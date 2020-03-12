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Общество / Жизнь Сегодня, 08:5169
Какие сегодня праздники, события - 20 Марта

Международные
ООН — День французского языка в ООН
ООН — Международный День счастья

 

Национальные
Тунис — День независимости

 

Религиозные
Католицизм
память Кутберта Линдисфарнского;
память Вольфрама Санского (Фонтенельского)

 

Православие
память священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора (IV);
память преподобного Павла Препростого (IV);
память святителя Павла исповедника, епископа Прусиадского (IX);
память преподобного Емилиана Италийского;
память священномученика Николая Розова, пресвитера (1930);
память преподобномученика Нила (Тютюкина), иеромонаха, преподобномучениц Марии Грошевой, Матроны Грошевой, Евдокии Синицыной, Екатерины Константиновой, Антонины Новиковой, Надежды Кругловой, Ксении Петрухиной и Анны Гороховой, послушниц (1938);
празднование иконы Божией Матери «Споручница грешных» (1843).

 

Православие (старообрядцы)
память священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора (IV);
память преподобного Павла Препростого (IV);
память святителя Павла исповедника, епископа Прусиадского (IX);
память преподобного Емилиана Италийского;
память Нестора, епископа Тримифийского.

 

Именины
Католические: Вольфрам, Кутберт, Уна, Бенедикт.
Православные РПЦ МП: Агафодор, Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Елпидий, Емилиан, Еферий, Ефрем, Капитон, Ксения, Мария, Матрона, Надежда, Николай, Нил, Павел
Православные (старообрядцы): Агафодор, Василий, Евгений, Елпидий, Емилиан, Еферий, Ефрем, Капитон, Нестор, Павел

 

До XIX века
44 год до н. э. — во время торжественного погребения Гая Юлия Цезаря римский консул Марк Антоний объявил римскому народу завещание Цезаря. В завещании Цезарь объявил внучатого племянника Гая Октавия своим наследником и усыновил его.
321 — римский император Константин I Великий повелевает праздновать воскресный день (по древнеславянски «неделя»).
1535 — денежная реформа Елены Глинской в России.
1669 — Рада старшин запорожских казаков признала протекторат Турции над частью Правобережной Украины.
1792 — Национальная ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины.

 

XIX век
1806 — в Англии, в графство Девон, заложен первый камень в основание Дартмурской тюрьмы.
1815 — Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после заточения на острове Эльба. Начало правления «ста дней».
1833 — вышло в свет первое полное издание романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
1854 — в США основана республиканская партия.
1888
В Москве состоялась премьера первой в мире оперетты на цыганском языке, поставленной первой в мире цыганской профессиональной театральной труппой под руководством Н. И. Шишкина.
В Петербурге — первое публичное выступление «Кружка любителей игры на балалайках» (Ныне — Академический русский народный оркестр имени Андреева).

 

XX век
1912 — дано разрешение на установку первой в Санкт-Петербурге световой рекламы.
1917
Согласно приказу Временного правительства императорские театры стали именоваться «государственными». Все портреты отрёкшегося государя были убраны. Все геральдические знаки империи — орлы и короны — были сбиты[источник не указан 1827 дней].
Украинский историк Михаил Грушевский избран председателем Центральной Рады.
Восстановление действия Конституции Финляндии.
1919 — в Москве между представителями Центральной Советской власти и правительства Малой Башкирии заключено «Соглашение центральной Советской власти с Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии».
1921
В Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.
Плебисцит в Верхней Силезии, входившей в состав предвоенной Германии. 63 процента жителей высказались за включение этой территории в Германию.
1930 — На базе аэромеханического факультета МВТУ создано Высшее аэромеханическое училище, позднее преобразованное в Московский авиационный институт.
1933
Принято решение ЦК ВКП(б) «О строительстве Московского метрополитена».
Введена в строй радиовещательная станция им. Коминтерна, в то время крупнейшая в мире.
1936 — в Вербное воскресенье в немецких католических приходах распространялась антинацистская энциклика папы римского Пия XI «Со жгучей обеспокоенностью».
1937 — в Москве введён в строй Смоленский метромост через Москву-реку и открыта станция метро «Киевская».
1948 — ЦК КПСС публично осудил руководителей Югославии за отклонение от марксистской линии.
1956 — провозглашение независимости Туниса от Франции.
1969 — в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирована женитьба Джона Леннона и Йоко Оно.
1988 — Обком партии Нагорного Карабаха принял постановление о присоединении области к Армении.
1991 — 4-летний сын Эрика Клэптона Конор погиб в Нью-Йорке, выпав из окна квартиры матери, расположенной на 53-м этаже. Памяти сына музыкант посвятил песню Tears in Heaven.
1992
Учреждено звание Героя Российской Федерации.
20-21 марта в Киеве прошла первая встреча лидеров СНГ.
1995 — синкретическая экстремистская секта «Аум Синрикё» организовала зариновую атаку в токийском метро. В результате пяти скоординированных атак погибло 13 человек и пострадало около 6 тысяч.

 

XXI век
2003 — начало вторжения коалиционных сил в Ирак.
2015 — солнечное затмение в Северном полушарии.
2019 — Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

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Теги: news, новости, Украина, Весна, События, Праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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