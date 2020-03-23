Какие сегодня праздники, события - 27 Марта

Международные

Всемирный день театра.

Национальные

Ангола, День победы.

Бельгия, Праздник Франкоговорящего культурного сообщества.

Мьянма, День армии (День вооружённых сил).

Россия, — День войск национальной гвардии России. День внутренних войск МВД России (1996—2016).

Япония, Праздник цветения сакуры.

Религиозные

Католицизм

память Александра, паннонийского солдата;

память Амадора Португальского[en];

память святой девы Августы Тревизо;

память Геласия, епископа Арма (1174);

память Иоанна Прозорливого (934);

память святого Филета и иже с ним;

память Ромула Нимского;

память Мэттью, крестоносца из Бове;

память Руперта Зальцбургского (718);

память Занифана и Лазаря Персидских (326).

Православие

память преподобного Венедикта Нурсийского, игумена (543 год);

память святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси (1353 год);

память благоверного великого князя Ростислава Мстиславича Киевского, в крещении Михаила (1167 год);

память святителя Евсхимона исповедника, епископа Лампсакийского (IX век);

празднование икон Божией Матери: Фео́доровской (1613); «Умиление» Себежской (Опочецкой); «Вертоград заключенный».

Именины

Католические: Августа, Александр, Амадор/Аматор, Геласий, Джон, Занит, Иван, Лазарь, Мэттью, Ромул, Руперт, Филет.

Православные: Венедикт, Евсхимон, Ростислав, Феогност.

События

До XIX века

1111 — Объединённое русское войско во главе с Владимиром Мономахом наголову разбило половцев на реке Сольнице.

1513 — Испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду.

1793 — Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

XIX век

1836 — В штате Огайо открыт первый храм мормонов.

1841 — В Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.

1854 — Начало Крымской войны, Англия и Франция объявили войну России[6].

1854 — В США запатентован керосин Абрахамом Гесснером.

1860 — Житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор.

1878 — Русский крестьянин Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им «вагон с нескончаемыми рельсами» (первый в мире гусеничный трактор).

1893 — Начала работу первая в мире телефонная компания «Александр Белл».

1898 — Подписано соглашение, согласно которому Россия арендовала у Китая на 25 лет Порт-Артур и Дальний.

XX век

1918 — Молдавская Демократическая Республика вошла в состав королевства Румыния.

1920 — войска Деникина отступили в Крым.

1928 — в Голландии выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.

1943 — Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.

1944 — в рижском гетто гестаповцами расстреляны 40 евреев, а в Каунасе убито около 2 тысяч евреев.

1945 — Вторая мировая война:

На территории Великобритании, в графстве Кент, упала последняя немецкая баллистическая ракета Фау-2.

Аргентина объявила войну Германии и Японии, хотя реального участия в войне не принимала.

1953 — в СССР объявлена широкомасштабная амнистия, почти не коснувшаяся политзаключённых.

1964

Землетрясение на Аляске; погибли 118 человек.

Для предотвращения столкновений между греческой и турецкой общинами на Кипре размещён контингент миротворческих сил ООН.

1968 — во Владимирской области произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий Гагарин.

1972 — таран самолётом Ан-2 дома в Ворошиловграде.

1977 — на Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. Погибло 583 человека.

1978 — вслед за лишением советского гражданства Мстислав Ростропович исключён из Союза композиторов СССР.

1990 — в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

1994 — в Германии впервые поднялся в воздух создаваемый совместными усилиями Великобритании, Германии, Испании и Италии истребитель «Еврофайтер-2000».

1998 — НАТО объявила о начале тренировок албанских пограничников для охраны границы с Югославией.

1999 — операция НАТО против Югославии: югославские войска ПВО сбили американский штурмовик F-117 — первая в истории боевая потеря самолёта, построенного по технологии «стелс».

XXI век

2008 — запуск ракеты-носитель «Космос-3М» и четвёртого космического аппарата — немецкого спутника «SAR-Lupe».

2011 — Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее время отменён распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева.