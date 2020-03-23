Какие сегодня праздники, события - 11 Апреля

Международные

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Национальные

Коста-Рика — День национальных героев (с 1856), День битвы Риваса.

Либерия — День Молитвы.

Уганда — День свободы.

Религиозные

Католические

Память святого Варсонофия

Память святого Станислава Щепановского

Память святой Годеберты

Память святой Джеммы Гальгани

Православные

память мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (около 364 года);

память преподобного Иоанна Египетского, пустынника (IV век)

память святителя Евстафия, исповедника, епископа Кийского (Вифинского) (IX век)

память преподобных Марка (XV век) и Ионы (1480 год) Псково-Печерских;

память священноисповедника Михаила Викторова, пресвитера (1933 год);

Собор преподобных отец, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся (переходящее празднование в 2018 году);

празднование в честь Касперовской иконы Божией Матери (переходящее празднование в 2018 году).

Именины

Православные: Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.

Католические: Эмма, Леонтий, Филипп, Валерий, Станислав.

События

До XIX века

217 — Макрин стал римским императором.

491 — после смерти Флавия Зенона правителем Византии становится Анастасий I

1079 — по приказу польского короля был казнён краковский епископ Станислав Щепановский, который позднее будет канонизирован и станет святым покровителем Польши.

1111 — похищение Генрихом V папы римского Пасхалия II.

1241 — король Бела IV Венгерский был наголову разбит ханом Батыем.

1512 — битва при Равенне.

1713 — Утрехтский мирный договор по итогам войны за Испанское наследство.

1775 — последнее исполнение приговора в охоте на ведьм в Германии.

XIX век

1801 — образование Александром I «Негласного комитета» («Комитета общественного спасения») из своих друзей (графа П. А. Строганова, графа В. П. Кочубея, графа Н. Н. Новосильцева и князя Адама Чарторыйского), действовавшего в течение двух лет[5].

1803 — французский министр иностранных дел Шарль Талейран предложил продать всю территорию Луизианы Соединённым Штатам.

1814 — Договором в Фонтенбло заканчивается Война шестой коалиции. Наполеон Бонапарт отрекается от престола и отправляется в изгнание на Эльбу.

1822 — Хиосская резня в Греции.

1832 — введены звания почётных граждан России (привилегированное звание для лиц мещанского и духовного сословия, упразднённое Декретом ВЦИК от 24 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов»). В настоящее время в России существует звание «почётного гражданина» того или иного города, присваиваемого местными органами власти за личные заслуги, связанные с этим городом.

1847 — открыто заседание первого прусского парламента (ландтага).

1855 — первые блоки Британских колонн установлены в Лондоне; всего их будет шесть и они будут зелёного цвета.

1856 — Битва при Ривасе между войсками авантюриста Уокера и добровольцами Коста-Рики.

1857 — российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.

1868 — упразднение сёгуната в Японии.

1888 — в Амстердаме официально открыт концертный зал «Консертгебау».

1891 — издан высочайший указ российского императора Александра III о закладке Великого сибирского пути (транссибирской железнодорожной магистрали).

1894 — Великобритания объявила протекторат над Угандой.

1899 — Испания передала остров Пуэрто-Рико Соединённым Штатам Америки.

XX век

1909 — основан город, через год названный Тель-Авивом.

1927 — принята конституция Белоруссии.

1944 — освобождение Керчи и Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков.

1945

Освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд. Его узники подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и сумели выйти на свободу.

В Москве подписан советско-югославский договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве сроком на 20 лет[6]. Этот договор был денонсирован советской стороной в сентябре 1949 в связи с резким ухудшением отношений с Югославией.

1961 — Боб Дилан дебютировал в городе Нью-Йорк.

1963

«The Beatles» выпустили сингл «From Me to You», который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде.

На экраны вышла кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса «Королева бензоколонки» с Надеждой Румянцевой в главной роли.

1964 — на экраны вышел фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».

1967 — в лондонском Национальном театре прошла премьера первой пьесы драматурга Тома Стоппарда (англ. Tom Stoppard) «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».

1970 — запущен Аполлон-13.

1981 — во время гастролей в германском городе Фюрте заявили о своём невозвращении в СССР дирижёр Максим Шостакович и пианист Дмитрий Шостакович — сын и внук композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

1982 — статьёй «Рагу из синей птицы» в «Комсомольской правде» начата кампания травли группы «Машина времени».

XXI век

2002

Попытка государственного переворота в Венесуэле

2008

В Вашингтоне в заново отстроенном здании открылся Музей журналистики и новостей (англ. Newseum)

Впервые в своей истории чемпионом России по хоккею стал ХК «Салават Юлаев» (Уфа).

2011 — произошёл взрыв на станции «Октябрьская» минского метрополитена.

2017 - Прекращение расширенной технической поддержки операционной системы Windows Vista