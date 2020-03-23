Какие сегодня праздники, события - 30 Марта

Испания, Барселона — День цветов.

Малайзия — День султана Келантана.

Государство Палестина — День защиты земли.

США — День доктора

Религиозные

Православие

память преподобного Алексия, человека Божия (411 год);

память святителя Патрикия, епископа Ирландского (451 год);

память преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483 год);

память мученика Марина;

память преподобного Парфения Киевского (Краснопевцева) (1855 год);

память священномученика Александра Поливанова, пресвитера (1919 год);

память священномученика Виктора Киранова, пресвитера (1942 год).

Именины

Католические: Амадей, Джон, Иван, Ирина, Квирин, Мамертин, Тола.

Православные: Александр, Алексей, Виктор, Макар, Марин, Парфен, Патрикей.

События

До XIX века

1775 — Британский парламент принял закон, запрещающий Североамериканским колониям торговать с кем-либо кроме Британии.

1791 — Национальное собрание Франции ввела определение метра: одна сорокамиллионная часть длины парижского меридиана.

XIX век

1814 — Союзные войска (главным образом русские корпуса) антинаполеоновской коалиции (России, Англии, Пруссии и др.) взяли штурмом Париж, тем самым положив конец Наполеоновским войнам.

1820 — Первые американские миссионеры прибыли на Гавайские острова.

1842 — Американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (штат Джорджия), удаляя опухоль на шее пациента, впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при операции. Он и позже успешно использовал эфир во время операций, но опубликовал отчёт о своих опытах только в 1849 году, что послужило поводом для оспаривания его открытия со стороны других медиков, пришедших к той же идее несколькими годами позже.

1847 — Лев Николаевич Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений дневники писателя занимают 13 томов.

1850 — пароход «Royal Adelaide» (США) наскочил на мель близ города Маргит. Погибли около 300 человек.

1856 — Крымская война 1853—1856 гг. закончилась подписанием в Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии мирного договора. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество — часть Южной Бессарабии и устье Дуная.

1856 — Александр II в речи перед московским дворянством официально высказался об отмене крепостного права сверху: «… и сами вы знаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дожидаться, как оно само собою станет отменяться снизу.»

1858 — Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.

1860 — Александр II Освободитель объявил о начале разработки Крестьянской реформы в России.

1863 — Датский король Фредерик VII отсоединил Шлезвиг от Гольштейна и присоединил к Дании.

1867 — в Вашингтоне подписан русско-американский Договор. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.

1870 — Вступила в силу 15-я поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.

1879 — Первое исполнение оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Это был ученический спектакль Московской консерватории в Малом театре.

1880 — Во Франции запрещена деятельность иезуитов.

1885 — Бой на Кушке обозначил предел распространения Российской империи на юг.

1891 — Издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.

1899 — Английский пассажирский пароход «Stella» погиб в Ла-Манше на скалах Каскетс из-за просчёта капитана в счислении пути. Число жертв составило 105 человек.

XX век

1905 — Восстание греков на Крите против турецкого владычества.

1917 — Признание Временным правительством права Польши на независимость.

1918 — Мартовские события в Баку (1918)

1922 — В Киеве создан театр-студия «Березиль» (ныне Харьковский украинский драмтеатр).

1934 — Газета «Правда» впервые употребила фразу «ТАСС уполномочен заявить».

1934 — В Мурманске впервые проведена Полярная Олимпиада.

1945 — Немецкие войска выбиты из Гданьска (Польша).

1946 — Церемония вручения «Оскаров» впервые транслировалась по радио.

1950 — Изобретённый фототранзистор представляется в Murray Hill, Нью-Джерси.

1953 — Всеобщая забастовка протеста против антидемократического закона о выборах в Италии.

1954 — В Торонто открыта первая в Канаде линия метро.

1956 — Произошло извержение вулкана Безымянный на Камчатке. Человеческих жертв зарегистрировано не было.

1967 — директива о формировании Войск ракетно-космической обороны СССР

1970 — На экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ставший культовым.

1971 — Л. Брежнев впервые запустил в оборот словосочетание «Образцовый коммунистический город» и заявил о сложившейся новой общности людей — советского народа.

1972 — Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии.

1972 — Война во Вьетнаме: северовьетнамская армия начинает Пасхальное наступление, одно из крупнейших наступлений войны.

1976 — Начало музыкального панк-движения: на первый концерт группы Sex Pistols в одном из лондонских клубов собралась толпа из 50 человек.

1980 — Боб Дилан получает премию «Грэмми» как лучший вокалист года.

1981

В СССР впервые введено летнее время.

Совершено покушение на президента США Рональда Рейгана.

1987 — На лондонском аукционе картина Ван Гога «Подсолнухи» продана за 50 млн долларов.

1992 — Фильм «Молчание ягнят» завоевал пять призов «Оскар».

1992 — Суд города Портленд вынес решение, обязывающее табачную компанию Philip Morris выплатить 81 миллион долларов семье скончавшегося от рака лёгких курильщика, который четыре десятка лет курил сигареты «Мальборо».

1994 — Pink Floyd выпускают альбом «The Division Bell».

1995 — Президент Белоруссии А. Лукашенко объявил о проведении референдума о роспуске парламента.

1998 — Борис Ельцин назначил Сергея Степашина временно исполняющим обязанности министра внутренних дел.

2000 — открыта станция Киевского метрополитена «Дорогожичи».