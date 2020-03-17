Главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток поручил Зеленский

Общество 30 0 0 0

Президент призывает увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах. Президент Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток. Об этом он заявил в видеообращении.

"Главам ОГА и мэрам поставлена задача максимально увеличить количество автобусов, троллейбусов, маршруток", - заявил он. Напомним, городской совет Ужгорода принял решение об остановке работы общественного транспорта на время карантина из-за коронавируса в Украине.

0 0 0

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!