Какие сегодня праздники, события - 22 Марта

Международные

ООН, Всемирный день водных ресурсов

Международный день таксиста.

Международный день Балтийского моря.

Национальные

Лаос — День Народной партии.

Ливан, Иордания — День Арабской лиги.

Пуэрто-Рико — День эмансипации (День отмены рабства).

Религиозные

Католицизм

память Василия, епископа Анкары (362);

память Дарерки Ирландской;

память мученика Николаса Оуэна;

память апостола от 70-ти Епафродита;

память Павла Нарбоннского;

память святой Лейя

Православие

Сорок Севастийских мучеников, икона.

память 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона, Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента (Валента), Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия, Лисимаха, Александра, Илия, Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, Николая, Уалерия (Валерия), Филоктимона, Севериана, Худиона, Мелитона и Аглаия (ок. 320);

память мученика Урпасиана Никомидийского (ок. 295);

память святого Кесария Назианзина, брата святителя Григория Богослова (ок. 369);

память праведного Тарасия Ликаонийского;

память священномучеников Михаила Маслова, Алексия Смирнова, Димитрия Гливенко, Сергия Лебедева, Сергия Цветкова, пресвитеров, и Николая Горюнова, диакона, преподобномученика Иоасафа (Шахова), иеромонаха, и преподобномучениц Наталии Ульяновой, послушницы, и Александры (Самойловой), инокини (1938);

празднование Албазинской иконы Божией Матери, именуемой «Слово плоть бысть» (1666).

Именины

Католические: Василий, Дарерка, Епафродит, Леа, Николай, Павел.

Православные: Аглаий, Аетий, Акакий, Александр, Александра, Алексей, Ангий, Афанасий, Вивиан, Гаий, Горгоний, Дмитрий, Дометиан, Домн, Евноик, Евтихий, Екдикий, Иван, Илиан, Илий, Иоасаф, Ираклий, Исихий, Кандид, Кесарий, Кирилл, Кирион, Клавдий, Ксанфий, Леонтий, Лисимах, Мелитон, Михаил, Наталия, Николай, Пётр, Приск, Сакердон, Севериан, Сергей, Сисиний, Смарагд, Тарасий, Уалент (Валент), Уалерий (Валерий), Урпасиан, Феодул, Флавий, Феофил, Филоктимон, Худион[4][5].

До XIX века

816 — римский папа Стефан IV (V) выбирается преемником Льва III.

1312 — по настоянию короля Франции Филиппа IV Красивого папа римский Климент V распустил католический духовно-рыцарский орден тамплиеров (храмовников). Собственность ордена во всей Европе перешла к другим церковным орденам или была конфискована государством.

1613 — группа пуритан отправляется из Англии в Америку, где они начнут строить Бостон.

1633 — Галилей коленопреклонённо отрекается от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. На следующий день папа в порядке помилования заменит Галилею заключение в тюрьме инквизиции изгнанием, и тот сможет вернуться на виллу Медичи. Там он должен будет жить в строжайшем уединении.

1634 — Рембрандт женится на Саскии, воспетой им на многих полотнах.

1654 — в Москву прибывает посольство Богдана Хмельницкого для определения статуса запорожских казаков в составе России.

1675 — король Англии Карл II основывает Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходивший через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчёта. До этого времени и ещё много лет после в качестве нулевого меридиана выбиралась долгота порта отбытия или столицы соответствующего государства. Лишь в конце XIX века международное сообщество пришло к согласию считать нулевым Гринвичский меридиан.

1772 — рабство объявляется в Англии вне закона.

XIX век

1841 — в США патентуется производство крахмала.

1848 — Венеция объявляет о своей независимости.

1859 — в Мельбурне создаётся первая в мире партия рабочего класса — Политическая трудовая лига Виктории.

1868 — Арканзас повторно входит в состав США.

1870 — Конгресс США создаёт Министерство юстиции.

1870 — образована русская секция I Интернационала. Карл Маркс принял предложение быть её представителем в Генеральном совете.

1873 — в Пуэрто-Рико запрещается рабство.

1874 — в США впервые в мире проведена игра в большой теннис.

1876 — принятие конституции Испании.

1882 — Конгресс США запретил многожёнство.

1888 — собравшиеся в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали Английскую футбольную лигу.

1894 — проводится первая хоккейная игра за Кубок Стэнли («Монреаль» выигрывает у «Оттавы» 3:1).

1894 — Дагомея объявляется французской колонией.

1895 — в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер «Выход рабочих с фабрики». На белом экране специально приглашённые зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев.

1897 — в отдельном кабинете ресторана «Славянский базар» происходит встреча В. И. Немировича-Данченко с К. С. Станиславским. День этой встречи считается днём рождения Московского Художественного театра. Инициатором встречи был Немирович-Данченко.

XX век

1902 — Британия и Персия заключают договор о соединении телеграфной линией Европы и Индии.

1904 — в лондонской газете «Иллюстрейтед Миррор» впервые в мире публикуется цветная фотография.

1907 — в Лондоне на улицах появились первые такси со счётчиками. Собственно, тогда и родилось само название этого вида городского транспорта по данному счётчикам названия таксиметров (от французского слова «taxe» и греческого «metron», означающих соответственно «плата» и «измерение»). Показывавшие пройденное расстояние счётчики избавили водителей и пассажиров от споров, сколько следует платить за поездку.

1915 — падение австрийской крепости Перемышль — одна из крупнейших побед Русской императорской армии в Первой мировой войне, одержанная в ходе зимней операции в Карпатах. После четырёхмесячной осады русской Осадной армией под командованием генерала Селиванова комендант Кусманек решил капитулировать. В Российской империи эту победу встретили колокольным звоном и торжествами.

1917 — Святейший Синод Русской Православной Церкви выпустил послание «Всем верным чадам Русской Православной Церкви» о повиновении Временному правительству. Из богослужебной практики исчезло поминание царя и царствующего дома.

1917 — США первыми в мире признают Временное правительство в России.

1919 — полёт цельнометаллического пассажирского самолёта «Юнкерс F-13».

1919 — массовое убийство в селе Ивановка Амурской области, совершённое японскими интервентами и белогвардейцами

1920 — началась резня армянского населения города Шуша (Нагорный Карабах)

1935 — Персия стала официально называться Ираном.

1943 — Уничтожение фашистами и их пособниками белорусской деревни Хатынь.

1945 — в Каире основана Лига арабских государств. В состав Лиги первоначально вошли Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Трансиордания (ныне Иордания), Саудовская Аравия и Йемен.

1945 — совершён налёт Англо-американской стратегической авиации на немецкий город Хильдесхайм, в результате которого погибло более тысячи человек гражданского населения.

1951 — на базе Московского телецентра на Шаболовке создана первая в СССР Центральная студия телевидения.

1957 — для гражданских и общественных целей в Индии введён Единый национальный календарь, в основу которого положена эра Сака. В високосном году в месяце чайтра 31 день и начало года совпадает с 21 марта, в простом году этот месяц имеет 30 дней и его начало приходится на 22 марта.

1963 — The Beatles выпускает альбом Please Please Me, свой первый долгоиграющий альбом в Великобритании, который сразу же занимает лидирующие позиции в британских хит-парадах.

1989 — в испытательном полёте самолёта Ан-225 «Мрия» установлено 109 мировых рекордов.

1990 — в Ленинграде по инициативе академика Н. П. Бехтеревой создан центр «Мозг» АН СССР. Ныне это Институт мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН.

1995 — космонавт Валерий Поляков возвращается на Землю, установив мировой рекорд пребывания в космосе (437 суток и 18 часов).

XXI век

2016 — серия терактов в Брюсселе (в аэропорту и метрополитене).