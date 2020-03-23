Гороскоп на сегодня (26.03.20)

Овен

У вас могут возникнуть интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто способен помочь. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как избежать потерь и сохранить стабильность. Это удачное время для встреч с людьми, к которым вы питаете теплые чувства.

Телец

Сейчас вы можете пребывать в мрачном настроении, потому что не будете чувствовать твердой почвы под ногами. Постарайтесь найти занятие, которое поможет отрешиться от негативных мыслей. Нежелательно планировать дела, связанные с серьезными физическими нагрузками.

Близнецы

Не позволяйте себе лениться. Многие «темные места», которые имели место в вашей жизни, начнут проясняться, и все встанет на свои места. Сейчас полагайтесь только на себя. Вам самим нужно быть в курсе всех дел и событий и не упускать из виду даже мелочи.

Рак

Нельзя поддаваться соблазнам. Вы сможете решить любые вопросы, но если начнете хитрить, наделаете ошибок. День располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать на него дела, которые были отложены до лучших времен.

Лев

Не пропускайте мероприятия, которые могут повлиять на ваше будущее. Даже если вас просто пригласят в гости, обязательно сходите. Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост. Скорее всего, вам поступят интересные предложения.

Дева

Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите устроить себе «веселую жизнь». А испортить настроение и себе, и любимому человеку вы сможете, если начнете цепляться к мелочам. Старайтесь больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Весы

Быстрый ритм жизни и многообразие событий не позволят стоять на месте. Не бойтесь перемен. Постарайтесь все распланировать и не поддаваться суете. Больше внимания уделяйте бытовым вопросам, наведите порядок в доме, выбросьте старые ненужные вещи. Приятные сюрпризы могут ожидать в любовных отношениях.

Скорпион

День подходит для деловых переговоров, построения и обсуждения долгосрочных планов. Серьезных проблем возникнуть не должно. Занимайтесь тем, что у вас хорошо получается. В любовных делах нужно быть более терпимыми и доброжелательными. Время благоприятно для того, чтобы начать курс оздоровительных мероприятий.

Стрелец

Успех будет сопутствовать практически во всех начинаниях. Но помните: не нужно срывать свой гнев на окружающих. Сейчас их реакция на вашу грубость может оказаться чрезмерной. Постарайтесь не хвататься за все сразу, а доводить начатое дело до конца.

Козерог

Вы почувствуете прилив сил и сможете свернуть любые горы. Но для того чтобы получить максимальный результат в делах, придется приложить немало ума и изворотливости. Если у вас появятся интересные идеи, не спешите ими делиться с окружающими - кто-то может их позаимствовать.

Водолей

День пройдет без особых переживаний, если вы не создадите проблемы своими руками. Постарайтесь не вступать в споры. В личном плане - никаких разочарований. Это хорошее время для небольших поездок, в том числе романтических.

Рыбы

Сейчас идет период, когда вы способны на необдуманные шаги. Постарайтесь не планировать серьезных мероприятий и не принимать ответственных решений, требующих спокойствия. Во взаимоотношениях с любимым человеком не стоит лезть на рожон.