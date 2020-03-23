 

Какие сегодня праздники, события - 30 Марта

Общество / Жизнь Сегодня, 09:3763
Какие сегодня праздники, события - 30 Марта

Испания, Барселона — День цветов.
Малайзия — День султана Келантана.
Государство Палестина — День защиты земли.
США — День доктора

 

Религиозные
Православие
память преподобного Алексия, человека Божия (411 год);
память святителя Патрикия, епископа Ирландского (451 год);
память преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483 год);
память мученика Марина;
память преподобного Парфения Киевского (Краснопевцева) (1855 год);
память священномученика Александра Поливанова, пресвитера (1919 год);
память священномученика Виктора Киранова, пресвитера (1942 год).

 

Именины
Католические: Амадей, Джон, Иван, Ирина, Квирин, Мамертин, Тола.
Православные: Александр, Алексей, Виктор, Макар, Марин, Парфен, Патрикей.

 

События
До XIX века
1775 — Британский парламент принял закон, запрещающий Североамериканским колониям торговать с кем-либо кроме Британии.
1791 — Национальное собрание Франции ввела определение метра: одна сорокамиллионная часть длины парижского меридиана.
XIX век
1814 — Союзные войска (главным образом русские корпуса) антинаполеоновской коалиции (России, Англии, Пруссии и др.) взяли штурмом Париж, тем самым положив конец Наполеоновским войнам.
1820 — Первые американские миссионеры прибыли на Гавайские острова.
1842 — Американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (штат Джорджия), удаляя опухоль на шее пациента, впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при операции. Он и позже успешно использовал эфир во время операций, но опубликовал отчёт о своих опытах только в 1849 году, что послужило поводом для оспаривания его открытия со стороны других медиков, пришедших к той же идее несколькими годами позже.
1847 — Лев Николаевич Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений дневники писателя занимают 13 томов.
1850 — пароход «Royal Adelaide» (США) наскочил на мель близ города Маргит. Погибли около 300 человек.
1856 — Крымская война 1853—1856 гг. закончилась подписанием в Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии мирного договора. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество — часть Южной Бессарабии и устье Дуная.
1856 — Александр II в речи перед московским дворянством официально высказался об отмене крепостного права сверху: «… и сами вы знаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дожидаться, как оно само собою станет отменяться снизу.»
1858 — Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.
1860 — Александр II Освободитель объявил о начале разработки Крестьянской реформы в России.
1863 — Датский король Фредерик VII отсоединил Шлезвиг от Гольштейна и присоединил к Дании.
1867 — в Вашингтоне подписан русско-американский Договор. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.
1870 — Вступила в силу 15-я поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.
1879 — Первое исполнение оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Это был ученический спектакль Московской консерватории в Малом театре.
1880 — Во Франции запрещена деятельность иезуитов.
1885 — Бой на Кушке обозначил предел распространения Российской империи на юг.
1891 — Издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.
1899 — Английский пассажирский пароход «Stella» погиб в Ла-Манше на скалах Каскетс из-за просчёта капитана в счислении пути. Число жертв составило 105 человек.
XX век
1905 — Восстание греков на Крите против турецкого владычества.
1917 — Признание Временным правительством права Польши на независимость.
1918 — Мартовские события в Баку (1918)
1922 — В Киеве создан театр-студия «Березиль» (ныне Харьковский украинский драмтеатр).
1934 — Газета «Правда» впервые употребила фразу «ТАСС уполномочен заявить».
1934 — В Мурманске впервые проведена Полярная Олимпиада.
1945 — Немецкие войска выбиты из Гданьска (Польша).
1946 — Церемония вручения «Оскаров» впервые транслировалась по радио.
1950 — Изобретённый фототранзистор представляется в Murray Hill, Нью-Джерси.
1953 — Всеобщая забастовка протеста против антидемократического закона о выборах в Италии.
1954 — В Торонто открыта первая в Канаде линия метро.
1956 — Произошло извержение вулкана Безымянный на Камчатке. Человеческих жертв зарегистрировано не было.
1967 — директива о формировании Войск ракетно-космической обороны СССР
1970 — На экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ставший культовым.
1971 — Л. Брежнев впервые запустил в оборот словосочетание «Образцовый коммунистический город» и заявил о сложившейся новой общности людей — советского народа.
1972 — Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии.
1972 — Война во Вьетнаме: северовьетнамская армия начинает Пасхальное наступление, одно из крупнейших наступлений войны.
1976 — Начало музыкального панк-движения: на первый концерт группы Sex Pistols в одном из лондонских клубов собралась толпа из 50 человек.
1980 — Боб Дилан получает премию «Грэмми» как лучший вокалист года.
1981
В СССР впервые введено летнее время.
Совершено покушение на президента США Рональда Рейгана.
1987 — На лондонском аукционе картина Ван Гога «Подсолнухи» продана за 50 млн долларов.
1992 — Фильм «Молчание ягнят» завоевал пять призов «Оскар».
1992 — Суд города Портленд вынес решение, обязывающее табачную компанию Philip Morris выплатить 81 миллион долларов семье скончавшегося от рака лёгких курильщика, который четыре десятка лет курил сигареты «Мальборо».
1994 — Pink Floyd выпускают альбом «The Division Bell».
1995 — Президент Белоруссии А. Лукашенко объявил о проведении референдума о роспуске парламента.
1998 — Борис Ельцин назначил Сергея Степашина временно исполняющим обязанности министра внутренних дел.
2000 — открыта станция Киевского метрополитена «Дорогожичи».

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, События, Праздники, Весна, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (30.03.20)
Гороскоп на сегодня (30.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 30 Марта
Какие сегодня праздники, события - 30 Марта
Какие сегодня праздники, события - 29 Марта
Какие сегодня праздники, события - 29 Марта
Гороскоп на сегодня (28.03.20)
Гороскоп на сегодня (28.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 28 Марта
Какие сегодня праздники, события - 28 Марта
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Гороскоп на сегодня (27.03.20)
Гороскоп на сегодня (27.03.20)

Новости по теме

Какие сегодня праздники, события - 29 Марта
Какие сегодня праздники, события - 29 Марта
Вчера, 08:11
Какие сегодня праздники, события - 23 Марта
Какие сегодня праздники, события - 23 Марта
23-мар-2020, 08:46
Какой позор! Украинские туристки нацарапали на фреске Рафаэля в Ватикане свои имена!
Какой позор! Украинские туристки нацарапали на фреске Рафаэля в Ватикане свои имена!
10-мар-2020, 16:58
Путин жестко раскритиковал Зеленского за манипуляции историей
Путин жестко раскритиковал Зеленского за манипуляции историей
10-мар-2020, 11:23
Известное американское СМИ Vox разместило изображение карты мира где полуостров Крым часть России
Известное американское СМИ Vox разместило изображение карты мира где полуостров Крым часть России
8-мар-2020, 15:39

Последние новости

11:31
Политика
Направить почти 100 млрд гривен на борьбу с коронавирусом предлагают Раде
10:48
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.03 (состоянием на 10:00)
10:05
Политика
Коронавирус наступает по всем фронтам, министр здравоохранения и финансов подали в отставку
09:55
Политика
Резников: подписав протокол в Минске 11 марта мы не пошли дальше предыдущей власти
09:54
Политика
Участником военного конфликта на Донбассе остается Россия - Резников
09:52
События
В мире количество заболевших коронавирусом превысило 700 тысяч
09:51
Политика
Зарплаты чиновникам урежет Рада - Разумков
09:49
Экономика
В обновленном макропрогнозе курс доллара заложен на уровне 29,5 гривен
09:41
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (30.03.20)
09:37
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 30 Марта
08:00
Политика
Французский политик перезаражал коронавирусом всю правящую элиту Великобритании
07:00
События
Макрон обиделся на внимание Италии к помощи РФ и напомнил, что Франция с Германией тоже помогала халатами и масками
Вчера, 2020-03-29
21:25
События
Полностью обойтись без сокращения госбюджета нам не удастся - Зеленский
20:31
Экономика
Без получения помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт, - Зеленский
19:40
Политика
Расходы на образование уменьшит Кабмин
17:56
Политика
Расходы на культуру и спорт пересмотрел Кабмин, - Шмыгаль
17:48
Политика
Председатель Закарпатского облсовета заявил, что в области около 5 тысяч инфицированных коронавирусом.
17:19
События
И.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 20 человек заразились коронавирусом в церкви.
16:48
События
Более 800 человек стали жертвами коронавируса за сутки в Испании
16:27
Политика
Экс-заместитель главы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.03 (состоянием на 10:00)15177
Ульяна Супрун считает убийц примером «новых украинцев»3432
Где и когда мог заразиться начальник полиции Киева, рассказал Аваков1399
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.03 (состоянием на 10:00)1348
На просторах всего бывшего СССР не зафиксирован массовый рост тяжелых форм заболевания COVID-19 из-за прививок БЦЖ1342
Яценюк заявил, что его ВИП-палата это такой же фейк как и украденные им миллиарды с проекта «Стена»1165
В Палермо и других городах Сицилии начинаются голодные бунты. Пока грабят супермаркеты и аптеки.551

Досуг

Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Для многих руководителей проектов получение эффективного производственного потока считается сложной задачей
27-мар-2020, 15:08165
Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Внимание! Этот материал предоставлен исключительно для ознакомления — помните, что электричество может быть смертельно опасно
27-мар-2020, 14:45286
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Сервис A-office создан для облегчения поиска офисных помещений для бизнеса и личной деятельности
27-мар-2020, 14:39139
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Для запуска собственного бизнеса в сфере обслуживания потребуется немало сил, знаний и капиталовложений
27-мар-2020, 12:32112
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
То, что многие украинские студенты решают уехать за границу и продолжить свое обучение там — известный факт
27-мар-2020, 12:20129
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
С таким явлением как развод, ежегодно сталкивается множество семейных пар
27-мар-2020, 09:26211

События

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.03 (состоянием на 10:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.03 (состоянием на 10:00)
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине подтверждено 480 случаев COVID-19.
Сегодня, 10:481348
В мире количество заболевших коронавирусом превысило 700 тысяч
В мире количество заболевших коронавирусом превысило 700 тысяч
В мире 149 076 людей выздоровели и 33 881 человек умер
Сегодня, 09:5284
Макрон обиделся на внимание Италии к помощи РФ и напомнил, что Франция с Германией тоже помогала халатами и масками
Макрон обиделся на внимание Италии к помощи РФ и напомнил, что Франция с Германией тоже помогала халатами и масками
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поступившую от России и Китая помощь для страдающей от эпидемии коронавируса Италии и призвал "не пьянеть" от этого
Сегодня, 07:00102
Полностью обойтись без сокращения госбюджета нам не удастся - Зеленский
Полностью обойтись без сокращения госбюджета нам не удастся - Зеленский
Секвестр госбюджета был существенно переработан
Вчера, 21:2593
И.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 20 человек заразились коронавирусом в церкви.
И.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 20 человек заразились коронавирусом в церкви.
Люди, у которых обнаружили коронавирус, контактировали с инфицированной во время посещения церкви
Вчера, 17:19212
Более 800 человек стали жертвами коронавируса за сутки в Испании
Более 800 человек стали жертвами коронавируса за сутки в Испании
Общее количество смертей возросло до 6 528
Вчера, 16:48137
7 Днів