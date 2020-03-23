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Общество / Жизнь Сегодня, 08:55107
Какие сегодня праздники, события - 11 Апреля

Международные
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.
Национальные
Коста-Рика — День национальных героев (с 1856), День битвы Риваса.
Либерия — День Молитвы.
Уганда — День свободы.
Религиозные
Католические
Память святого Варсонофия
Память святого Станислава Щепановского
Память святой Годеберты
Память святой Джеммы Гальгани

 

Православные
память мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (около 364 года);
память преподобного Иоанна Египетского, пустынника (IV век)
память святителя Евстафия, исповедника, епископа Кийского (Вифинского) (IX век)
память преподобных Марка (XV век) и Ионы (1480 год) Псково-Печерских;
память священноисповедника Михаила Викторова, пресвитера (1933 год);
Собор преподобных отец, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся (переходящее празднование в 2018 году);
празднование в честь Касперовской иконы Божией Матери (переходящее празднование в 2018 году).

 

Именины
Православные: Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.
Католические: Эмма, Леонтий, Филипп, Валерий, Станислав.

 

События

До XIX века
217 — Макрин стал римским императором.
491 — после смерти Флавия Зенона правителем Византии становится Анастасий I
1079 — по приказу польского короля был казнён краковский епископ Станислав Щепановский, который позднее будет канонизирован и станет святым покровителем Польши.
1111 — похищение Генрихом V папы римского Пасхалия II.
1241 — король Бела IV Венгерский был наголову разбит ханом Батыем.
1512 — битва при Равенне.
1713 — Утрехтский мирный договор по итогам войны за Испанское наследство.
1775 — последнее исполнение приговора в охоте на ведьм в Германии.

 

XIX век
1801 — образование Александром I «Негласного комитета» («Комитета общественного спасения») из своих друзей (графа П. А. Строганова, графа В. П. Кочубея, графа Н. Н. Новосильцева и князя Адама Чарторыйского), действовавшего в течение двух лет[5].
1803 — французский министр иностранных дел Шарль Талейран предложил продать всю территорию Луизианы Соединённым Штатам.
1814 — Договором в Фонтенбло заканчивается Война шестой коалиции. Наполеон Бонапарт отрекается от престола и отправляется в изгнание на Эльбу.
1822 — Хиосская резня в Греции.
1832 — введены звания почётных граждан России (привилегированное звание для лиц мещанского и духовного сословия, упразднённое Декретом ВЦИК от 24 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов»). В настоящее время в России существует звание «почётного гражданина» того или иного города, присваиваемого местными органами власти за личные заслуги, связанные с этим городом.
1847 — открыто заседание первого прусского парламента (ландтага).
1855 — первые блоки Британских колонн установлены в Лондоне; всего их будет шесть и они будут зелёного цвета.
1856 — Битва при Ривасе между войсками авантюриста Уокера и добровольцами Коста-Рики.
1857 — российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.
1868 — упразднение сёгуната в Японии.
1888 — в Амстердаме официально открыт концертный зал «Консертгебау».
1891 — издан высочайший указ российского императора Александра III о закладке Великого сибирского пути (транссибирской железнодорожной магистрали).
1894 — Великобритания объявила протекторат над Угандой.
1899 — Испания передала остров Пуэрто-Рико Соединённым Штатам Америки.

 

XX век
1909 — основан город, через год названный Тель-Авивом.
1927 — принята конституция Белоруссии.
1944 — освобождение Керчи и Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков.
1945
Освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд. Его узники подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и сумели выйти на свободу.
В Москве подписан советско-югославский договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве сроком на 20 лет[6]. Этот договор был денонсирован советской стороной в сентябре 1949 в связи с резким ухудшением отношений с Югославией.
1961 — Боб Дилан дебютировал в городе Нью-Йорк.
1963
«The Beatles» выпустили сингл «From Me to You», который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде.
На экраны вышла кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса «Королева бензоколонки» с Надеждой Румянцевой в главной роли.
1964 — на экраны вышел фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».
1967 — в лондонском Национальном театре прошла премьера первой пьесы драматурга Тома Стоппарда (англ. Tom Stoppard) «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».
1970 — запущен Аполлон-13.
1981 — во время гастролей в германском городе Фюрте заявили о своём невозвращении в СССР дирижёр Максим Шостакович и пианист Дмитрий Шостакович — сын и внук композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1982 — статьёй «Рагу из синей птицы» в «Комсомольской правде» начата кампания травли группы «Машина времени».

 

XXI век
2002
Попытка государственного переворота в Венесуэле
2008
В Вашингтоне в заново отстроенном здании открылся Музей журналистики и новостей (англ. Newseum)
Впервые в своей истории чемпионом России по хоккею стал ХК «Салават Юлаев» (Уфа).
2011 — произошёл взрыв на станции «Октябрьская» минского метрополитена.
2017 - Прекращение расширенной технической поддержки операционной системы Windows Vista

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Теги: news, новости, Украина, События, Праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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