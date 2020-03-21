Проповедь духовника Путина взорвала интернет

Митрополит Тихон автор бестселлер «Несвятые святые и другие рассказы», тираж которого превысил более 2 миллионов экземпляров.

Он также автор нашумевшего фильма «Гибель империи. Византийский урок», получившего премию «Золотой орёл».

С 2000-х годов митрополит имеет репутацию близкого к Кремлю человека и духовника Путина.

Сегодня он является игуменом Псково-Печерского монастыря, одного из самых древних в России.

Монастырь не закрывался даже в годы Второй мировой войны. Ожесточенные бои не прервали молитву. Не случится это и во время "Третьей мировой войны" — так назвал нынешнюю ситуацию с коронавирусом глава Псковской митрополии Тихон. Его обращение к верующим в условиях пандемии вызвало резонанс даже у далеких от Церкви людей.