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Общество / Жизнь Сегодня, 08:5518
Гороскоп на сегодня (20.03.20)

Овен
В этот день нужно проявлять активность. Перспективными будут переговоры. Не пренебрегайте полученной информацией. Возможны неожиданные встречи, возобновление прерванных отношений. Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами и брать деньги в долг. Следует позаботиться о здоровье.

 

Телец
Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой чересчур сложных задач. Только постарайтесь не вступать в серьезные споры и конфликты с руководством. Для новых романтических увлечений время подходящее. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

 

Близнец
Внимательно относитесь ко всем идеям и предложениям. От вас могут потребоваться быстрые и оригинальные решения. Не зацикливайтесь на второстепенных делах. В отношении близких людей нужно проявить тактичность и терпимость.

 

Рак
День пролетит, и вы даже не успеете этого заметить. Дела, не приносящие удовлетворения, лучше на некоторое время отложить. Поступающую информацию проверяйте самостоятельно и не верьте на слово. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

 

Лев
В свою профессиональную деятельность попробуйте внести элементы творчества. Однако знайте меру и не давайте воображению разыгрываться. Проявите осторожность в отношении новых деловых предложений. Сейчас нельзя принимать участие в авантюрных мероприятиях. Проявляйте заботу о своих родных.

 

Дева
Профессиональные вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

 

Весы
В данный период вы наделены достаточной силой. Важно решить, в какое русло ее направить. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от вашей. Доставляйте себе и своим близким больше приятных эмоций, и они ответят вам тем же.

 

Скорпион
Стоит заняться наведением порядка в своих бумагах. При правильном распределении времени вы справитесь с большим количеством дел в короткие сроки. Могут возникнуть острые ситуации, обиды, но нужно держать себя в руках. Старайтесь больше времени проводить на природе.

 

Стрелец
В этот день любую работу нужно выполнять не спеша и качественно. Если у вас возникнут претензии к сотрудникам или руководству, не торопитесь «бросать перчатку в лицо». Общение с новыми знакомыми окажется приятным и продуктивным.

 

Козерог
Все вопросы старайтесь решать мирным путем. Вы сможете убедить в своей правоте нужных людей, если подготовитесь к предстоящему разговору. Занимайтесь оформлением документов и приводите дела в порядок. Если захотите изменить свою личную жизнь в лучшую сторону, сможете в этом преуспеть.

 

Водолей
Идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы будете ставить перед собой конкретные задачи и постепенно их решать. Если накопились дела, до которых долгое время не доходили руки, то настал подходящий момент с ними разделаться.

 

Рыбы
Особых перемен ждать не стоит. Сейчас лучше заняться составлением планов на будущее. Возможно, стоит попробовать себя в новом деле. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Новых романтических знакомств не предвидится.

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