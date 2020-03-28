Гороскоп на сегодня (31.03.20)

Овен

Этот день предполагает контакты, деловое общение, поездки. Нужно все тщательно обдумывать и проверять доступную вам информацию. Следует освобождаться от негативных эмоций. Займитесь расширением кругозора, посещая театры, выставки или концерты. Можно строить планы на будущее.

Телец

Чтобы не наделать ошибок, отложите трудные дела на потом. Не давайте сейчас никаких обещаний, потому что вам не удастся выполнить практически ничего из обещанного. Осторожность следует проявить с малознакомыми людьми, дабы не стать жертвой их коварства.

Близнецы

При воплощении своих планов и идей у вас хватит ума, сил, выдержки и даже везения. А близкий человек поддержит вас во всех начинаниях. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков в компаниях, где есть вероятность возникновения серьезных споров.

Рак

Вряд ли сегодня произойдут грандиозные события, которые перевернут вашу жизнь. Но положительные сдвиги намечаются. Особенно вы сможете преуспеть в делах, связанных с общением, установлением контактов и договоренностями. Если у вас есть крупные долги, постарайтесь их отдать.

Лев

Данный период благоприятен для ведения переговоров и встреч, причем как личного, так и делового характера. Если ваше сердце еще не занято, то очень скоро там может поселиться светлое чувство. Сейчас следует избегать любых финансовых рисков.

Дева

В данное время вас может захлестнуть волна сомнений, и многие дела и договоренности окажутся на грани срыва. Но воспримите все происходящее как испытание, которое нужно достойно пройти. Проявите осмотрительность на дороге и будьте осторожны в отношении спиртного.

Весы

Неприятность, с которой вы можете столкнуться в этот день, касается взаимоотношений с любимым человеком. Попробуйте найти компромисс, восстановить мир и покой. Сейчас не берите кредитов и не давайте денег в долг.

Скорпион

Постарайтесь объективно отнестись к себе и своим возможностям. Вам может показаться, что сейчас вы справитесь с любой задачей. Но звезды не советуют брать на себя слишком много дел. Это может плохо сказаться на вашем здоровье. В решении финансовых вопросов следует соблюдать осторожность.

Стрелец

Сейчас подходящее время для изучения документов и подписания деловых бумаг. Но все решения должны быть тщательно обдуманы. Интеллектуальная работа может сопровождаться неожиданными находками и удачным поиском информации. Нужно стараться избегать чрезмерных нагрузок и волнений.

Козерог

Не беспокойтесь о текущих делах, даже если они идут не совсем гладко. Материальные, профессиональные и домашние вопросы достаточно быстро смогут разрешиться, если вы не будете поддаваться негативным эмоциям. Следует воздержаться от любых искушений.

Водолей

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенный событиями. Придется затратить много сил на рутинные дела. Для новых знакомств период не слишком удачный. Даже любимый человек может вызывать приступы раздражения. Но нужно держать себя в руках.

Рыбы

Сейчас вы сами будете искусственно создавать на своем пути трудности, а затем мужественно их преодолевать. Из-за этого возможны обиды и упреки со стороны окружающих. В большей степени это относится к взаимоотношениям в коллективе. Коллеги могут даже осудить ваше поведение. Соблюдайте осторожность на дороге.