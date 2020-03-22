Гороскоп на сегодня (27.03.20)

Овен

Держитесь подальше от людей, которые предложат заработать нечестным путем. Авантюрные мероприятия принесут результат, противоположный ожидаемому. Зато день может преподнести приятные подарки в вопросах, касающихся сферы возвышенных чувств.

Телец

День благоприятный для того, чтобы привести свой внутренний мир в гармоничное состояние. На профессиональную сферу деятельности не стоит затрачивать много времени и энергии. Сейчас вы можете своим невниманием обидеть близкого человека, и из-за этого чувствовать себя не вполне комфортно.

Близнецы

Берегите свои силы и избегайте стрессовых ситуаций. Нужно размышлять на профессиональные темы. Вероятно, на ум придут интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые давно не дают вам покоя. Для новых знакомств это вполне подходящий период.

Рак

Возникнет немало вопросов относительно работы, с которыми придется справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. В этот день никому не хвастайтесь своими успехами, новыми интересными знакомствами и даже покупками.

Лев

Период подходит для активных действий. Обстановка в коллективе и отношения с начальством станут более свободными, а поручения - интересными. Удачно должны пройти переговоры, деловые встречи и подписание бумаг. Избегайте отрицательных эмоций и переутомления. Больше времени проводите в компании близких людей.

Дева

Вам могут поступить заманчивые предложения, касающиеся профессиональной сферы деятельности и творчества. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Избегайте конфликтов с любимым человеком.

Весы

Энергии у вас сейчас предостаточно. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом окружающих. Но есть опасность, что вы будете как магнитом притягивать к себе непорядочных людей, а именно этого в данный момент необходимо тщательно избегать. Нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.

Скорпион

Не допускайте споров, конфликтов и выяснения отношений с коллегами по работе, родными и просто окружающими людьми. Если вы сможете удержать себя в руках, то скоро ваши дела пойдут в гору, а если сорветесь, то конфликт может принять затяжной характер.

Стрелец

Постарайтесь сделать так, чтобы в повседневной жизни было больше оптимизма. Вероятность ошибок есть, но вы их заметите и исправите раньше, чем возникнут проблемы. Не обижайте близких людей своим невниманием или брошенными сгоряча словами.

Козерог

В этот день стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Главное, не сидеть сложа руки, а активно действовать. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы. Избегайте выяснения отношений и не занимайтесь делами, связанными с риском.

Водолей

Вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожными в отношении новых знакомых. Основное внимание должно быть направлено на дом, семью, родственные связи.

Рыбы

Период благоприятный во многих отношениях. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу нужно брать в свои руки. Некоторых представителей данного знака ждет новая любовь, интересное знакомство, повышение по службе или существенное увеличение дохода. Идет удачное время и для покупок.