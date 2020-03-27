Гороскоп на сегодня (30.03.20)

Овен

При проведении важных переговоров нужно следовать голосу разума, а возможные разногласия улаживать путем компромисса. Эффективными окажутся встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки. В любовном отношении могут ожидать приятные сюрпризы.

Телец

Период не слишком благоприятен для заключения сделок и подписания контрактов. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Будьте внимательными к состоянию своего здоровья.

Близнецы

День располагает к началу дел, ведению переговоров и нахождению компромиссов, а также может способствовать возникновению новых отношений. Не следует давать пустые обещания и предъявлять повышенные требования к окружающим. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков.

Рак

Вам сейчас лучше не попадаться на глаза начальству, так как вы можете вызвать раздражение, даже без всяких на то причин. Поэтому вас могут незаслуженно обидеть. Но ближе к концу дня все встанет на свои места. Не исключено, что вы станете автором идеи, которая вызовет восторг окружающих.

Лев

В данный период не стоит лишний раз проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Вас не только не оценят по заслугам, но могут даже обвинить во всех ошибках и просчетах, которые допустили коллеги. Но если у вас попросят поддержки, не отказывайтесь протянуть руку помощи.

Дева

В этот день вы способны добиться хороших результатов, но справляться с поставленными задачами лучше в одиночку. Не исключено, что ваши успехи не дадут спокойно спать тайным завистникам, и с их стороны могут быть провокации. В неправедных поступках помощи от звезд ждать не стоит.

Весы

День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны вдохновить на трудовые подвиги даже ленивых и нерасторопных. Не позволяйте чужим людям вмешиваться в свою жизнь, ничего не делайте кому-то назло.

Скорпион

Сейчас не стоит пускаться в авантюры и идти на неоправданный риск. Также не бросайтесь на реализацию чужих планов. Постарайтесь не нервничать, иначе решение любого вопроса будет отнимать больше времени, чем обычно. Не делайте того, к чему не лежит душа. Будьте внимательнее к своему здоровью.

Стрелец

Трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся и на работе. Не заводите роман на службе. Не бойтесь спросить совета у коллег и не отказывайтесь от помощи. Удачно сложатся перемещения, связанные с отдыхом и расширением кругозора.

Козерог

Вам следует заняться наведением порядка в своих делах и подумать, как расширить сферу деятельности. Стоит восстановить прежние связи, которые в скором будущем пригодятся. Ваши отношения с любимым человеком могут перейти на более высокий уровень.

Водолей

В этот день вряд ли вам захочется слишком много работать. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не производственными. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте с окружающими и ничего им не обещайте. В особенности берегите родных и близких.

Рыбы

Составляя планы на этот день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. Нужно активизировать связи с партнерами, вести переговоры, уделять максимум внимания финансовой стороне вопросов. Успех обещают поездки, предпринятые по личному или деловому поводу.