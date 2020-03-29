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Общество / Жизнь Сегодня, 09:2971
Какие сегодня праздники, события - 31 Марта

Международные
Международный день резервного копирования (День бэкапа).
Международный день видимости трансгендеров.

 

Национальные
Азербайджан, День геноцида азербайджанцев.
Мальта, День свободы (в этот день в 1979 закончилось продолжавшееся 79 лет британское военное присутствие на Мальте).
США, Виргинские острова, День передачи.
США, Калифорния, День Сесара Чавеса.
Республика Корея, Древний праздник Хансик. В этот день не едят горячую пищу, чтобы задобрить огонь, символизирующий наступающее тепло, и приносят дары на могилы предков.

 

Религиозные
Католицизм
память Бальбины Римской;
память Акакия, епископа Малатьи;
память святого Бенджамина;
память Анесия.

 

Православие
память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386);
память священномученика Димитрия Розанова, пресвитера, преподобномученицы Наталии (Баклановой), инокини (1938);
память мучеников Трофима и Евкарпия (ок. 300);
память преподобного Анина, пресвитера.

 

Именины
Католические: Акакий, Анесий, Бальбина, Бенджамин.
Православные: Анин, Дмитрий, Евкарпий, Кирилл, Наталия, Трофим.

 

События
До XIX века
1284 — Епископ Эли (Илийский) основал Питерхаус — сегодня это самый старый и самый маленький колледж Кембриджского университета.
1492 — В Испании обнародован Альгамбрский эдикт — указ королевских величеств Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской об изгнании евреев из страны.
1770 — Английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она — остров, покидает её и берёт курс на запад — на Австралию.

 

XIX век
1814 — В 2 часа утра в селении Лавилет была подписана капитуляция Парижа, фактически положившая конец Наполеоновским войнам. Во французскую столицу с триумфом вошли русские войска во главе с императором Александром I.
1831 — Квебек и Монреаль получают статус городов.
1856 — Евреям запрещается служить в российском флоте.
1889 — В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг. Взбираться наверх тогда приходилось по ступенечкам.
1893 — Американец Уиткомб Джадсон изобрёл новую застёжку, названную «молнией».
1900 — Во Франции принят закон, ограничивающий рабочий день женщин и детей 11 часами.
1900 — Первая реклама автомобилей появилась в американской общенациональной газете Saturday Evening Post. Одна филадельфийская компания поместила его под девизом «Автомобили, которые приносят удовлетворение».

 

XX век
1901 — Выпускается первый автомобиль «Mercedes-Benz».
1909 — заложен пассажирский лайнер «Титаник».
1917 — США покупают у Дании Виргинские острова за 25 млн $.
1918 — США впервые переходят на летнее время.
1923 — В Нью-Йорке прошёл первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов.
1923 — Муссолини ограничивает рабочий день в Италии 8 часами.
1936 — В Мюнхене открывается «Выставка дегенеративного искусства» (сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и т. д.).
1940 — открыт нью-йоркский аэропорт Ла Гардиа.
1940 — Двенадцатой советской республикой стала Карело-Финская ССР, когда к Карельской АССР были присоединены захваченные в ходе советско-финской войны финские территории (просуществовала в этом статусе до 1956 года, ныне Республика Карелия в составе РФ).
1949 — Ньюфаундленд становится 10-й провинцией Канады.
1954 — СССР обратился к НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс через некоторое время отверг это предложение.
1955 — Советское правительство приняло решение возвратить ГДР сокровища Дрезденской галереи.
1958 — выпущена как сингл инструментальная композиция Линка Рея «Rumble», оказавшая гигантское влияние на развитие рок-музыки.
1965 — Дала ток первая в СССР Паужетская экспериментальная геотермальная электростанция (Камчатка).
1966 — с космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя «Молния», которая вывела на траекторию полёта к Луне советскую автоматическую межпланетную станцию Луна-10.
1967 — После решения Франции о выходе из военной организации НАТО штаб-квартира организации была переведена из Парижа в столицу Бельгии Брюссель.
1967 — Джими Хендрикс впервые сжёг свою гитару во время концерта. Зрители, собравшиеся в лондонском Финсбери Парк, обезумели, а Джими пришлось впоследствии регулярно завершать свои выступления подобным образом.
1968 — детройтская конференция «чёрного правительства» провозглашает цель создания республики Новая Африка на территории южных штатов США.
1973 — В хит-параде Billboard 200 дебютировал альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd, который будет оставаться там в течение 14 лет.
1976 — Led Zeppelin выпустили свой шестой студийный альбом Presence.
1991 — На внеочередном совещании Политического консультативного комитета стран Варшавского договора принято решение об упразднении военных структур организации.
1991 — В Албании впервые проходят многопартийные выборы.
1991 — На референдуме в Грузии 90 % населения голосует за независимость.
1992 — В Москве подписан Федеративный договор.
1999 — Выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов — «Матрица»

 

XXI век
2003 — В Париже высшим званием «Артист ЮНЕСКО во имя мира» награждён художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
2004 — Штурмовая винтовка TAR-21 «Тавор» принята на вооружение Армии обороны Израиля.
2005 — Группой астрономов во главе с профессором Майклом Брауном была открыта карликовая планета Макемаке.
2017 — на аэродроме Святошин в Киеве совершил первый полёт самолёт Ан-132D, разрабатываемый АНТК «Антонов».
2019 — первый тур выборов президента Украины.

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Теги: news, новости, Украина, События, Праздники, Весна, 7dniv, 7dnivinfo  
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