Какие сегодня праздники, события - 26 Марта

Национальные
Бангладеш — День независимости.
Вьетнам — День молодёжи.
США, Гавайские острова — День Кухио.
Украина — День Национальной гвардии Украины .
Религиозные
Католицизм
память мученика Эммануэля (304);
память Фелиситы Падуйской;
память святой Лариссы (375);
память святого Браулио Сарагосского;
память святого Людгера (809);
память мученицы Маргарет Клитроу (1586).
Православие
перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846 год);
память мученика Савина Ермопольского (Египетского) (287 год);
память мучеников Африкана, Публия и Терентия (III век);
память мученика Александра Пиднского (305—311);
память мученицы Христины Персидской (IV век);
память преподобного Анина Халкидонского, пресвитера;
память священномученика Николая Попова, пресвитера (1919 год);
память священномученика Григория Поспелова, пресвитера (1921 год);
память священномученика Михаила Околовича, пресвитера (1938 год);
Молдавской иконы Божией Матери.
Именины
Католические: Лариса, Людгер, Маргарита, Фелисита/Фелицита, Эммануэль.
Православные: Александр, Анин, Африкан, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Публий, Савин, Терентий.
До XIX века
1351 — В Бретани состоялась «Битва тридцати».
1668 — Англия получила контроль над Бомбеем.
1713 — Испания наделила Англию исключительным правом на работорговлю в американских владениях Испании.
1787 — Екатерина II, находясь в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь её визита на юг России.
XIX век
1807 — Сформирован Дворянский волонтёрный корпус, образованный для краткого военного обучения дворян, достигших 16-летнего возраста. В 1859 году корпус был переименован в училище, с 1894 года именовался Константиновским артиллерийским училищем.
1812 — в Великий четверг землетрясением на 90 % разрушен Каракас, около 20 тыс. погибших
1828 — Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.
1830 — издана Книга Мормона
1837 — В Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.
1839 — В Хенли-на-Темзе была учреждена ежегодная гребная регата.
1845 — В США запатентован медицинский пластырь.
1848 — Николай I издал «Манифест» в связи с февральской революцией в Париже и революционном мятежом в Вене: «Россия, бастион Европы, не поддаётся революционным влияниям».
1851 — В Костроме открыт памятник Ивану Сусанину.
1857 — В Москве основан завод братьев Бромлей (ныне завод «Красный пролетарий»).
1871 — Избран совет Парижской коммуны.
1872 — В России выпущена первая почтовая карточка.
1881
Румыния провозглашена королевством.
В связи с убийством Александра II преподобный Амвросий Оптинский написал послание «Нигилисты и цареубийцы суть предтечи антихриста».
XX век
1903 — «Златоустовская бойня» — расстрел царскими войсками бастующих рабочих в Златоусте.
1906 — Начались выборы в I Государственную думу.
1908 — На Острове Принца Эдуарда (Канада) запрещены все автомобили.
1912 — создан первый в русской мультипликации кукольный фильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» (автор В. А. Старевич).
1917 — Из ссылки на Украину вернулся историк и политик Михаил Грушевский.
1921 — Спущена на воду канадская шхуна «Блюноус», которая ныне изображена на канадских десяти центах.
1928 — Совнарком СССР постановил увеличить число исправительно-трудовых колоний.
1934 — В Британии введены экзамены на вождение автомобиля.
1941 — Учреждение Сталинских премий (позже переименованных в Государственные).
1944 — Вторая мировая война: Выход советских войск к границе СССР в районе реки Прут
1945 — Вторая мировая война: взятие американской армией японского острова Иводзима.
1948 — Введение США эмбарго на торговлю так называемыми стратегическими товарами с социалистическими странами.
1953
Американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.
Л. П. Берия представил в Президиум ЦК проект амнистии, согласно которому подлежало немедленному освобождению около половины людей, находящихся в заключении. На следующий день проект был утверждён Президиумом ЦК.
1954 — Опубликование заявления правительства Советского Союза о признании полного суверенитета ГДР.
1956
Подписано соглашение о создании в Дубне Объединённого института ядерных исследований.
В СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней.
1958 — Осуществлён запуск американского искусственного спутника Земли «Эксплорер-3» с целью изучения излучения Земли и микрометеоритов.
1960 — Учреждён новый футбольный турнир — Кубок обладателей Кубков европейских стран. Советские клубы добились наибольших успехов именно в этом турнире, трижды победив в нём.
1966 — Пират Исабело Майор и ещё 7 человек из его банды предстали перед судом, и все были приговорены к пожизненному заключению.
1971
Провозглашена Республика Бангладеш.
Группа «Emerson, Lake and Palmer» во время выступления в Ньюкасле (Великобритания) записала свою интерпретацию «Картинок с выставки» Мусоргского. Выпущенный альбом потом достиг третьего места в английском хит-параде.
1973 — Первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи.
1975 — В Лондоне прошла премьера фильма Кена Рассела «Томми», поставленного по рок-опере группы «The Who».
1976 — Президент Анвар Садат запретил заход советских военных кораблей в египетские порты.
1979 — Израильский премьер-министр Менахем Бегин и президент Египта Анвар Садат подписали Египетско-израильский мирный договор после двух лет переговоров.
1982 — В Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.
1989 — Впервые на альтернативной основе в СССР прошли выборы народных депутатов.
1995 — В семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения об отмене паспортного контроля на границах.
1996 — Международный валютный фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов — самый большой кредит в истории МВФ.
1999 — Зафиксировано появление червя «Мелисса», поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всём мире.
2000 — Владимир Путин избран президентом России.
XXI век
2001 — Представители правящего в Афганистане движения Талибан показали журналистам две разрушенные гигантские статуи Будды, высеченные в скалах в провинции Бамиан.
2017 — Массовые акции против коррупции в России, инициированные Алексеем Навальным и прошедшие более чем в 80 городах России.