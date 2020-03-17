Главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток поручил Зеленский

Президент призывает увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах.
Президент Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток. Об этом он заявил в видеообращении.
"Главам ОГА и мэрам поставлена задача максимально увеличить количество автобусов, троллейбусов, маршруток", - заявил он.
Напомним, городской совет Ужгорода принял решение об остановке работы общественного транспорта на время карантина из-за коронавируса в Украине.