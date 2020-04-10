Какие сегодня праздники, события - 12 Апреля

Международные

Флаг ООН Международный день полёта человека в космос.

Национальные

Либерия — Национальный день освобождения (1980).

Профессиональные

Казахстан — День работников науки.

Белоруссия, Россия — День космонавтики.

Украина — День работников ракетно-космической отрасли Украины.

Религиозные

Католические

Память святого Зенона, епископа Вероны.

Память святого Юлия, папы римского.

Память святого Алферио.

Память святого Ангело Карлетти ди Кивассо.

Память святого Эркембода.

Православные

Иоанн Лествичник

Память преподобного Иоанна Лествичника (649 год).

Память святителя Софрония, епископа Иркутского (1771 год).

Память пророка Иоада, человека Божия (X век до н. э.).

Память апостолов от 70-и Сосфена, Аполлоса (Аппелия), Кифы, Кесаря и Епафродита (I век).

Память святой Еввулы, матери великомученика Пантелеимона (около 303 года).

Память преподобного Иоанна Безмолвника (Молчальника), епископа Колонийского (VI век).

Память преподобного Зосимы, епископа Сиракузского (около 662 года).

Именины

Православные: Аполлос, Еввула, Епафродит, Зенон, Зосима, Кесарь, Кифа, Иван, Иоад, Сосфен, Софрон.

Католические: Виктор, Зенон, Людослав, Юлиан.

События

До XIX века

240 — персидский шаханшах Ардашир Папакан провозгласил своего сына Шапура соправителем.

467 — Прокопий Антемий стал императором Западной Римской империи.

1606 — По указу английского короля Якова I, который одновременно был королём Шотландии Яковом VI, введён новый флаг, позже получивший название «Юнион Джек». Так как Англия и Шотландия тогда были самостоятельными государствами, то флаг использовался как дополнительный на кораблях обеих стран, чтобы показать, что они служат одному государю.

1774 — в ходе сражения у Сакмарского городка войска генерала П. М. Голицына нанесли Е. И. Пугачёву сокрушительное поражение.

1782 — Британский флот под командованием адмирала Родни разбивает французский флот в Битве у островов Всех Святых в Вест-Индии.

XIX век

1815 — Во время извержения вулкана Тамбора (начало было 5-го, кульминация — 10 апреля) погибло около 10 000 человек сразу и 80 тысяч позднее (в результате цунами и голода).

1832 — Американский колёсный пароход «Brandyvane» сгорает на Миссисипи. Погибает 260 человек.

1861

Конфедераты начали бомбардировку форта Самтер. Начало Гражданской войны в США.

В Российской империи издан Указ «Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861 г.»

1862 — Гражданская война в США. Великая паровозная гонка.

1881 — Объявление Высочайшего разрешения императора Александра III свободного въезда и выезда из России.

XX век

1903 — В Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.

1911

Первый беспосадочный полёт из Лондона в Париж осуществляет главный пилот-инструктор лётной школы Блерио в Хендоне Пьер Приер на моноплане «Блерио» с двигателем «Гном» мощностью 50 л. с. Он вылетает с аэродрома Хендон (Великобритания) и через 3 часа 56 минут приземляется на аэродроме Исси-ле-Мулино (Франция).

В Петербурге состоялся первый Всероссийский воздухоплавательный съезд. Среди его участников были: морской министр вице-адмирал И. Н. Григорович, лейтенант С. Ф. Дорожинский, член морского технического комитета генерал-майор Н. Г. Корсакевич, адмирал М. А. Рыкачев, капитан 2-го ранга А. А. Янович и ряд других морских офицеров.

1918

Последний налёт германских дирижаблей, закончившийся человеческими жертвами.

С вечера 11 апреля в Москве началась подготовка к избавлению от терроризировавших город банд анархистов. В 3 часа утра 12 апреля производится налёт сразу на 26 анархистских гнёзд. Операция увенчивается полным успехом: анархисты выбиты из всех захваченных ими домов, потеряв всё оружие и награбленное.

Декрет Совнаркома «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции».

1919 — В Советской России прошёл первый Коммунистический субботник (на станции Москва-Сортировочная были отремонтированы 3 паровоза).

1927 — Переворот Чан Кайши (англ. Chiang Kai-shek) в Нанкине и Шанхае.

1929 — День основания первой в истории страны туристической компании «Интурист», ставшей символом туризма СССР для всего мира.

1934 — Скорость ветра в 372 километра в час зарегистрирована на горе Вашингтон (штат Нью-Гэмпшир, США).

1937 — Стендовые испытания газотурбинного реактивного двигателя Ф. Уиттла.

1943

Был основан французский футбольный клуб Нант.

Был основан «Курчатовский институт» для создания ядерного оружия.

1949 — На юго-западе столицы СССР города Москвы началось строительство Главного здания МГУ на Воробьёвых горах.

1951 — чёрный четверг ВВС США; в этот день в ходе Корейской войны американцы потеряли более 10 бомбардировщиков B-29, сбитых или подбитых советскими истребителями МиГ-15.

1954 — на студии Decca Records записана песня Билла Хейли «Rock Around the Clock», положившая начало массовой популярности рок-н-ролла.

1959 — в 40-летний юбилей первого Коммунистического субботника, на территории локомотивного депо Москва-Сортировочная был установлен паровоз Ов−7024 — один из трёх отремонтированных тогда паровозов.

1961

Первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле «Восток».

Советская подводная лодка К-19 чуть не столкнулась с первой в мире американской атомной подводной лодкой SSN-571 «Nautilus». При манёвре уклонения К-19 ударилась носом о грунт.

1964 — На орбиту вокруг Земли выводится космический аппарат «Полёт-2».

1970 — Гибель подводной лодки К-8 ВМФ СССР. Погибли 52 члена экипажа подлодки.

1972 — Рио-де-Жанейро, Бразилия. Самолёт NAMC YS-11A-211 компании VASP разбивается при заходе на посадку. Все 25 человек на борту погибают.

1975 — Впервые экспериментально подтверждён феномен осознанного сновидения британским психологом Кейтом Хирном в его лаборатории в Университете Халла, Англия. В память об этом событии празднуется Международный день осознанных сновидений.

1980

Флорианополис, Бразилия. Самолёт Boeing 727-27 компании Ytsmdntsdo разбивается о холм при посадке в грозу. Погибает 55 человек из 58, находящихся на борту. Пилот не оценил скорость и расстояние и не успел произвести уход на новый круг. Недостатки пилотирования.

В Либерии полковник Сэмуэль Доу совершает военный переворот и убивает президента страны Уильяма Толберта.

1981 — В космос стартовал космический корабль Колумбия. Первый пилотируемый полёт по программе Спейс Шаттл.

1985 — С конвейера Горьковского автозавода сошёл миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ-24.

1988

Бюро патентов и торговых марок США выдаёт первый патент за животное (лабораторная мышь), улучшенное с помощью генной инженерии.

Около Ханнемана, Южная Африка. Самолёт Douglas DC-3 компании United Airlines разбивается после того, как на уровне FL90 (9000 фт.) возник пожар и было начато экстренное снижение. Все 24 человека на борту погибают.

1992 — Под Парижем открылся «Евро-Диснейленд».

1995 — Запущен каталог «Yahoo!», быстро ставший одним из самых популярных в мире.

1997 — пожар в кафедральном соборе Иоанна Крестителя, где находится Туринская плащаница. В последнюю минуту реликвия спасена от огня.

XXI век

2014 — началось противостояние в Славянске, ставшее первым сражением войны в Донбассе.