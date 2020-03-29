Какие сегодня праздники, события - 6 Апреля

Международные

ООН — Международный день спорта на благо развития и мира.

День Тартана

Национальные

Россия — День работника следственных органов.

Таиланд — День Чакри.

ЮАР — День основателей.

Религиозные

Католицизм

память Брихана из Брекнока;

память Петра Веронского;

память папы римского Целестина I;

память Марцеллина Карфагенского;

память Екатерины Палланской;

память Этельвольда Винчестерского;

память Евтихия Константинопольского;

память Пруденция, епископа Труа;

память Пьерины Морозини;

память Уильяма Парижского;

память Пола Тинь.

Православие

предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы;

память Захарии Отверстого, монаха;

память святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского (Селевкийского) (I—II века);

память преподобного Захарии Печерского, постника, в Дальних пещерах (XIII—XIV);

память мучеников Стефана и Петра Казанских (1552 год);

память преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского) (VIII—IX века);

память священномученика Александра Флегинского, пресвитера (1918 год);

память священномученика Владимира Панькина, пресвитера (1920 год);

празднование иконы Божией Матери «Тучная Гора».

Именины

Католические: Брихан, Евтихий, Екатерина, Марцеллин, Пётр, Пол, Пруденций, Пьерина, Уильям, Целестин, Этельвольд.

Православные: Артемий, Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Пётр, Север/Севир, Сеннуфий, Степан, Яков.

События

До XVIII века

1199 — во время войны с Францией погиб Ричард Львиное Сердце, английский король.

1320 — духовенством и баронами Шотландии во главе с аббатом Арбротского монастыря подписана Арбротская декларация, подтверждавшая независимость Шотландии.

1327 — в церкви Святой Клары в Авиньоне итальянский поэт Франческо Петрарка впервые повстречал Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Потом он десятки лет воспевал её в своих сонетах.

1362 — во время Столетней войны произошла Битва при Бринье.

1384 — Португальское междуцарствие: произошла Битва при Атолейруше, закончившаяся победой португальских войск.

1385 — на кортес в Коимбре королём Португалии провозглашён Жуан I, ставший первым монархом из Ависской династии.

1580 — в Британии дрожание земли разрушило некоторые лондонские храмы, включая старый Собор Святого Павла.

1652 — Голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун.

XVIII век

1712 — началось Нью-Йоркское восстание рабов.

1722 — населённым пунктам Рагниту и Тапиау присвоен статус городов (Калининградская область).

1748 — Обнаружены руины Помпей (Италия).

1772 — Екатерина II отменила введённую Петром I пошлину на ношение бороды.

1776 — Война за независимость США: произошёл Бой у Блок-Айленд.

1793 — Создание Комитета общественного спасения во Франции.

XIX век

1814 — отречение Наполеона I от престола и восстановление династии Бурбонов.

1818 — В Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколёсное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

1830 — В США Джозеф Смит основал Церковь Христа (мормонов) в штате Нью-Йорк.

1865 — Гражданская война в США: в ходе Аппоматтоксской кампании произошло Сражение при Сайлерс-Крик, закончившееся победой армии Союза.

1893 — В Солт-Лейк-Сити освящён самый большой в мире мормонский храм (23 505 квадратных метров).

1896 — Открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр.

1897 — В Занзибаре запрещено рабство.

1899 — в Москве пущен первый электрический трамвай. Курсировал он с интервалом в 14 минут. Билет по всей линии стоил 6 копеек.

XX век

1903 — начался кишинёвский погром.

1909 — Американский исследователь Роберт Пири заявил о том, что достиг Северного полюса. Его приоритет подвергается серьёзным сомнениям.

1909 — Заключено Соглашение между Россией и Турцией о независимости Болгарии.

1917

Вступление Соединённых Штатов Америки в Первую мировую войну на стороне Антанты.

После семи лет в тюрьме в Гуляйполе возвратился Нестор Махно.

1919 — В Киеве прошёл «День пролетарской культуры», первый массовый советский праздник.

1920 — провозглашена Дальневосточная республика (ДВР).

1923 — в Москве открылся Театр имени Моссовета.

1924

Начало первого кругосветного перелёта с посадками на двух американских самолётах Дуглас «Уорлд крузер».

На выборах в Италии абсолютную победу одержали фашисты.

1927 — Ленинградская телефонная станция приступает к массовой установке телефонов-автоматов.

1930 — Постановлением ЦИК СССР учреждены орден Ленина и орден Красной Звезды.

1934 — Брилон, Германия. Самолёт Фоккер F-XII компании KLM Royal Dutch Airlines разбился после проникновения в грозовое облако. Погибли 7 человек.

1938 — учёный-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.

1941 — вторжение немецких войск в Югославию и Грецию.

1945 — началась Кёнигсбергская операция.

1950 — Секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы начали считаться сосланными навечно.

1951 — Рефуджио Пасс, около Санта Барбара, Калифорния, США. Самолёт Дуглас DC-3 компании Southwest Airways врезается в гору, выполняя рейс из Санта-Мария в Санта-Барбара. Все 22 человека на борту погибают.

1958 — Фриленд, Мичиган, США. При попытке посадки в аэропорту Три-Сити самолёт Vickers Viscount 745D компании Capital Airlines теряет скорость и падает на кукурузное поле. Все 49 человек на борту погибают.

1965 — В США запущен первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.

1966 — Авиакатастрофа самолёта Як-28 (экипаж: лётчик Капустин Б. В., штурман Янов Ю. Н.). Уводя падающий самолёт от жилых кварталов Западного Берлина, лётчики, отказавшись от катапультирования, упали в озеро Штёссензее. На траурную церемонию 8 апреля были отправлены делегации от каждого города ГДР и ФРГ[8]. 10 мая оба лётчика посмертно награждены орденом Красного Знамени.

1970 — Во время пятого турне по США музыканты Led Zeppelin стали почётными гражданами города Мемфис.

1972 — Запуск искусственного спутника Земли «Космос-484» с целью изучения солнечного и космического излучений.

1973 — Запуск американской автоматической межпланетной станции «Пионер-11» в сторону планеты Сатурн.

1984 — Население Кокосовых островов проголосовало за полное присоединение к Австралии.

1985 — Американец Уильям Шрёдер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.

1994 — Кигали, Руанда. Самолёт Dassault Falcon 50 правительства Руанды сбивается ракетой. Погибают все 10 человек на борту, в том числе президенты Руанды и Бурунди, только что подписавшие мирный договор.

1998

Взрыв у Российского посольства в Риге.

Лев Рохлин заявляет, что на следующий день начнётся сбор подписей за отстранение от должности президента Ельцина.

1999

В Алексисе (Югославия) бомбами НАТО разрушен мирный квартал.

Разбился турецкий пассажирский самолёт «Боинг-737».

XXI век

2009 — мощное землетрясение в пяти километрах от центра города Л’Акуилы, расположенного в 95 км северо-восточнее Рима.

2010 — Начало Государственного переворота в Киргизии. «Апрельские события». Причина: клановость и семейственность режима правления Курманбека Бакиева.