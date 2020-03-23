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Общество / Жизнь Сегодня, 09:1617
Какие сегодня праздники, события - 27 Марта

Международные
Всемирный день театра.

 

Национальные
Ангола, День победы.
Бельгия, Праздник Франкоговорящего культурного сообщества.
Мьянма, День армии (День вооружённых сил).
Россия, — День войск национальной гвардии России. День внутренних войск МВД России (1996—2016).
Япония, Праздник цветения сакуры.

 

Религиозные
Католицизм
память Александра, паннонийского солдата;
память Амадора Португальского[en];
память святой девы Августы Тревизо;
память Геласия, епископа Арма (1174);
память Иоанна Прозорливого (934);
память святого Филета и иже с ним;
память Ромула Нимского;
память Мэттью, крестоносца из Бове;
память Руперта Зальцбургского (718);
память Занифана и Лазаря Персидских (326).

 

Православие
память преподобного Венедикта Нурсийского, игумена (543 год);
память святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси (1353 год);
память благоверного великого князя Ростислава Мстиславича Киевского, в крещении Михаила (1167 год);
память святителя Евсхимона исповедника, епископа Лампсакийского (IX век);
празднование икон Божией Матери: Фео́доровской (1613); «Умиление» Себежской (Опочецкой); «Вертоград заключенный».

 

Именины
Католические: Августа, Александр, Амадор/Аматор, Геласий, Джон, Занит, Иван, Лазарь, Мэттью, Ромул, Руперт, Филет.
Православные: Венедикт, Евсхимон, Ростислав, Феогност.

 

События
До XIX века
1111 — Объединённое русское войско во главе с Владимиром Мономахом наголову разбило половцев на реке Сольнице.
1513 — Испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду.
1793 — Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

 

XIX век
1836 — В штате Огайо открыт первый храм мормонов.
1841 — В Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.
1854 — Начало Крымской войны, Англия и Франция объявили войну России[6].
1854 — В США запатентован керосин Абрахамом Гесснером.
1860 — Житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор.
1878 — Русский крестьянин Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им «вагон с нескончаемыми рельсами» (первый в мире гусеничный трактор).
1893 — Начала работу первая в мире телефонная компания «Александр Белл».
1898 — Подписано соглашение, согласно которому Россия арендовала у Китая на 25 лет Порт-Артур и Дальний.

 

XX век
1918 — Молдавская Демократическая Республика вошла в состав королевства Румыния.
1920 — войска Деникина отступили в Крым.
1928 — в Голландии выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.
1943 — Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.
1944 — в рижском гетто гестаповцами расстреляны 40 евреев, а в Каунасе убито около 2 тысяч евреев.
1945 — Вторая мировая война:
На территории Великобритании, в графстве Кент, упала последняя немецкая баллистическая ракета Фау-2.
Аргентина объявила войну Германии и Японии, хотя реального участия в войне не принимала.
1953 — в СССР объявлена широкомасштабная амнистия, почти не коснувшаяся политзаключённых.
1964
Землетрясение на Аляске; погибли 118 человек.
Для предотвращения столкновений между греческой и турецкой общинами на Кипре размещён контингент миротворческих сил ООН.
1968 — во Владимирской области произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий Гагарин.
1972 — таран самолётом Ан-2 дома в Ворошиловграде.
1977 — на Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. Погибло 583 человека.
1978 — вслед за лишением советского гражданства Мстислав Ростропович исключён из Союза композиторов СССР.
1990 — в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.
1994 — в Германии впервые поднялся в воздух создаваемый совместными усилиями Великобритании, Германии, Испании и Италии истребитель «Еврофайтер-2000».
1998 — НАТО объявила о начале тренировок албанских пограничников для охраны границы с Югославией.
1999 — операция НАТО против Югославии: югославские войска ПВО сбили американский штурмовик F-117 — первая в истории боевая потеря самолёта, построенного по технологии «стелс».
XXI век
2008 — запуск ракеты-носитель «Космос-3М» и четвёртого космического аппарата — немецкого спутника «SAR-Lupe».
2011 — Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее время отменён распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева.

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