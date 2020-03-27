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Общество / Жизнь Сегодня, 09:2430
Гороскоп на сегодня (06.04.20)

Овен
В этот день у вас все будет получаться. Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы в свою очередь постарайтесь не подводить их. В любви также не ожидается никаких разочарований, возможны даже приятные известия и сюрпризы.

 

Телец
На работе вы можете добиться неплохих результатов. Настройтесь на положительный лад и не рискуйте. Сейчас благоприятное время для деловых контактов. В отношениях с любимым человеком нужно проявить больше заботы, любви и понимания, дабы избежать ссор и упреков.

 

Близнецы
Проявляйте больше инициативы. Но если на пути возникнет непреодолимая стена, не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Избегайте конфликтов. Возможно получение интересных предложений. Оптимизм и уверенность в своих силах помогут найти новых союзников.

 

Рак
День будет наполнен различными событиями, причем большинство из них вас приятно удивят и порадуют. Могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности, но и творчества. Избегайте споров с руководством и коллегами.

 

Лев
В данный момент вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в делах сердечных. Причем вряд ли это окажется исключительно плодом ваших усилий. Некоторых представителей знака ждет необычная встреча или новое знакомство.

 

Дева
Для вас идет благополучный период, который внесет яркие краски практически во все области профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры. Руководство учтет ваше мнение, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения.

 

Весы
Ответственнее отнеситесь к поручениям или просьбам людей, от которых зависите. Руководство должно заметить ваши старания. Обходите стороной тех, кто постоянно жалуется. Обратите внимание на свое здоровье, не переутомляйтесь.

 

Скорпион
В профессиональном отношении никаких серьезных изменений не предвидится. Лучше заняться тем, что дается вам без особых усилий. В данное время будьте осторожны во всем, что делаете и говорите. Постарайтесь избегать общения с людьми, в доброжелательном отношении которых вы не уверены.

 

Стрелец
На работе могут возникнуть неожиданные трудности. Вам может показаться, что успех совсем близок, но на пути будут вставать препятствия, мешающие осуществлению планов. Появятся неудовлетворенность и разочарование. Это время надо пережить. Скоро все наладится.

 

Козерог
На работе удачно пройдут переговоры, и вы легко достигнете желаемых результатов. Нужно уделять больше внимания своим близким. Сейчас они особенно нуждаются в вашей заботе. Следует быть внимательнее с финансами. Не рекомендуется брать деньги в долг.

 

Водолей
Дел у вас много, но старайтесь работать без спешки. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь не срывать плохое настроение на ближайшем окружении. Для новых знакомств идет не самый удачный период.

 

Рыбы
Вам могут поступить заманчивые предложения, касающиеся профессиональной сферы деятельности и творчества. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Избегайте конфликтов с любимым человеком, не изводите его своими мелкими придирками.

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