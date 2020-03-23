Какие сегодня праздники, события - 26 Марта

Национальные

Бангладеш — День независимости.

Вьетнам — День молодёжи.

США, Гавайские острова — День Кухио.

Украина — День Национальной гвардии Украины .

Религиозные

Католицизм

память мученика Эммануэля (304);

память Фелиситы Падуйской;

память святой Лариссы (375);

память святого Браулио Сарагосского;

память святого Людгера (809);

память мученицы Маргарет Клитроу (1586).

Православие

перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846 год);

память мученика Савина Ермопольского (Египетского) (287 год);

память мучеников Африкана, Публия и Терентия (III век);

память мученика Александра Пиднского (305—311);

память мученицы Христины Персидской (IV век);

память преподобного Анина Халкидонского, пресвитера;

память священномученика Николая Попова, пресвитера (1919 год);

память священномученика Григория Поспелова, пресвитера (1921 год);

память священномученика Михаила Околовича, пресвитера (1938 год);

Молдавской иконы Божией Матери.

Именины

Католические: Лариса, Людгер, Маргарита, Фелисита/Фелицита, Эммануэль.

Православные: Александр, Анин, Африкан, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Публий, Савин, Терентий.

До XIX века

1351 — В Бретани состоялась «Битва тридцати».

1668 — Англия получила контроль над Бомбеем.

1713 — Испания наделила Англию исключительным правом на работорговлю в американских владениях Испании.

1787 — Екатерина II, находясь в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь её визита на юг России.

XIX век

1807 — Сформирован Дворянский волонтёрный корпус, образованный для краткого военного обучения дворян, достигших 16-летнего возраста. В 1859 году корпус был переименован в училище, с 1894 года именовался Константиновским артиллерийским училищем.

1812 — в Великий четверг землетрясением на 90 % разрушен Каракас, около 20 тыс. погибших

1828 — Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1830 — издана Книга Мормона

1837 — В Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.

1839 — В Хенли-на-Темзе была учреждена ежегодная гребная регата.

1845 — В США запатентован медицинский пластырь.

1848 — Николай I издал «Манифест» в связи с февральской революцией в Париже и революционном мятежом в Вене: «Россия, бастион Европы, не поддаётся революционным влияниям».

1851 — В Костроме открыт памятник Ивану Сусанину.

1857 — В Москве основан завод братьев Бромлей (ныне завод «Красный пролетарий»).

1871 — Избран совет Парижской коммуны.

1872 — В России выпущена первая почтовая карточка.

1881

Румыния провозглашена королевством.

В связи с убийством Александра II преподобный Амвросий Оптинский написал послание «Нигилисты и цареубийцы суть предтечи антихриста».

XX век

1903 — «Златоустовская бойня» — расстрел царскими войсками бастующих рабочих в Златоусте.

1906 — Начались выборы в I Государственную думу.

1908 — На Острове Принца Эдуарда (Канада) запрещены все автомобили.

1912 — создан первый в русской мультипликации кукольный фильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» (автор В. А. Старевич).

1917 — Из ссылки на Украину вернулся историк и политик Михаил Грушевский.

1921 — Спущена на воду канадская шхуна «Блюноус», которая ныне изображена на канадских десяти центах.

1928 — Совнарком СССР постановил увеличить число исправительно-трудовых колоний.

1934 — В Британии введены экзамены на вождение автомобиля.

1941 — Учреждение Сталинских премий (позже переименованных в Государственные).

1944 — Вторая мировая война: Выход советских войск к границе СССР в районе реки Прут

1945 — Вторая мировая война: взятие американской армией японского острова Иводзима.

1948 — Введение США эмбарго на торговлю так называемыми стратегическими товарами с социалистическими странами.

1953

Американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

Л. П. Берия представил в Президиум ЦК проект амнистии, согласно которому подлежало немедленному освобождению около половины людей, находящихся в заключении. На следующий день проект был утверждён Президиумом ЦК.

1954 — Опубликование заявления правительства Советского Союза о признании полного суверенитета ГДР.

1956

Подписано соглашение о создании в Дубне Объединённого института ядерных исследований.

В СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней.

1958 — Осуществлён запуск американского искусственного спутника Земли «Эксплорер-3» с целью изучения излучения Земли и микрометеоритов.

1960 — Учреждён новый футбольный турнир — Кубок обладателей Кубков европейских стран. Советские клубы добились наибольших успехов именно в этом турнире, трижды победив в нём.

1966 — Пират Исабело Майор и ещё 7 человек из его банды предстали перед судом, и все были приговорены к пожизненному заключению.

1971

Провозглашена Республика Бангладеш.

Группа «Emerson, Lake and Palmer» во время выступления в Ньюкасле (Великобритания) записала свою интерпретацию «Картинок с выставки» Мусоргского. Выпущенный альбом потом достиг третьего места в английском хит-параде.

1973 — Первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи.

1975 — В Лондоне прошла премьера фильма Кена Рассела «Томми», поставленного по рок-опере группы «The Who».

1976 — Президент Анвар Садат запретил заход советских военных кораблей в египетские порты.

1979 — Израильский премьер-министр Менахем Бегин и президент Египта Анвар Садат подписали Египетско-израильский мирный договор после двух лет переговоров.

1982 — В Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.

1989 — Впервые на альтернативной основе в СССР прошли выборы народных депутатов.

1995 — В семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения об отмене паспортного контроля на границах.

1996 — Международный валютный фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов — самый большой кредит в истории МВФ.

1999 — Зафиксировано появление червя «Мелисса», поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всём мире.

2000 — Владимир Путин избран президентом России.

XXI век

2001 — Представители правящего в Афганистане движения Талибан показали журналистам две разрушенные гигантские статуи Будды, высеченные в скалах в провинции Бамиан.

2017 — Массовые акции против коррупции в России, инициированные Алексеем Навальным и прошедшие более чем в 80 городах России.