониках греческим террористом-одиночкой брата Вдовствующей Государыни Императрицы Марии Феодоровны и дяди Государя Императора Николая II короля Греции Георга I.

1915

Победа турецких войск при Анафартах, Галлиполи.

В фильмографию комика Чарли Чаплина добавился фильм «В парке» (In the Park).

Была сформирована первая в истории русской армии специальная автомобильная (зенитная) батарея для стрельбы по воздушным целям.

1917

Опубликование в «Вестнике Временного правительства» Актов об отречении Государя Императора Николая II и Великого Князя Михаила Александровича.

Арестован последний русский царь Николай II.

Началось всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов.

В России был восстановлен выход запрещённой большевистской газеты «Правда».

Приказом военного министра Временного правительства Александра Гучкова были отменены некоторые статьи воинских уставов. Так, офицеры теперь должны были обращаться к солдатам на «вы». Было упразднено понятие «нижний чин», отменено отдание чести и прочие, как тогда говорили, «старорежимные порядки», ущемляющие права «простого вояки».

В Киеве открывается первая украинская гимназия.

1918

Принято постановление Совнаркома об охране Ясной Поляны и передаче имения в пожизненное пользование Софье Андреевне Толстой.

Вышло постановление Совнаркома о закрытии московских буржуазных газет «с преданием редакторов и издателей революционному суду и применением к ним самых суровых мер наказания».

Страны Антанты заявили о непризнании ими Брестского договора России и Германии.

1919 — Начал свою работу VIII съезд РКП(б).

1920

Ленин на II конгрессе Коминтерна, напомнив о предстоящем через год 50-летии Парижской Коммуны, поставил задачу: «К этому времени Франция должна стать советской республикой!»

Декрет ВЦИК, дающий ВЧК право заключать подозрительных лиц, вина которых не доказана следствием, в лагеря принудительного труда на срок не свыше 5 лет.

Вышел первый номер газеты «Коммунистический труд». Через два года её переименовали в «Рабочую Москву». В 1939 год она стала «Московским большевиком», а с 1950 год приобрела название «Московская правда».

1921

Рижский мирный договор между РСФСР (также от имени БССР, белорусское руководство не было проинформировано о ведении переговоров) и УССР, с одной стороны, и Польшей, — с другой, подписанный в Риге и завершивший советско-польскую войну (1919—1921). К Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия.

Монгольское ополчение, возглавляемое Д. Сухэ-Батором, освободило от китайских войск город Алтанбулаг.

Было подавлено первое после окончания Гражданской войны антибольшевистское Кронштадтское восстание. Красноармейцы под командованием Тухачевского штурмом взяли Кронштадт.

Из-за драки пассажиров на борту китайского парохода «Хон Кох» он потерял управление и затонул, погибло более тысячи человек.

1922 — Индийский лидер Махатма Ганди заключён в тюрьму на шесть лет за подстрекательство.

1924

Установлены дипломатические отношения между СССР и Швецией.

В США прошла премьера немого фильма «Багдадский вор» стоимостью 2 млн долларов.

1925 — огромный смерч, «Трёхштатный», пронёсся по трём штатам США. Погибли 695, пострадали 2027 человек.

1926 — Расстрел демонстрации в Пекине. Китайский писатель Лу Синь назвал этот день «мрачнейшим днём в истории Китайской республики».

1931 — В США компания Schick начала производство первых электрических бритв.

1932 — в Австралии открылся самый широкий в то время мост в мире — Харбор-Бридж.

1933

Еврейским врачам запрещена практика в Германии.

Начало огневых испытаний двигателя ОР-2 конструкции Ф. А. Цандера.

1937

На встрече с офицерами НКВД Ежов объявил своего предшественника Ягоду бывшим агентом царской охранки.

Гражданская война в Испании: завершилось сражение под Гвадалахарой, республиканцы разгромили итальянский экспедиционный корпус и заняли г. Бриуэгу, тем самым сняв угрозу окружения Мадрида.

1938 — В Ленинградской области из лётчиков, воевавших в Испании, для выполнения особых задач сформирован 19-й истребительный полк, один из наиболее отличившихся в период Великой Отечественной войны.

1939 — В результате Мюнхенского соглашения Венгрия захватывает Южную Словакию и Закарпатскую Украину.

1940 — На встрече в Бреннер Гитлер и Муссолини обсудили вопрос возможности создания союза с СССР.

1942 — 120 тысяч граждан США японской национальности депортированы в концентрационные лагеря.

1945

Правительство Японии закрывает школы, призывая на военную службу всех детей старше шести лет.

Англо-американская авиация совершила самый мощный налёт на Берлин. 1300 бомбардировщиков в сопровождении 750 истребителей два часа бомбили столицу рейха.

1946

Принятие Верховным Советом СССР первого послевоенного пятилетнего плана — Закона «О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.».

В Вашингтоне свою работу начал Всемирный банк.

1948 — Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Народной Республикой Болгарией.

1949 — Была образована Организация Североатлантического договора — НАТО.

1952 — В Филадельфии впервые вставляются искусственные оптические линзы.

1954 — Указ Президиума ВС СССР о ратификации Конвенции о политических правах женщин, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1952 г. и подписанную Советским Союзом 31 марта 1953 г., с оговорками, сделанными СССР при подписании по статьям VII и IX Конвенции.

1958 — В Москве открылся Первый международный конкурс музыкантов-исполнителей имени П. И. Чайковского. Первое место среди пианистов завоевал пианист из США Ван Клиберн. Среди скрипачей первую премию завоевал скрипач В. А. Климов из СССР.

1960

В эфир вышла первая передача «Телевизионного клуба кинопутешествий» («Клуба путешественников»). Создателем и первым её президентом был Владимир Адольфович Шнейдеров, неутомимый путешественник, прошедший и проехавший за свою жизнь более 500 тысяч километров по неизведанным далёким местам, режиссёр, основатель жанра экспедиционно-приключенческого художественного фильма. С 1973 года ведущим до самой смерти в 2003 году являлся Юрий Александрович Сенкевич. Внесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как старейшая программа российского телевидения.

Завод Swindon Works выпустил последний в Великобритании паровоз — BR 9F 92220 «Вечерняя звезда».

1961 — Состоялся первый полёт дальнего сверхзвукового истребителя-перехватчика Ту-128, экипаж М. В. Козлова. Всего было выпущено 198 машин. Это был самый большой в мире истребитель-перехватчик. На смену ему пришёл МиГ-25.

1962 — Франция и Алжир подписывают договор об окончании алжирской войны, тем самым Алжир обретает независимость.

1963 — В США при рассмотрении дела «Гидеон против Уэйерайта» Верховный суд выносит постановление о том, что если обвиняемый не имеет средств для оплаты услуг частного адвоката, он имеет право на адвоката, назначенного судом.

1964 — Запуск спутника «Космос-26» для изучения магнитного поля Земли.

1965

Советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.

Состоялась премьера художественного фильма «Гранатовый браслет».

Каждый из музыкантов «Роллинг Стоунз» оштрафован на 5 фунтов за публичное справление малой нужды.

1966

Катастрофа Ан-24 под Каиром (Египет). Погибли 30 человек.

В высотном доме на Котельнической набережной в Москве показом фильма «Броненосец „Потёмкин“» открылся кинотеатр «Иллюзион».

Папа римский отменяет отлучение от церкви, наложенное на католиков, которые состоят в браке с некатоликами.

1967

Американский хит-парад возглавляют The Beatles с песней «Penny Lane».

Танкер Torrey Canyon, имевший в трюме 120 000 тонн нефти, наскочил на риф близ полуострова Корнуолл у юго-западных берегов Великобритании. Почти вся нефть вылилась в море, пятно расплылось почти на 1000 км².

1968

Сингл группы «Битлз» «Lady Madonna»/«The Inner Light» выпущен в США.

Журнал «Newsweek» объявил Джимми Хендрикса «самым эффектным и захватывающим гитаристом мира».

1969 — СССР и США призвали отказаться от ядерных испытаний в океане.

1970 — в Камбодже отстраняется от власти принц Нородом Сианук.

1974

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР на вооружение Советской армии были приняты автомат АК74 и ручной пулемёт РПК-74 конструкции М. Т. Калашникова.

Большинство членов ОПЕК прекращают эмбарго на поставки нефти в страны Европы, США и Японии, которое было причиной первого и самого тяжелого нефтяного кризиса.

1975

Катастрофа Ан-2 в Тернее (Приморский край). Погибли 10 человек.

Atari выпустила на рынок первый в мире гоночный аркадный автомат под названием Gran Trak 10.

1976 — В Ораньестаде на острове Аруба в южной части Карибского моря был впервые поднят национальный флаг этого голландского владения.

1977

Группа «Клэш» выпустила свой первый сингл «White Riot».

Убит президент Республики Конго Марьен Нгуаби. Этот день отмечается в стране как памятный день Величайшей жертвы.

1978

На восемь недель во главе американского хит-парада обосновывается группа «Bee Gees» с песней «Night Fever».

Бывший премьер-министр Пакистана Зульфикар Али Бхутто приговорён к смертной казни.

1980

Взрыв ракеты на космодроме «Плесецк». При подготовке к пуску на стартовой позиции взорвалась ракета «Восток-2М», в результате чего погибли 48 человек, множество пострадавших.

В США вводится запрет на продажу СССР современных технологий.

1984 — Официальный день рождения группы «Браво». В этот день в ДК «Мосэнерготехпром» состоялся печально известный концерт группы, главными действующими лицами которого стали сотрудники правоохранительных органов, а финальная кода прозвучала в местном отделении милиции.

1987 — Пожар и выброс радиоактивности в Австралийском ядерном центре.

1988 — В ЮАР изготовлена самая большая буханка хлеба в мире (вес 1,43 тонны).

1989 — Начался очередной грузино-абхазский конфликт. В селе Лыхны Гудаутского района состоялся многотысячный митинг-сход, участники которого приняли Обращение к руководящим органам СССР с требованием вернуть Абхазии статус Республики. Это обращение стало поводом для апрельского митинга в Тбилиси в том же году, приведшего к драматичным последствиям.

1990

От первой, запущенной для исследования Луны, японской АМС «Muses A»/«Hiten», был отделён малый аппарат «Hagoromo», оставшийся на окололунной орбите.

На первых после 1933 года свободных парламентских выборах в Восточной Германии 48 процентов избирателей поддерживают организацию «Союз за Германию».

ограбление музея Изабеллы Гарден в Бостоне, в результате которого музей лишился лучших экспонатов.

1991

В России принимается закон «О милиции».

В Вене открылся Центр по предотвращению конфликтов — один из постоянно действующих институтов ОБСЕ.

Освободительное движение УНИТА (UNITA) объявляет об окончании гражданской войны в Анголе.

1992

Создаётся Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации. (упразднена 1 июля 2003 года).

Парламент Финляндии соглашается на вступление страны в ЕС.

Компания Майкрософт представляет операционную систему Windows 3.1.

1994 — Босния и Герцеговина, с одной стороны, и Хорватия, с другой стороны, подписывают Договор о создании федеративного государства боснийских мусульман и хорватов.

1996 — 162 человека, из них не менее 150 подростков, погибают во время пожара в клубе «Озон Диско» в городе Кесон-Сити. В помещение дискотеки, рассчитанное лишь на 35 человек, набилось около 390 человек. Когда вспыхнул пожар, оказалось, что аварийный выход блокирован строящимся рядом зданием.

1997 — катастрофа Ан-24 в Черкесске, когда во время полёта у самолёта отвалился хвост. Погибли 50 человек.

1999 — Югославия отказалась принять план мирного урегулирования косовского конфликта на переговорах в Рамбуйе (Франция).

XXI век

2001 — С плавающей платформы «Одиссей» в Тихом океане успешно запущена российско-украинская РН «Зенит-3SL», доставившая на орбиту американский спутник ХМ-2 Rock

2003

Председателем КНР был избран Ху Цзиньтао, по образованию инженер-гидротехник, крупный партийный работник, с 1999-го — один из высших руководителей КПК, стал преемником 77-летнего Цзян Цзэминя, с 1989 года генсека КПК и с 1993 года председателя КНР.

Спутником SOHO впервые были засняты два одновременных протуберанца с противоположных сторон диска Солнца.

2004 — Рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.

2007 — Запуск системы оплаты общественного транспорта PASMO в Токио, Япония.

2014 — Президент России В. В. Путин обратился к обеим палатам Федерального Собрания в связи с присоединением Крыма и подписал с властями самопровозглашённой Республики Крым договор, объявивший полуостров частью России.