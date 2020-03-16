Какие сегодня праздники, события - 21 Марта

Международные

ЮНЕСКО — Всемирный день поэзии.

ООН — Международный день лесов.

ООН — Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

ООН — Международный день Навруз

ООН — Всемирный день людей с синдромом Дауна.

Международный день театра кукол.

Национальные

Бельгия, Италия, Лесото, Португалия — День посадки деревьев.

Грузия — День пограничника.

Ирак — День весны.

Малайзия — День султана Теренггану.

Намибия — День независимости (1990).

Польша — День прогульщика.

США — День сельского хозяйства.

Тунис — День молодёжи.

ЮАР — День прав человека.

Япония — День весеннего равноденствия.

Религиозные

Католицизм

память Серапиона Тмуитского;

память Николая Флюэского.

Православие

память преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского (842—845);

память преподобных Лазаря (1391) и Афанасия (XV) Мурманских (Муромских), Олонецких;

память апостола Ерма (Ермы), епископа Филиппопольского (I);

память священномученика Феодорита, пресвитера Антиохийского (361—363);

память преподобномученика Дометия Персиянина (363);

память священномученика Иоанна Знаменского пресвитера (1923);

память мученика Владимира Ушкова (1942);

празднование иконы Божией Матери «Зна́мение» (Курская Коренная) (1898).

Именины

Католические: Николай, Серапион

Православные: Афанасий, Владимир, Дометий, Ерм(а), Иван, Лазарь, Феодорит, Феофилакт.

До XIX века

630 — Византийский император Ираклий I отбивает у персов крест Иисуса Христа и возвращает его в Иерусалим.

1098 — Роберт Молемский основал в Сито орден Цистерцианцев.

1556 — В Оксфорде сжигается епископ Томас Кранмер, переведший Библию на английский язык.

1666 — В первой переписи населения Канады фиксируется, что число жителей составляет 3000 человек.

XIX век

1804 — во Франции принят кодекс Наполеона. В тот же день по приказу Наполеона I был убит герцог Энгиенский, что ускорило создание Третьей антифранцузской коалиции (1805).

1843 — адвентистами Седьмого дня на этот день было обещано явление Иисуса Христа.

1846 — бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон.

1880 — Дебют Чехова в печати («Письмо к учёному соседу» было опубликовано в журнале Стрекоза).

XX век

1908 — Анри Фарман совершает полёт и становится первым в Европе пассажиром аэроплана, управлявшимся Леоном Делагранжем.

1910 — В Одессе проходят первые в России публичные полёты русского лётчика М. Н. Ефимова на «Фармане-IV».

1917 — Арестована императорская семья Романовых. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года все арестованные будут расстреляны.

1919 — Провозглашена Венгерская Советская Республика.

1922

— В Лондоне открыт вокзал Ватерлоо.

— В Новониколаевске (ныне Новосибирск) вышел первый номер литературного журнала «Сибирские огни».

1923 — В Париже некий доктор Роже выступил с заявлением, что курение полезно для здоровья, так как никотин обладает антибактериальными свойствами.

1924 — 24-летний физик Вольфганг Паули в опубликованной статье сформулировал один из важнейших принципов современной теоретической физики, за который в 1945 году получил Нобелевскую премию.

1925 — В американском штате Теннесси принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.

1927 — В Киеве выходит первый номер украинской «Литературной газеты».

1933 — «день Потсдама»

1937 — Постановление СНК СССР «Об учёных степенях и званиях».

1940 — немецкие учёные Отто Фриш и Рудольф Пайерлс доложили нацистскому правительству о возможности создания атомной бомбы.

1943 — В Париже был эксгумирован труп Катарины Лабур, умершей за 67 лет до этого. Труп не подвергся разложению.

1946 — В Нью-Йорке обосновалась временная штаб-квартира ООН.

1948 — Лётчик В. А. Диденко на самолёте Ан-6 установил рекорд высоты для данного класса самолётов — 11 248 метров.

1961 — На сцене ливерпульского The Cavern Club прошло первое выступление «The Beatles» (по другим данным произошло это ровно месяцем раньше). Главным действующим лицом была давно забытая группа The Bluegenes, а «Битлз» (тогда ещё квинтет) выступали как поддерживающая группа. В последующие два года группа дала почти 300 концертов на этой сцене.

1961 — Дала нефть первая скважина в Западной Сибири.

1962 — Как утверждают американцы, первым живым существом, совершившим катапультирование на сверхзвуковой скорости, стал бурый медведь. Мишку выкинули на высоте более 10 км и скорости почти 1400 км/ч, а спустя 7 минут и 49 секунд он благополучно приземлился.

1963 — Закрывается Алькатрас, тюрьма максимальной безопасности в бухте Сан-Франциско, США.

1968 — сражение при Караме между Армией обороны Израиля и объединёнными силами Организации освобождения Палестины.

1981 — в США зарегистрирован последний случай линчевания, жертвой которого стал афроамериканец Майкл Дональд.

1984 — в Японском море столкнулись советская атомная подводная лодка «К-314» и американский авианосец «Китти Хок».

1986

Началась двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычёвой по США с «миссией мира».

Первый (неудачный) испытательный пуск советской межконтинентальной баллистической ракеты 15А18М (Р-36М2).

1990 — провозглашена независимость Намибии, 75 лет находившейся под господством ЮАР.

1992 — в Татарстане состоялся референдум, на котором почти две трети населения проголосовали за статус суверенного государства, субъекта международного права.

1999 — после 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

XXI век

2005 — Расстрел в учебном центре в Ред Лэйке (Миннесота, США). Организатор — Джеффри Уэйз. 10 человек погибло (включая нападавшего), 5 ранено. Нападавший застрелился. Трагедия стала второй по числу жертв школьной трагедией в США после массового убийства в школе «Колумбайн».

2006 — Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети «Твиттер».

2014

Совет Федерации ратифицировал договор о принятии Крыма в состав России. Президент России Владимир Путин подписал законы о присоединении Крыма к России.

Украина подписала соглашение о ассоциации с ЕС.