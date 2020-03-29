 

Гороскоп на сегодня (11.04.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 09:1336
Гороскоп на сегодня (11.04.20)

Овен

Если к выполнению любого задания вы подойдете не спеша и перед тем, как действовать, все обдумаете, то можете рассчитывать на хороший результат. А к не получившимся делам вернетесь чуть позже. Этот день благоприятен для походов по магазинам и крупных приобретений.

 

Телец

В этот день вы можете оказаться тяжелым собеседником, например будете настаивать на своем даже в тех вопросах, в которых не являетесь докой. Из-за этого могут возникнуть ссоры и обиды. Зато день удачный для всего, что касается любовных отношений.

 

Близнецы

Постарайтесь оградиться от мыслей и людей, которые могут принести волнения и дискомфорт. Больше времени уделяйте себе и делам, которые вам по душе. Может быть, сложные вопросы сейчас стоит отложить. Не принимайте скоропалительных решений. Займитесь составлением планов на будущее, но приводить их в жизнь пока рано.

 

Рак

Если вы в хорошей физической и интеллектуальной форме, то сможете преодолеть любые трудности и доказать окружающим, что способны на многое. Сейчас будьте осторожными в своих высказываниях. Вы можете невольно затронуть чьи-то интересы или просто обидеть человека словом.

 

Лев

День подходит для любых начинаний и получения новых знаний. Если кто-то будет нуждаться в вашей помощи, то сначала узнайте, что нужно сделать, дабы не попасть в неловкую ситуацию. В семейной жизни и сфере любовных интересов не стоит забывать про свои нужды.

 

Дева

Этот день благоприятный как для профессиональной деятельности, так и для личных взаимоотношений. Идет удачное время для того, чтобы отношения с любимым человеком поднять на новую, более высокую ступень. А у одиноких людей может появиться шанс познакомиться с близким по духу человеком.

 

Весы

Вы можете проявить себя хорошим стратегом и убедить в своей правоте практически любого. Многое будет вам даваться гораздо легче, чем другим людям. Найдите занятие по душе и посвятите ему больше времени. Если намечаете совершить крупные покупки, то лучше не затягивать с этим.

 

Скорпион

Вы будете полны решимости действовать и добиваться своей цели. Не помешают физические нагрузки. А вот от посещения увеселительных заведений и шумных мероприятий лучше отказаться. Неподходящее время для выяснения отношений.

 

Стрелец

В графике дел, запланированных на этот день, не будет свободного места. Если кто-то попытается расстроить ваши планы визитом или привлечь к своим делам, постарайтесь любым способом избежать встреч с таким человеком. Берегите силы, нервы и здоровье.

 

Козерог

Постарайтесь не брать на себя роль учителя и не навязывать свое мнение окружающим. Вы можете оказаться глухи к приводимым доводам. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Сейчас нужно беречь нервную систему.

 

Водолей

Данный период пройдет в спокойном темпе. Возьмите тайм-аут и займитесь делами, которые не требуют чрезмерной ответственности и серьезной нагрузки. Проявляйте заботу о родственниках. Расходуйте денежные средства только на самое необходимое.

 

Рыбы

Займитесь делами, до которых у вас давно не доходили руки. Сейчас вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете. Тем более что высокая загруженность не позволит выяснять отношения с близкими людьми. А желание поспорить у вас будет.

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