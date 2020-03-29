Какие сегодня праздники, события - 6 Апреля

Международные
ООН — Международный день спорта на благо развития и мира.
День Тартана
Национальные
Россия — День работника следственных органов.
Таиланд — День Чакри.
ЮАР — День основателей.
Религиозные
Католицизм
память Брихана из Брекнока;
память Петра Веронского;
память папы римского Целестина I;
память Марцеллина Карфагенского;
память Екатерины Палланской;
память Этельвольда Винчестерского;
память Евтихия Константинопольского;
память Пруденция, епископа Труа;
память Пьерины Морозини;
память Уильяма Парижского;
память Пола Тинь.
Православие
предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы;
память Захарии Отверстого, монаха;
память святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского (Селевкийского) (I—II века);
память преподобного Захарии Печерского, постника, в Дальних пещерах (XIII—XIV);
память мучеников Стефана и Петра Казанских (1552 год);
память преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского) (VIII—IX века);
память священномученика Александра Флегинского, пресвитера (1918 год);
память священномученика Владимира Панькина, пресвитера (1920 год);
празднование иконы Божией Матери «Тучная Гора».
Именины
Католические: Брихан, Евтихий, Екатерина, Марцеллин, Пётр, Пол, Пруденций, Пьерина, Уильям, Целестин, Этельвольд.
Православные: Артемий, Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Пётр, Север/Севир, Сеннуфий, Степан, Яков.
События
До XVIII века
1199 — во время войны с Францией погиб Ричард Львиное Сердце, английский король.
1320 — духовенством и баронами Шотландии во главе с аббатом Арбротского монастыря подписана Арбротская декларация, подтверждавшая независимость Шотландии.
1327 — в церкви Святой Клары в Авиньоне итальянский поэт Франческо Петрарка впервые повстречал Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Потом он десятки лет воспевал её в своих сонетах.
1362 — во время Столетней войны произошла Битва при Бринье.
1384 — Португальское междуцарствие: произошла Битва при Атолейруше, закончившаяся победой португальских войск.
1385 — на кортес в Коимбре королём Португалии провозглашён Жуан I, ставший первым монархом из Ависской династии.
1580 — в Британии дрожание земли разрушило некоторые лондонские храмы, включая старый Собор Святого Павла.
1652 — Голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун.
XVIII век
1712 — началось Нью-Йоркское восстание рабов.
1722 — населённым пунктам Рагниту и Тапиау присвоен статус городов (Калининградская область).
1748 — Обнаружены руины Помпей (Италия).
1772 — Екатерина II отменила введённую Петром I пошлину на ношение бороды.
1776 — Война за независимость США: произошёл Бой у Блок-Айленд.
1793 — Создание Комитета общественного спасения во Франции.
XIX век
1814 — отречение Наполеона I от престола и восстановление династии Бурбонов.
1818 — В Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколёсное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).
1830 — В США Джозеф Смит основал Церковь Христа (мормонов) в штате Нью-Йорк.
1865 — Гражданская война в США: в ходе Аппоматтоксской кампании произошло Сражение при Сайлерс-Крик, закончившееся победой армии Союза.
1893 — В Солт-Лейк-Сити освящён самый большой в мире мормонский храм (23 505 квадратных метров).
1896 — Открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр.
1897 — В Занзибаре запрещено рабство.
1899 — в Москве пущен первый электрический трамвай. Курсировал он с интервалом в 14 минут. Билет по всей линии стоил 6 копеек.
XX век
1903 — начался кишинёвский погром.
1909 — Американский исследователь Роберт Пири заявил о том, что достиг Северного полюса. Его приоритет подвергается серьёзным сомнениям.
1909 — Заключено Соглашение между Россией и Турцией о независимости Болгарии.
1917
Вступление Соединённых Штатов Америки в Первую мировую войну на стороне Антанты.
После семи лет в тюрьме в Гуляйполе возвратился Нестор Махно.
1919 — В Киеве прошёл «День пролетарской культуры», первый массовый советский праздник.
1920 — провозглашена Дальневосточная республика (ДВР).
1923 — в Москве открылся Театр имени Моссовета.
1924
Начало первого кругосветного перелёта с посадками на двух американских самолётах Дуглас «Уорлд крузер».
На выборах в Италии абсолютную победу одержали фашисты.
1927 — Ленинградская телефонная станция приступает к массовой установке телефонов-автоматов.
1930 — Постановлением ЦИК СССР учреждены орден Ленина и орден Красной Звезды.
1934 — Брилон, Германия. Самолёт Фоккер F-XII компании KLM Royal Dutch Airlines разбился после проникновения в грозовое облако. Погибли 7 человек.
1938 — учёный-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.
1941 — вторжение немецких войск в Югославию и Грецию.
1945 — началась Кёнигсбергская операция.
1950 — Секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы начали считаться сосланными навечно.
1951 — Рефуджио Пасс, около Санта Барбара, Калифорния, США. Самолёт Дуглас DC-3 компании Southwest Airways врезается в гору, выполняя рейс из Санта-Мария в Санта-Барбара. Все 22 человека на борту погибают.
1958 — Фриленд, Мичиган, США. При попытке посадки в аэропорту Три-Сити самолёт Vickers Viscount 745D компании Capital Airlines теряет скорость и падает на кукурузное поле. Все 49 человек на борту погибают.
1965 — В США запущен первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.
1966 — Авиакатастрофа самолёта Як-28 (экипаж: лётчик Капустин Б. В., штурман Янов Ю. Н.). Уводя падающий самолёт от жилых кварталов Западного Берлина, лётчики, отказавшись от катапультирования, упали в озеро Штёссензее. На траурную церемонию 8 апреля были отправлены делегации от каждого города ГДР и ФРГ[8]. 10 мая оба лётчика посмертно награждены орденом Красного Знамени.
1970 — Во время пятого турне по США музыканты Led Zeppelin стали почётными гражданами города Мемфис.
1972 — Запуск искусственного спутника Земли «Космос-484» с целью изучения солнечного и космического излучений.
1973 — Запуск американской автоматической межпланетной станции «Пионер-11» в сторону планеты Сатурн.
1984 — Население Кокосовых островов проголосовало за полное присоединение к Австралии.
1985 — Американец Уильям Шрёдер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.
1994 — Кигали, Руанда. Самолёт Dassault Falcon 50 правительства Руанды сбивается ракетой. Погибают все 10 человек на борту, в том числе президенты Руанды и Бурунди, только что подписавшие мирный договор.
1998
Взрыв у Российского посольства в Риге.
Лев Рохлин заявляет, что на следующий день начнётся сбор подписей за отстранение от должности президента Ельцина.
1999
В Алексисе (Югославия) бомбами НАТО разрушен мирный квартал.
Разбился турецкий пассажирский самолёт «Боинг-737».
XXI век
2009 — мощное землетрясение в пяти километрах от центра города Л’Акуилы, расположенного в 95 км северо-восточнее Рима.
2010 — Начало Государственного переворота в Киргизии. «Апрельские события». Причина: клановость и семейственность режима правления Курманбека Бакиева.